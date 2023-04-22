Генменеджер «Торпедо»: «Хотим сохранить вратарский тандем. Гуска одним присутствием заводил Кульбакова, который показал выдающийся хоккей»
Генеральный менеджер «Торпедо» высказался о вратарской линии клуба.
«Адаму Гуске предстоит в ближайшие дни операция, и мы хотим получить ясность, какой срок восстановления потом ему предстоит. В идеальном мире мы хотим сохранить наш вратарский тандем.
Мы видим, что у Гуски много еще недосказано. Но он одним своим присутствием классно заводил Ивана Кульбакова, который показал выдающийся хоккей. Будет здорово, если Кульбаков сделает еще шаг в своей карьере.
В то же время Николай Хабибулин видит, что Гуска – мастеровитый вратарь, который растет. Будет здорово если у нас останется эта пара вратарей, которая нам позволяет играть вариативно в обороне и ставить под определенного соперника конкретного вратаря», – сказал Максим Гафуров.
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