Свечков подпишет контракт новичка с «Нэшвиллом» («СЭ»)

Теги Спартак возможные переходы Нэшвилл НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Федор Свечков Хоккей

Форвард «Спартака» Федор Свечков подпишет контракт новичка с «Нэшвиллом».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», соглашение вступит в силу со следующего сезона.

19-летний Свечков пополнил состав «Спартака» летом прошлого года в рамках сделки по обмену защитника Александра Никишина в СКА. 

В активе Свечкова 27 игр и 4 (2+2) очка в сезоне-2022/23 в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Он был задрафтован «Нэшвиллом» в 2021 году под общим 19-м номером.

«У Свечкова и Чибрикова есть желание попробовать свои силы в Северной Америке». Директор «Спартака» о будущем игроков

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ФКСМ..ХКСЮ
Уровень КХЛ не тянут. Тогда, да лучше в лигу уровнем ниже, то есть в АХЛ.
Хотя не сказать, что и ВХЛ что то показали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ФКСМ..ХКСЮ
Ответ Дима Миронов
ничего себе уже с драфта 2 года прошло, когда выбирали в Ладе хорошо играл,но потом Ска купил его(
То есть СКА виноват в его деградации?
Что то не слышу условный Иванов прогрессировал хорошо играл в условным Локомотиве потом его Вашингтон забрал, ведь игроки и в системе НХЛ деградируют. Ну как всегда виноват тут игрок. А вот, если в СКА или КХЛ деградировал, то конечно игрок не виноват(
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не придумал...
Ответ Фёдор Кузнецов
В 18 Свечков набирал почти очко за игру в ВХЛ, а в МХЛ Свечков полный сезон не проводил
Свечков играл в СКА-Неве, а Барабанов непонятно где и в этом сезоне у Свечкова уже пол балла за игру в вхл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Не придумал...
Ну сезон 12/13 был 10 лет назад, а Барабанову сейчас 28 т.е. он в 18 лет этот сезон проводил. В возрасте Свечкова он больше набирал.
В 18 Свечков набирал почти очко за игру в ВХЛ, а в МХЛ Свечков полный сезон не проводил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не придумал...
Ответ Фёдор Кузнецов
Я брал сезон где Барабанов был в возрасте Свечкова
Ну сезон 12/13 был 10 лет назад, а Барабанову сейчас 28 т.е. он в 18 лет этот сезон проводил. В возрасте Свечкова он больше набирал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ mitos
Не знаю. Может это заставит прогрессировать. Они с Чибриковым даже в МХЛ не фонтан. Тот же Демидов Иван на голову сильнее.
Чибриков хорошо в МХЛ играет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ wolkov
он на уровне мхл ничего не показывает, какой нэшвилл🤣🤣🤣
В Нэшвилле сейчас играет Егор Афанасьев, сильно он лучше Свечкова?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Белый офицер
Ответ Сергей Кузнецов
2 шайбы за сезон и человек едет в нхл..нет слов
Он едет в АХЛ пока что.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Не придумал...
У Барабанова в сезоне 12/13 81 очко в 64 матчах.
Я брал сезон где Барабанов был в возрасте Свечкова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не придумал...
Ответ Фёдор Кузнецов
Барабанов в возрасте Свечкова в МХЛ сыграл 20 матчей и набрал 21 очко, в ВХЛ имел статистику хуже
У Барабанова в сезоне 12/13 81 очко в 64 матчах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кузнецов
Ответ mitos
Не знаю. Может это заставит прогрессировать. Они с Чибриковым даже в МХЛ не фонтан. Тот же Демидов Иван на голову сильнее.
Демидов уже сильнее Мичкова!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кузнецов
2 шайбы за сезон и человек едет в нхл..нет слов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wolkov
Ответ Radik_2.0
а кто говорит что он в основу Нэшвилла сразу едет?
так понятно, что не в основу. просто какой смысл, откровенно сырой игрок, будет в окончательного баста в минорных лигах превращаться как денисенко, например
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Radik_2.0
Ответ wolkov
он на уровне мхл ничего не показывает, какой нэшвилл🤣🤣🤣
а кто говорит что он в основу Нэшвилла сразу едет?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mitos
Не знаю. Может это заставит прогрессировать. Они с Чибриковым даже в МХЛ не фонтан. Тот же Демидов Иван на голову сильнее.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ wolkov
он на уровне мхл ничего не показывает, какой нэшвилл🤣🤣🤣
Барабанов в возрасте Свечкова в МХЛ сыграл 20 матчей и набрал 21 очко, в ВХЛ имел статистику хуже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wolkov
он на уровне мхл ничего не показывает, какой нэшвилл🤣🤣🤣
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
В конце сезона вроде что то начал показывать, но пока это АХЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Миронов
ничего себе уже с драфта 2 года прошло, когда выбирали в Ладе хорошо играл,но потом Ска купил его(
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий