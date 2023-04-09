Тарасенко сделал передачу в матче с «Коламбусом», набрав очки (2+3) в 4-й игре подряд

Теги Рейнджерс НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко сделал голевую передачу в матче с «Коламбусом» (4:0).

Форвард «Рейнджерс» продлил результативную серию (2+3) до 4 игр.

Всего в 29 матчах за ньюйоркцев после обмена из «Сент-Луиса» россиянин набрал 20 (8+12) очков.

Всего в 67 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 49 (18+31) баллов.

Сегодня за 12:27 (0:49 – в большинстве) у Тарасенко 2 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».

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1 комментарий

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sportnsk
Трибуны Сент-Луиса два дня назад так тепло встретили, что зарядили эмоциями и до сих пор у Владимир быстрее бегает, лучше бросает и пасует. :)
Если без шуток, то форма радует, глядишь к плей офф выйдет на пик.
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