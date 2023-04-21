Гендиректор «Торпедо» о бюджете: «Пол зарплат преодолеем, а там посмотрим. Можно подписывать игроков и за 100 млн рублей. Все зависит от рынка»

Теги Торпедо Александр Харламов КХЛ деньги Хоккей

Генеральный директор «Торпедо» высказался касательно бюджета клуба.

«По бюджету команды все просто. Пол зарплат мы преодолеем, а там посмотрим.

Тут две стороны медали. Можно подписывать игроков и за сто миллионов рублей. Все зависит от рынка игроков.

Посмотрим, что будет на рынке иностранных игроков. Если будет стоящий игрок, то и сумма зарплаты должна быть сопоставима. Если будет интересный вариант, то, возможно, под конкретных игроков бюджет команды будет увеличен», – сказал Александр Харламов.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матроскин52
Хороший бизнес-подход для нашей команды… Может и возьмем кого-то для конкуренции лидерам, но с нашими финансовыми возможностями это точечное усиление… Будем воспитывать молодых…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий