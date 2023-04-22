Генменеджер «Торпедо»: «Хотим сохранить вратарский тандем. Гуска одним присутствием заводил Кульбакова, который показал выдающийся хоккей»

Генеральный менеджер «Торпедо» высказался о вратарской линии клуба.

« предстоит в ближайшие дни операция, и мы хотим получить ясность, какой срок восстановления потом ему предстоит. В идеальном мире мы хотим сохранить наш вратарский тандем.

Мы видим, что у Гуски много еще недосказано. Но он одним своим присутствием классно заводил , который показал выдающийся хоккей. Будет здорово, если Кульбаков сделает еще шаг в своей карьере.

В то же время видит, что Гуска – мастеровитый вратарь, который растет. Будет здорово если у нас останется эта пара вратарей, которая нам позволяет играть вариативно в обороне и ставить под определенного соперника конкретного вратаря», – сказал .