«Кузня» сыграет с «Химиком» в полуфинале плей-офф ВХЛ, «Сокол» против «Рубина»

Новокузнецкий « » встретится с « » в третьем раунде плей-офф ВХЛ.

Определились все участники 1/2 финала плей-офф ВХЛ.

Пары сложились следующим образом:

2. «Металлург» (г. Новокузнецк) – 9. «Химик» (г. Воскресенск);

3. « » (г. Красноярск) – 5. «Рубин» (г. Тюмень).

Проведение первых матчей в сериях запланировано на 29 и 30 марта.

« » является действующим чемпионом .