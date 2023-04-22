«Локомотив» рассматривает варианты обмена Коршкова. Форвард интересен «Трактору» и «Динамо» («РБ Спорт»)

Теги Локомотив Трактор возможные переходы КХЛ Динамо Егор Коршков Хоккей

«Локомотив» рассматривает варианты обмена форварда Егора Коршкова.

Как сообщает «РБ Спорт», в клубе дали понять, что готовы расстаться со своим воспитанником.

Игрок интересен «Трактору» и «Динамо». Сейчас стороны прорабатывают взаимовыгодные варианты будущей сделки.

Срок соглашения нападающего с «Локомотивом» рассчитан до 30 апреля 2024 года.

В минувшем сезоне 26-летний Коршков набрал 12 (4+8) очков в 40 играх регулярного чемпионата. В 7 матчах плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в его активе 1 передача.

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26 комментариев

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Данил Колпиков
Сдал сильно. Пускай перезагрузится в другой команде, всем пойдет на пользу
+15
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+15
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Alobama74
если на Блажиевского поменяют то впринц не плохо
+6
0
+6
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Евгений Исаев
Ответ Виталий Макеев
Это вы средняя команда. А это Динамо Москва
Какая-то болезненная у тебя реакция. Ты к психологу сходил бы - если состояние не запущено, то сможет помочь.
+3
0
+3
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Сидни Кросби 2
Ответ Виталий Макеев
Это вы средняя команда. А это Динамо Москва
А Динамо какая команда в регулярки заняли 5 место и вылет в первый туре,это разве не средняя команда.
+3
0
+3
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madflava
из Динамо один сбитый летчик уходит, которого клуб реанимировал за два сезона, теперь, настало время другого?
+2
0
+2
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Сергей Дегтярев
Ответ Alobama74
если на Блажиевского поменяют то впринц не плохо
Мешок макленуть на другой мешок??? Вопрос зачем?
+2
0
+2
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za-yarik
Куда угодно, лишь бы сбагрить балласт.
+2
0
+2
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KRUG
И поменяют на Кудрявцева или Капустина 😂
+2
0
+2
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FUTUREAL
А смысл? Средний игрок в средней команде. Не мешает, играет не так уж и плохо. Всё норм. Все равно без кардинальных изменений в клубе ничего не изменится
+3
-1
+2
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Rialto
В среднем одна заброшенная шайба в НХЛ))
+2
0
+2
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Dragonof9
Если контракт урезать до условных 30, то интересно было бы на него посмотреть. Это могло бы его замативировать.
+1
0
+1
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Иван Павлов
Легенда Торонто Мейпл Лифс
+1
0
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Евгений Исаев
Ответ Виталий Макеев
Комментарий удален модератором
Да ты, батя, реально плох... Береги себя)))
+1
0
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KSA1985
Ответ KRUG
И поменяют на Кудрявцева или Капустина 😂
Это будет перебор.
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Владимир
Я думаю в Тракторе он себя покажет!!
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KSA1985
Ответ FUTUREAL
А смысл? Средний игрок в средней команде. Не мешает, играет не так уж и плохо. Всё норм. Все равно без кардинальных изменений в клубе ничего не изменится
Да контракт у него слишком жирненький. Он столько пользы не приносит. И получается, что "ни нам, ни вам". А от обмена, могут выиграть все, он обретёт вторую молодость и заиграет в новом клубе, надеюсь на его место возьмут не безрукого. Если в каждом компоненте добавить по чуть -чуть, возможно увидим другую картину
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Виталий Макеев
Ответ Евгений Исаев
"сынок" - это обращение, выделяется запятыми. У внуков попроси помощи в правописании, батя))))
Давай сам разберусь . А ТО не люблю советчиков
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Евгений Исаев
Ответ Виталий Макеев
БЫВАЙ СЫНОК
"сынок" - это обращение, выделяется запятыми. У внуков попроси помощи в правописании, батя))))
0
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Виталий Макеев
Ответ Евгений Исаев
Да ты, батя, реально плох... Береги себя)))
БЫВАЙ СЫНОК
0
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Виталий Макеев
Ответ Евгений Исаев
Какая-то болезненная у тебя реакция. Ты к психологу сходил бы - если состояние не запущено, то сможет помочь.
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Виталий Макеев
Ответ Сидни Кросби 2
А Динамо какая команда в регулярки заняли 5 место и вылет в первый туре,это разве не средняя команда.
А , помню тебя. ДА это так. А ВЫ все рады и салют заказали. А сами то где закончили?
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alexkondr
Ответ Виталий Макеев
Это вы средняя команда. А это Динамо Москва
😁
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wolkov
на кого менять то в дне и тракторе? на пуллки разве что ну или бурдасова, у аквалангистов можно рашевского взять
+1
-1
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tr0f
В Трактор слабо верится, скорее для набивания цены.

Яковлев своих кровинушек или не отдает или пытается им что то хорошее найти, Москва в данном случае не худший вариант. Лишь бы не остался
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Евгений Исаев
Из той молодёжной тройки Красковский-Коршков-Полунин, на мой взгляд, ярче всех прогрессирует Саша Полунин. Павел не сдаёт позиции и в принципе тоже шагнул вперёд за последние 2 сезона. А вот Егор, после длительного восстановления и пробы в НХЛ - сдулся. Если встряхнётся в другом коллективе - будет здорово, нет - коньки на гвоздь или за китайцев бегать.
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