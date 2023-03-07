«У Свечкова и Чибрикова есть желание попробовать свои силы в Северной Америке». Директор «Спартака» о будущем игроков

Теги Спартак возможные переходы Нэшвилл НХЛ КХЛ Виннипег Роман Беляев Никита Чибриков Федор Свечков Хоккей

Форварды «Спартака» Федор Свечков и Никита Чибриков могут уехать в Северную Америку.

«Окончательного решения по ним не принято. У ребят есть желание попробовать свои силы в Северной Америке.

У нас с ними и их агентами есть диалог», – сообщил спортивный директор красно-белых Роман Беляев

20-летний Чибриков и 19-летний Свечков пополнили «Спартак» летом прошлого года в рамках сделки по обмену защитника Александра Никишина в СКА. 

Чибриков в Фонбет Чемпионате КХЛ провел 31 матч и набрал 2 (1+1) очка. Права в НХЛ на него принадлежат «Виннипегу». 

В активе Свечкова 27 игр и 4 (3+1) очка. Он был задрафтован «Нэшвиллом». 

5 комментариев

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jonikmus
Ребятам уже 20 ,они толком заиграть в КХЛ не могут ,какая Америка?Я бы даже сказал ,что АХЛ не потянут .
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Сергей Орлов
Они в ВХЛ ничего не показывают, какая Америка)
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ТимТалер
Талантливые ребята. Ожидал от них больше. Возможно, выход из зоны комфорта даст прогресс.
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Артём Ралдугин
В Нэшвилле сейчас полуперестойка затевается, там на долгосрочных контрактах только Джохансен, Форсберг, Дюшен и Сиссонс в нападении, Свечкову есть резон ехать
А вот Чибрикову пока ничего не светит в Манитобе, с учетом их амбиций на плэй офф и контрактов
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+5
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спокойный
У Беляева нет желания покинуть клуб?
+3
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