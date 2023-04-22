Генменеджер «Торпедо»: «Хотим сохранить вратарский тандем. Гуска одним присутствием заводил Кульбакова, который показал выдающийся хоккей»

Теги Торпедо травмы Николай Хабибулин КХЛ Иван Кульбаков Адам Гуска Максим Гафуров Хоккей

Генеральный менеджер «Торпедо» высказался о вратарской линии клуба.

«Адаму Гуске предстоит в ближайшие дни операция, и мы хотим получить ясность, какой срок восстановления потом ему предстоит. В идеальном мире мы хотим сохранить наш вратарский тандем.

Мы видим, что у Гуски много еще недосказано. Но он одним своим присутствием классно заводил Ивана Кульбакова, который показал выдающийся хоккей. Будет здорово, если Кульбаков сделает еще шаг в своей карьере.

В то же время Николай Хабибулин видит, что Гуска – мастеровитый вратарь, который растет.  Будет здорово если у нас останется эта пара вратарей, которая нам позволяет играть вариативно в обороне и ставить под определенного соперника конкретного вратаря», – сказал Максим Гафуров.

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2 комментария

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Андрей Лосев
Жду от Торпедо на следующий сезон вау эффекта. Не хочется разочароваться.
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Матроскин52
Хороший вратарский тандем! Давно в Торпедо такого не было… Адам неплох и может еще прибавить! Плюс у нас есть Зинатдин…
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