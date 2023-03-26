«Кузня» сыграет с «Химиком» в полуфинале плей-офф ВХЛ, «Сокол» против «Рубина»
Новокузнецкий «Металлург» встретится с «Химиком» в третьем раунде плей-офф ВХЛ.
Определились все участники 1/2 финала плей-офф ВХЛ.
Пары сложились следующим образом:
2. «Металлург» (г. Новокузнецк) – 9. «Химик» (г. Воскресенск);
3. «Сокол» (г. Красноярск) – 5. «Рубин» (г. Тюмень).
Проведение первых матчей в сериях запланировано на 29 и 30 марта.
В финале Кузня играла один раз (в 2021-м проиграли Югре), а Рубин был в финале 5 раз (в 2011-м и в 2022-м - победы над Нефтяником и питерским Динамо соответственно, и три поражения: в 2012-м от Тороса, в 2014-м и в 2019-м от Сарыарки).