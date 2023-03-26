«Кузня» сыграет с «Химиком» в полуфинале плей-офф ВХЛ, «Сокол» против «Рубина»

Теги Металлург Нк Рубин Химик Воскресенск ВХЛ Сокол Красноярск Кубок Петрова Хоккей

Новокузнецкий «Металлург» встретится с «Химиком» в третьем раунде плей-офф ВХЛ.

Определились все участники 1/2 финала плей-офф ВХЛ.

Пары сложились следующим образом:

2. «Металлург» (г. Новокузнецк) – 9. «Химик» (г. Воскресенск);

3. «Сокол» (г. Красноярск) – 5. «Рубин» (г. Тюмень).

Проведение первых матчей в сериях запланировано на 29 и 30 марта.

«Рубин» является действующим чемпионом ВХЛ.

2 комментария

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Эд..19
Сокол и Химик впервые сыграют в полуфинале ВХЛ: Химик - за 8 сезонов участия, Сокол - за 12 сезонов участия. Кузня будет в полуфинале во второй раз за 6 сезонов (впервые в 2021-м), а Рубин - в 8-й раз за все 13 сезонов ВХЛ.
В финале Кузня играла один раз (в 2021-м проиграли Югре), а Рубин был в финале 5 раз (в 2011-м и в 2022-м - победы над Нефтяником и питерским Динамо соответственно, и три поражения: в 2012-м от Тороса, в 2014-м и в 2019-м от Сарыарки).
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Эд..19
Подмосковное дерби и сибирское дерби )) Тюменцам и красноярцам предстоит преодолевать по 1700 км, летая друг к другу (немного по меркам ВХЛ), а вот Кузне с химиками светят поездки всего лишь на автобусе вокруг Москвы )
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