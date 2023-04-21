Гендиректор «Торпедо» о бюджете: «Пол зарплат преодолеем, а там посмотрим. Можно подписывать игроков и за 100 млн рублей. Все зависит от рынка»

Генеральный директор «Торпедо» высказался касательно бюджета клуба.

«По бюджету команды все просто. Пол зарплат мы преодолеем, а там посмотрим.

Тут две стороны медали. Можно подписывать игроков и за сто миллионов рублей. Все зависит от рынка игроков.

Посмотрим, что будет на рынке иностранных игроков. Если будет стоящий игрок, то и сумма зарплаты должна быть сопоставима. Если будет интересный вариант, то, возможно, под конкретных игроков бюджет команды будет увеличен», – сказал .