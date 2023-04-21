Президент «Локомотива» о Никитине: «Верю в него как в специалиста и человека, который способен решать задачи»

Президент «Локомотива» высказался о работе тренера Игоря Никитина.

– Как вы оцените работу Никитина?

– Его работу оцениваю так же, как и работу команды, поскольку они неразрывны. Вера и надежда в Игоря остается. Я верю в него как в специалиста и человека, который способен решать задачи, что он уже доказывал. В целом – у меня положительное отношение к Игорю Никитину.

– Что будет с его тренерским штабом? Вы собираетесь с ними продлевать контракты?

– Мы ведем переговоры, ведется обычная работа. Может быть, какие-то изменения в тренерском штабе произойдут, но они будут несущественными, – сказал .

Напомним, « » выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв ЦСКА со счетом 3-4 в серии второго раунда.