Президент «Локомотива» о Никитине: «Верю в него как в специалиста и человека, который способен решать задачи»
Президент «Локомотива» высказался о работе тренера Игоря Никитина.
– Как вы оцените работу Никитина?
– Его работу оцениваю так же, как и работу команды, поскольку они неразрывны. Вера и надежда в Игоря остается. Я верю в него как в специалиста и человека, который способен решать задачи, что он уже доказывал. В целом – у меня положительное отношение к Игорю Никитину.
– Что будет с его тренерским штабом? Вы собираетесь с ними продлевать контракты?
– Мы ведем переговоры, ведется обычная работа. Может быть, какие-то изменения в тренерском штабе произойдут, но они будут несущественными, – сказал Юрий Яковлев.
Напомним, «Локомотив» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв ЦСКА со счетом 3-4 в серии второго раунда.
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