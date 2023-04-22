«Локомотив» рассматривает варианты обмена Коршкова. Форвард интересен «Трактору» и «Динамо» («РБ Спорт»)
«Локомотив» рассматривает варианты обмена форварда Егора Коршкова.
Как сообщает «РБ Спорт», в клубе дали понять, что готовы расстаться со своим воспитанником.
Игрок интересен «Трактору» и «Динамо». Сейчас стороны прорабатывают взаимовыгодные варианты будущей сделки.
Срок соглашения нападающего с «Локомотивом» рассчитан до 30 апреля 2024 года.
В минувшем сезоне 26-летний Коршков набрал 12 (4+8) очков в 40 играх регулярного чемпионата. В 7 матчах плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в его активе 1 передача.
Яковлев своих кровинушек или не отдает или пытается им что то хорошее найти, Москва в данном случае не худший вариант. Лишь бы не остался