Тарасенко сделал передачу в матче с «Коламбусом», набрав очки (2+3) в 4-й игре подряд

сделал голевую передачу в матче с «Коламбусом» (4:0).

Форвард « » продлил результативную серию (2+3) до 4 игр.

Всего в 29 матчах за ньюйоркцев после обмена из «Сент-Луиса» россиянин набрал 20 (8+12) очков.

Всего в 67 играх текущего чемпионата на его счету 49 (18+31) баллов.

Сегодня за 12:27 (0:49 – в большинстве) у Тарасенко 2 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».