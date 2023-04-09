Тарасенко сделал передачу в матче с «Коламбусом», набрав очки (2+3) в 4-й игре подряд
Владимир Тарасенко сделал голевую передачу в матче с «Коламбусом» (4:0).
Форвард «Рейнджерс» продлил результативную серию (2+3) до 4 игр.
Всего в 29 матчах за ньюйоркцев после обмена из «Сент-Луиса» россиянин набрал 20 (8+12) очков.
Всего в 67 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 49 (18+31) баллов.
Сегодня за 12:27 (0:49 – в большинстве) у Тарасенко 2 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».
Если без шуток, то форма радует, глядишь к плей офф выйдет на пик.