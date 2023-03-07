«У Свечкова и Чибрикова есть желание попробовать свои силы в Северной Америке». Директор «Спартака» о будущем игроков

Форварды « » и могут уехать в Северную Америку.

«Окончательного решения по ним не принято. У ребят есть желание попробовать свои силы в Северной Америке.

У нас с ними и их агентами есть диалог», – сообщил спортивный директор красно-белых .

20-летний Чибриков и 19-летний Свечков пополнили «Спартак» летом прошлого года в рамках сделки по обмену защитника Александра Никишина в СКА.

Чибриков в Фонбет Чемпионате КХЛ провел 31 матч и набрал 2 (1+1) очка. Права в на него принадлежат «Виннипегу».

В активе Свечкова 27 игр и 4 (3+1) очка. Он был задрафтован «Нэшвиллом».