Генпродюсер «Матч ТВ» о пересечении матчей КХЛ и РПЛ: «Если хоккейные затянутся, развязку в них можно будет посмотреть на каналах KHL и KHL Prime»

Генпродюсер «Матч ТВ» высказался о трансляциях матчей Кубка Гагарина и Мир РПЛ

«Много вопросов о пересечениях хоккейных матчей в финалах конференций и следующих за ними трансляций.

Мы со своей стороны, безусловно, делаем все от себя зависящее, чтобы показать вам, нашим зрителям, все главные турниры максимально полно и всеобъемлюще, однако повлиять на возможные овертаймы никак не можем. Поэтому хочу заранее поделиться нашими планами на ближайшие выходные.

В субботу, 8 апреля, в 16:30 на «Матч ТВ» стартует матч КХЛ между и СКА. Следом за ним в эфире запланирована трансляция московского футбольного дерби между «Спартаком» и «Динамо» – она должна начаться в 19:15.

Аналогичная ситуация и в воскресенье – сразу после поединка « » – « », отправляемся в Москву на игру «Локомотив» – «Зенит».

Понимаем, что хоккейные болельщики нас осудят, а футбольные – наоборот, поддержат, но хотим, со своей стороны, заранее сказать, что, если хоккейные поединки затянутся, развязку в них можно будет посмотреть на каналах KHL и KHL Prime», – написал Александр Тащин.