Свечков подпишет контракт новичка с «Нэшвиллом» («СЭ»)

Форвард «Спартака» подпишет контракт новичка с «Нэшвиллом».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», соглашение вступит в силу со следующего сезона.

19-летний Свечков пополнил состав «Спартака» летом прошлого года в рамках сделки по обмену защитника Александра Никишина в СКА.

В активе Свечкова 27 игр и 4 (2+2) очка в сезоне-2022/23 в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Он был задрафтован « » в 2021 году под общим 19-м номером.

«У Свечкова и Чибрикова есть желание попробовать свои силы в Северной Америке». Директор «Спартака» о будущем игроков