Орлов о Кузьменко: «Если нет доверия от тренеров, то у игрока нет уверенности. Приятно видеть русских ребят, которые приходят в НХЛ и сразу закрепляются»

Теги Ванкувер НХЛ Дмитрий Орлов Андрей Кузьменко ТАСС Хоккей

Дмитрий Орлов высказался об игре форварда «Ванкувера» Андрея Кузьменко.

– С вашим опытом игры в НХЛ есть ли что-то, что вас могло удивить в закончившемся регулярном чемпионате? Если говорить о россиянах, то, допустим, дебют Андрея Кузьменко в «Ванкувере»?

– Кузьменко молодец, что пришел в первый год и сразу у него такие результаты.

Дай Бог, чтобы он продолжал выступать на таком же уровне, потому что всегда приятно видеть русских ребят, которые приходят в лигу и сразу закрепляются там.

Это дорогого стоит, но все равно нужно время адаптироваться к канадским площадкам, системе.

И самое главное, чтобы тренеры доверяли, потому что если нет доверия, то у игрока нет уверенности. Поэтому тут много факторов, – сказал защитник «Бостона».

2 комментария

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sheep_catcher
Орлов-молорик!
Смотрел его интервью у Черкас Атланта и у Казанского с Николишиным - вообще топ! Голова на месте. Удачи в моей-офф, ОРРлов💪🏽
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Кино Музыка
Интересно, на что намек.
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