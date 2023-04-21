Гендиректор «Торпедо» о бюджете: «Пол зарплат преодолеем, а там посмотрим. Можно подписывать игроков и за 100 млн рублей. Все зависит от рынка»
Генеральный директор «Торпедо» высказался касательно бюджета клуба.
«По бюджету команды все просто. Пол зарплат мы преодолеем, а там посмотрим.
Тут две стороны медали. Можно подписывать игроков и за сто миллионов рублей. Все зависит от рынка игроков.
Посмотрим, что будет на рынке иностранных игроков. Если будет стоящий игрок, то и сумма зарплаты должна быть сопоставима. Если будет интересный вариант, то, возможно, под конкретных игроков бюджет команды будет увеличен», – сказал Александр Харламов.
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