Фастовский предлагал Тарасенко вернуться в «Сибирь»: «Это не вопрос бюджета. Игрок такого масштаба станет отдельным финансовым проектом»

Теги Сибирь Рейнджерс Кирилл Фастовский НХЛ КХЛ Владимир Тарасенко Матч ТВ Хоккей

Кирилл Фастовский рассказал, что предлагал Владимиру Тарасенко вернуться в «Сибирь».

– В составе «Ак Барса» есть Радулов, который в нашем хоккее стоит отдельно, словно какая-то рок-звезда. Может у «Сибири» когда-нибудь оказаться в составе игрок подобного уровня? Например, Владимир Тарасенко, который решит завершить карьеру в НХЛ?

– Мы с Володей постоянно на связи, и было бы здорово, если он решил приехать.

При любой нашей встрече я Тарасенко всегда напоминаю: «Вова, твое место в составе всегда свободно, оно тебя ждет». И это не вопрос бюджета.

Потому что игрок такого масштаба для «Сибири» в любом случае станет отдельным финансовым проектом, который не будет связан напрямую с бюджетом клуба.

Все можно организовать. Но пока Тарасенко в НХЛ играет. А вернуться к нам я ему и в прошлом году предлагал, – сказал генеральный директор «Сибири».

На данный момент 31-летний Тарасенко выступает за «Рейнджерс». Его договор рассчитан до конца этого сезона.

10 комментариев

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Адильхан Абдусаламов
Ответ Jarome
Влади надо рассмотреть предложения из НХЛ. Если здоровье не подведет и будет удачное звено, то может держаться на уровне очко в игру. В Эдмонтон его надо.
Чтобы на горбу мака и немца стату фармить?
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Олег
Ответ Clever_mind
То есть ему будут платить не из бюджета клуба и потолок будет не указ? Только так понимаю слова Фастовского
Просто ему будет платить мэр Новосибирска лично....🤣
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CrusadeR
" в любом случае станет отдельным финансовым проектом, который не будет связан напрямую с бюджетом клуба."
То есть ген.менеджер клуба прямым текстом говорит что будет платить в обход потолка з/п? При том что клуб на балансе области???
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-1
-1
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Nastra
Ответ Clever_mind
То есть ему будут платить не из бюджета клуба и потолок будет не указ? Только так понимаю слова Фастовского
А Сибирь что упирается в потолок? По неофициальным данным около 500 млн в этом году было, на Тарасенко есть место под потолком. А слова Фастовского понимаются очень просто - на Вову есть возможность найти дополнительные деньги, сверх обозначенного бюджета.
+4
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The world champion 1998
Если и вернётся в колхоз, подозреваю, что не в Сибирь.
0
-3
-3
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The world champion 1998
Ответ Jarome
Влади надо рассмотреть предложения из НХЛ. Если здоровье не подведет и будет удачное звено, то может держаться на уровне очко в игру. В Эдмонтон его надо.
Можно было бы. За разумные деньги, конечно.
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Curry30
радулов - звезда. спасибо, поугарал.
0
-3
-3
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Clever_mind
То есть ему будут платить не из бюджета клуба и потолок будет не указ? Только так понимаю слова Фастовского
+4
-1
+3
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Ноябрьский Набат
Рано🖐️... Он ещё попытается КС взять.
Команда бодрая, могут пару сезонов пошуметь. 💨
0
-1
-1
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Jarome
Влади надо рассмотреть предложения из НХЛ. Если здоровье не подведет и будет удачное звено, то может держаться на уровне очко в игру. В Эдмонтон его надо.
+1
0
+1
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