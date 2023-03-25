Свечков подпишет контракт новичка с «Нэшвиллом» («СЭ»)
Форвард «Спартака» Федор Свечков подпишет контракт новичка с «Нэшвиллом».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», соглашение вступит в силу со следующего сезона.
19-летний Свечков пополнил состав «Спартака» летом прошлого года в рамках сделки по обмену защитника Александра Никишина в СКА.
В активе Свечкова 27 игр и 4 (2+2) очка в сезоне-2022/23 в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Он был задрафтован «Нэшвиллом» в 2021 году под общим 19-м номером.
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Хотя не сказать, что и ВХЛ что то показали.
Что то не слышу условный Иванов прогрессировал хорошо играл в условным Локомотиве потом его Вашингтон забрал, ведь игроки и в системе НХЛ деградируют. Ну как всегда виноват тут игрок. А вот, если в СКА или КХЛ деградировал, то конечно игрок не виноват(