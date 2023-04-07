Генпродюсер «Матч ТВ» о пересечении матчей КХЛ и РПЛ: «Если хоккейные затянутся, развязку в них можно будет посмотреть на каналах KHL и KHL Prime»

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Генпродюсер «Матч ТВ» высказался о трансляциях матчей Кубка Гагарина и Мир РПЛ

«Много вопросов о пересечениях хоккейных матчей в финалах конференций КХЛ и следующих за ними трансляций.

Мы со своей стороны, безусловно, делаем все от себя зависящее, чтобы показать вам, нашим зрителям, все главные турниры максимально полно и всеобъемлюще, однако повлиять на возможные овертаймы никак не можем. Поэтому хочу заранее поделиться нашими планами на ближайшие выходные.

В субботу, 8 апреля, в 16:30 на «Матч ТВ» стартует матч КХЛ между ЦСКА и СКА. Следом за ним в эфире запланирована трансляция московского футбольного дерби между «Спартаком» и «Динамо» – она должна начаться в 19:15.

Аналогичная ситуация и в воскресенье – сразу после поединка «Ак Барс» – «Авангард», отправляемся в Москву на игру «Локомотив» – «Зенит».

Понимаем, что хоккейные болельщики нас осудят, а футбольные – наоборот, поддержат, но хотим, со своей стороны, заранее сказать, что, если хоккейные поединки затянутся, развязку в них можно будет посмотреть на каналах KHL и KHL Prime», – написал Александр Тащин.

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41 комментарий

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Andy
Ответ misfits90
сравнить конечно с финалами конференций, рядовые матчи...
да хоть финал всего КХЛ...
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Albert58
Мне тоже не понятно, иногда одну и ту же игру показывает и канал КХЛ HD и КХЛ и Матч тв.
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Конан Варвар
Ответ Aleksandr Danilov
Обычная игра Динамо Спартак соберёт больше чем игры плей офф КХЛ
кому ты лечишь? футбол дно в нашей стране! а вот хоккей ещё имеет все шансы на выживание и успех
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Andy
Ответ Александр Калачев
А матчи КХЛ каждый тур показывают? Вчера же цска-ска не показывали ради Краснодар-Рострв, По-моему это о многом говорит
Что люди смотрят то и показывают.
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Ron Weasley
Лучше смотреть унылый кал от футболистов, чем захватывающий финал конференций с участием Востока и Запада
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sem_odin
Ответ gospodin_nikto
Сравнили опу с пальцем….матчи плей-офф и матчи обычного тура. Это как отправить досматривать матч плей-офф Лиги чемпионов на другой канал, который не у всех есть, только потому что начинается матч КХЛ обычного игрового дня….
В том и дело, что это сравнение не подходит. Популярность футбола и хоккея совершенно разная. Да, футбол у нас не сахар, но кхл…
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Александр Калачев
Ответ Crazy Writer
Так ведь МатчТВ изначально как бы должен быть про матчи, а не про шоу вокруг них. Если жертвовать ОТ ради просмотра шоу-экспертов в студии, то это выглядит неправильно. А еще - хоккей у нас гораздо симпатичнее, чем футбол. А после всех этих отстранений - статус футбола упал еще ниже. К тому же в Кубке Гагарина сейчас решающие стадии.. Это же не куньлунь-сочи с фильмами с сигалом в перерывах. К тому же тут все и вся вещают, что зенит уже чемпион и никакой интриги(с чем лично я не согласен) - так какой смысл тогда это показывать?
Так ради шоу никто не прекратит трансу, просто если хоккей не завершиться то 19:15, это значит произошло форс-мажор, или больше одного овертайма
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maksim shavkun
Ответ Александр Калачев
Ну вот ты ведь выбрал футбол, а не финал конференции, хотя мне кажется ЦСКА-СКА сильно приелись всем
Вот изза этого) авангард акбарс я бы смотрел!)
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Каратель88
Ответ Угловой буллит
Ах хв хв.. Made in Russia блэд.... Можно досмотреть на КХЛ Прайм...))) Ржу.. Вот в чем отличие профи ( нхл) от алчных бездарей - дилетантов ( кхл)
солевой ,чтоли?))))Или лишь бы чего написать?))
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Александр Калачев
Ответ maksim shavkun
Кстати, да ! Вчера футбол показывали и я смотрел футбол, хотя кхл тв тоже есть у меня. Просто алей офф- интересно. Имхо
Ну вот ты ведь выбрал футбол, а не финал конференции, хотя мне кажется ЦСКА-СКА сильно приелись всем
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Фёдор Кузнецов
Ответ Дмитрий Никотин
Так ведь есть матч-премьер, футбол можно там посмотреть
В воскресенье на премьере будет другой матч идти в это время
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Crazy Writer
Ответ Александр Калачев
Так ведь есть КХЛ ТВ беспоатный на ТВ кстати, хоккей можно и там посмотреть
Так ведь МатчТВ изначально как бы должен быть про матчи, а не про шоу вокруг них. Если жертвовать ОТ ради просмотра шоу-экспертов в студии, то это выглядит неправильно. А еще - хоккей у нас гораздо симпатичнее, чем футбол. А после всех этих отстранений - статус футбола упал еще ниже. К тому же в Кубке Гагарина сейчас решающие стадии.. Это же не куньлунь-сочи с фильмами с сигалом в перерывах. К тому же тут все и вся вещают, что зенит уже чемпион и никакой интриги(с чем лично я не согласен) - так какой смысл тогда это показывать?
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maksim shavkun
Ответ Александр Калачев
А матчи КХЛ каждый тур показывают? Вчера же цска-ска не показывали ради Краснодар-Рострв, По-моему это о многом говорит
Кстати, да ! Вчера футбол показывали и я смотрел футбол, хотя кхл тв тоже есть у меня. Просто алей офф- интересно. Имхо
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kutavlik
Сделайте картинку в картинке - кому чего надо, тот то смотреть и будет.
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Александр Калачев
Ответ Дмитрий Никотин
Так ведь есть матч-премьер, футбол можно там посмотреть
Так ведь есть КХЛ ТВ беспоатный на ТВ кстати, хоккей можно и там посмотреть
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Александр Калачев
Ответ gospodin_nikto
Ну ок….тогда может вообще не показывать, чем перед овертаймом взять и обрубить….это как перед серией пенальти в футболе…
А как раньше целые таймы футбольные показывали в том числе ЛЧ, то это норм, тем более по ТВ, хоккейные каналы бесплатные в отличии от футбольных
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Александр Калачев
Ответ maksim shavkun
Матчи спартака не каждый тур показывают, так что в этом плане пожалуйста надо быть объективнее- не уподобиться матч тв.
А матчи КХЛ каждый тур показывают? Вчера же цска-ска не показывали ради Краснодар-Рострв, По-моему это о многом говорит
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xoms
Почему осудят то, я вот больше футбол смотрю, но выбрал бы овертайм посмотреть, интересней и всё таки финалы
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maksim shavkun
Ответ Александр Калачев
Финал КХЛ по аудитории соберет меньше любого матча Спартака
Матчи спартака не каждый тур показывают, так что в этом плане пожалуйста надо быть объективнее- не уподобиться матч тв.
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meowzzz
Придумали в своем воображении шайбу, выдумают и сам матч. Все правильно.
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-3
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Александр Калачев
Ответ Угловой буллит
Ах хв хв.. Made in Russia блэд.... Можно досмотреть на КХЛ Прайм...))) Ржу.. Вот в чем отличие профи ( нхл) от алчных бездарей - дилетантов ( кхл)
Ахахахаха, ну удачи в Америки на бесплатных каналах НХЛ смотреть
+4
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maksim shavkun
По-любому чердак разнылся. С недовольной миной вещал когда изза овертайма его парашу не показывали, пусть лучше свои обзоры на матч премьер показывают или не в прямом эфире. Я смотрю футбол и хоккей, сейчас плей офф хоккея куда интереснее ногомячика, одни поля чего стоят- мяч пинают и ведро песка вслед от газона летит
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Ильдар Фарукшин
Ответ oldgordon
Это не общедоступный канал, не у всех стоят спутниковые тарелки
Незнаю у моих знакомых по России канал КХЛ по кабельному везде почти есть. Матч премьер нету
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Александр Калачев
Ответ Александр Калачев
Это бесплатный канал, в интернете смотрите
Upd . Ладно не бесплатный в интернете, ошибся
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Дмитрий Никотин
Так ведь есть матч-премьер, футбол можно там посмотреть
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