Белоусов может подписать контракт с «Ладой» на год
Нападающий Георгий Белоусов может продолжить карьеру в «Ладе».
Как сообщает Metaratings, 32-летний форвард может подписать с тольяттинским клубом однолетний контракт.
Срок соглашения игрока с «Автомобилистом» истекает 30 апреля.
В сезоне-2022/23 Белоусов провел 51 матч в регулярном чемпионате и отметился 22 (6+16) очками. В плей-офф на его счету 3 (1+2) балла в 7 играх.
Ранее стало известно, что «Лада» возвращается в Фонбет Чемпионат КХЛ и примет участие в следующем сезоне лиги.
Белоусов уже играл за клуб в КХЛ с 2014 по 2018 год.
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