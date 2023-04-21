Александр Кожевников: «Интерес к хоккею в России падает. КХЛ по «Матч ТВ» почти не показывают. Зато перед футболом начинают часа за два обсуждать детали игры»

Теги болельщики премьер-лига Россия телевидение КХЛ Александр Кожевников ВХЛ Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников заявил, что в России падает интерес к хоккею.

«Интерес к хоккею в нашей стране падает, но в этом виноваты не мы, а руководители. Мы же смотрим, играем. 

Во Всероссийской хоккейной лиге интереснейший финал, его по телевизору показывают? Нет! Да, можно найти трансляцию в интернете, купить подписку, но в целом для народа, для страны?

ВХЛ никому не нужен, хотя по накалу лига не хуже Континентальной хоккейной лиги. У нас то и матчи КХЛ почти не показывают по «Матч ТВ», кстати. Зато перед футболом начинают часа за два обсуждать детали игры.

Обидно, если бы КХЛ и ВХЛ на общедоступном телеканале транслировали, то и интерес бы был. В первую очередь это же популяризация здорового образа жизни», – считает двукратный олимпийский чемпион. 

Генпродюсер «Матч ТВ» о пересечении матчей КХЛ и РПЛ: «Если хоккейные затянутся, развязку в них можно будет посмотреть на каналах KHL и KHL Prime»

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

53 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Футбол - самый популярный вид спорта на планете, смиритесь уже с этим.
+47
-9
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Йованович
Так у КХЛ,целых два общедоступных канала, зачем дублировать трансляции?
+40
-7
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KSA1985
А ещё иногда "заезженный" боевичок 2000х включат. Или идёт финал КГ, Ак барс -ЦСКА, а у нас кажут матч РПЛ, там даже не понятно ,для чего они это делают. Бегают по этим весенним бороздам и грядкам. Ни техники, ни паса. Ни футбол, а <оторви мне голень по самые плечи>.Но нас зрителей, убеждают, что мы смотрим лучшую игру в мире. Матч ТВ - ШИЛО
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jacek Suomilinen
По КХЛ-ТВ футбол вообще не показывают. Безобразие!!!
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Боев
Выскажу крайне непопулярную у хоккейных болельщиков мысль: Снижение популярности хоккея началось в конце 80-х прошлого столетия, именно тогда был введён плей-офф как в чемпионате страны так и на чемпионате мира. Получилось так, что регулярный чемпионат никому не нужен. И уменьшите уже размеры амуниции у вратарей, ибо нормальный счёт в хоккее должен быть типа 6-4, а не 2-1.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sever12
Ответ Валерий Йованович
Так у КХЛ,целых два общедоступных канала, зачем дублировать трансляции?
Нет, у КХЛ не одного, надо включить один в сетку цифрового вещания бесплатного ТВ как матч ТВ и все споры погаснут сразу. КХЛ ТВ только на платных платформах или через интернет, но это тоже не общедоступный контент как просто телевизор и антенна.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dp2905
Вот сколько раз я пытался начать смотреть хоккей. Ну неинтересно. Ну правда. Я думаю если поднять рейтинги, то двухчасовые обсуждения футбола смотрят больше людей, чем топовые игры кхл
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hola Hola
Ответ Jacek Suomilinen
По КХЛ-ТВ футбол вообще не показывают. Безобразие!!!
Неверная аналогия. Название КХЛ-ТВ говорит само за себя. Если бы Матч-ТВ назывался Футбол-ТВ или РПЛ-ТВ к нему бы тоже никаких претензий не было по поводу хоккея. )
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slavick Nemkovsky
Единственное, что на матч ТВ можно смотреть ещё - это Лига чемпионов
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sever12
Матч ТВ пофиг теряет хоккей или нет, им главное прибыль, футболе имеет больше аудитории а значит реклама приносит больше денег, просто надо КХЛ включить в бесплатную цифровую сетку вещания, но этот канал тоже из холдинга матч ТВ и тогда они потеряют прибыль от провайдеров платного вещания, там только деньги, хотя государство им отваливает по конски, что бы они даже в этих обсуждениях перед футболом и в прочих спортивных шоу, не забывали лить пропаганду.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Валерий Йованович
Так антенны у всех уже спутниковые, в самый простой пакет эти каналы входят, что на НТВ+, что на Триколор
не у всех. я по телевизору только мвтч тв и смотрю - предлагаешь ради КХЛ спутниковую брать? нафиг она нужна.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
remstroy.ekb@bk.ru
После Тампа~Торонто, кхл как то не смотрится.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Синяков
Кто ищет, тот всегда найдëт😉
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Странно, раньше как-то хоккеисты не ныли. А тут разнылись чего-то. На аренах есть зрители? Есть, и не мало. Матч ТВ не показывает? Да как не показывает? Всё показывает. Тем более что у КХЛ есть два отдельных телеканала. Чего вам ещё надо? Чтобы хоккей заместил футбол на общем спортканале? Сетка вещания не резиновая. Сейчас хоккея не в пример и существенно больше можно смотреть чем это было лет 10 назад даже. Так что, лгать-то не надо. Смотрите внимательно программу. Вон, сегодня с 18-00 до 20-55 хоккей в программе стоит на Матч ТВ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
сосед царя
Оично для меня, на данный момент, игра условных Урала и Ростова интереснее финала КГ. И не потому, что я хоккей не люблю совсем. Такой вот у нас хоккей на данный момент.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Губарев
Ответ Валерий Йованович
Так у КХЛ,целых два общедоступных канала, зачем дублировать трансляции?
Вот именно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dp2905
Ответ Hola Hola
Странно делать выводы на основании личных предпочтений. Или зачем вы о них упомянули? А так-то да, возможно, рейтинги у двухчасовых обсуждений повыше. Тем более, что таких обсуждений обычно удостаиваются какие-то знаковые матчи, а не игры Химки-Факел.
А на основании чего мне делать выводы? Главное для телеканала, причем любого, - это интерес зрителя. Мне, как зрителю, неинтересен КХЛ. Я лучше посмотрю двухчасовую студию с не самыми интересными экспертами. Ну вот такие мои предпочтения, я их выражаю здесь. Для этого и существуют комментарии ж))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Кожевников
Ответ Вадим Абдуллин
Нужно убрать легионеров, дать больше мест молодежи, плюс пригласить пару команд из Беларуси, это единственное верное решение
Так квоту сократили вродебы.Зато наши сразу ценник подняли.Я бы их под задницу звёзд ....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Адекватник
Беда в том, что и эти два часа на матч тв - постная блевотина. Ну, потратили 2 часа типа на разбор типа футбола. А кто реально кайфует от просмотра этих передач? Для кого это?
хочешь, чтобы Сигала вернули?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hola Hola
Ответ dp2905
А на основании чего мне делать выводы? Главное для телеканала, причем любого, - это интерес зрителя. Мне, как зрителю, неинтересен КХЛ. Я лучше посмотрю двухчасовую студию с не самыми интересными экспертами. Ну вот такие мои предпочтения, я их выражаю здесь. Для этого и существуют комментарии ж))
На основании объективных данных. Рейтингов, например. Личное мнение по определению субъективно. Мне вот нынешний российский футбол не интересен. Давайте его не показывать, зачем он нужен. Так что ли? )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeicob Harlon
когда то из за хокекея не показывали целый тайм футбола лч
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KSA1985
Ответ Hola Hola
А шо, футболисты таки уже обыграли Аргентину?
Хоккей всегда был динамичнее и быстрее футбола , как по скорости, так и по мышлению. Вся игра то у одних, то у других ворот. За матч команда наносит столько бросков в створ, сколько некоторые футбольные команды наносят за сезон. Если говорить РПЛ, то это унылое сборище нужно расформировать. Если говорить о ЛЕ, ЛЧ, ЧМ, то да, есть на что посмотреть. Но и в хоккее есть свой изюм, НХЛ. И вообще, сложно сравнивать два разных вида спорта. Это тоже самое, что кто лучше ,Каменщик или электрик?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
юра георгиевский
В хоккее России сейчас бардак. Какие-то непонятные матчи. Несколько матчей играют то 0:0, то 1:0, то 0:1, то 1:1. Особенно до плей-оффа. Прослеживается какие-то договорные игры. Не может быть такого маленького счёта, в таком результативном виде спорта. Возьмите посмотрите статистику матчей в СССР, всегда много забивали. Хоккей сейчас явно ангажирован какими-то структурами. Поэтому нудно его смотреть.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
юра георгиевский
Ответ dp2905
Вот сколько раз я пытался начать смотреть хоккей. Ну неинтересно. Ну правда. Я думаю если поднять рейтинги, то двухчасовые обсуждения футбола смотрят больше людей, чем топовые игры кхл
Полностью согласен.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Адекватник
Хочу больше российского регионального спорта.
.матч-страна для этого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий