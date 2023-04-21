Александр Кожевников: «Интерес к хоккею в России падает. КХЛ по «Матч ТВ» почти не показывают. Зато перед футболом начинают часа за два обсуждать детали игры»

Александр Кожевников заявил, что в России падает интерес к хоккею.

«Интерес к хоккею в нашей стране падает, но в этом виноваты не мы, а руководители. Мы же смотрим, играем.

Во Всероссийской хоккейной лиге интереснейший финал, его по телевизору показывают? Нет! Да, можно найти трансляцию в интернете, купить подписку, но в целом для народа, для страны?

никому не нужен, хотя по накалу лига не хуже Континентальной хоккейной лиги. У нас то и матчи почти не показывают по « », кстати. Зато перед футболом начинают часа за два обсуждать детали игры.

Обидно, если бы КХЛ и ВХЛ на общедоступном телеканале транслировали, то и интерес бы был. В первую очередь это же популяризация здорового образа жизни», – считает двукратный олимпийский чемпион.

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