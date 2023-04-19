Белоусов может подписать контракт с «Ладой» на год

Теги Лада Автомобилист возможные переходы КХЛ Георгий Белоусов Хоккей

Нападающий Георгий Белоусов может продолжить карьеру в «Ладе».

Как сообщает Metaratings, 32-летний форвард может подписать с тольяттинским клубом однолетний контракт.

Срок соглашения игрока с «Автомобилистом» истекает 30 апреля.

В сезоне-2022/23 Белоусов провел 51 матч в регулярном чемпионате и отметился 22 (6+16) очками. В плей-офф на его счету 3 (1+2) балла в 7 играх.

Ранее стало известно, что «Лада» возвращается в Фонбет Чемпионат КХЛ и примет участие в следующем сезоне лиги.

Белоусов уже играл за клуб в КХЛ с 2014 по 2018 год.

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