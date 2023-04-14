Фастовский предлагал Тарасенко вернуться в «Сибирь»: «Это не вопрос бюджета. Игрок такого масштаба станет отдельным финансовым проектом»

Кирилл Фастовский рассказал, что предлагал Владимиру Тарасенко вернуться в «Сибирь».

– В составе «Ак Барса» есть Радулов, который в нашем хоккее стоит отдельно, словно какая-то рок-звезда. Может у «Сибири» когда-нибудь оказаться в составе игрок подобного уровня? Например, , который решит завершить карьеру в ?

– Мы с Володей постоянно на связи, и было бы здорово, если он решил приехать.

При любой нашей встрече я Тарасенко всегда напоминаю: «Вова, твое место в составе всегда свободно, оно тебя ждет». И это не вопрос бюджета.

Потому что игрок такого масштаба для «Сибири» в любом случае станет отдельным финансовым проектом, который не будет связан напрямую с бюджетом клуба.

Все можно организовать. Но пока Тарасенко в НХЛ играет. А вернуться к нам я ему и в прошлом году предлагал, – сказал генеральный директор « ».

На данный момент 31-летний Тарасенко выступает за «Рейнджерс». Его договор рассчитан до конца этого сезона.