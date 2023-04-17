Орлов о Кузьменко: «Если нет доверия от тренеров, то у игрока нет уверенности. Приятно видеть русских ребят, которые приходят в НХЛ и сразу закрепляются»

Дмитрий Орлов высказался об игре форварда «Ванкувера» Андрея Кузьменко.

– С вашим опытом игры в есть ли что-то, что вас могло удивить в закончившемся регулярном чемпионате? Если говорить о россиянах, то, допустим, дебют в « »?

– Кузьменко молодец, что пришел в первый год и сразу у него такие результаты.

Дай Бог, чтобы он продолжал выступать на таком же уровне, потому что всегда приятно видеть русских ребят, которые приходят в лигу и сразу закрепляются там.

Это дорогого стоит, но все равно нужно время адаптироваться к канадским площадкам, системе.

И самое главное, чтобы тренеры доверяли, потому что если нет доверия, то у игрока нет уверенности. Поэтому тут много факторов, – сказал защитник «Бостона».