Белоусов может подписать контракт с «Ладой» на год

Нападающий Георгий Белоусов может продолжить карьеру в «Ладе».

Как сообщает Metaratings, 32-летний форвард может подписать с тольяттинским клубом однолетний контракт.

Срок соглашения игрока с « » истекает 30 апреля.

В сезоне-2022/23 провел 51 матч в регулярном чемпионате и отметился 22 (6+16) очками. В плей-офф на его счету 3 (1+2) балла в 7 играх.

Ранее стало известно, что « » возвращается в Фонбет Чемпионат КХЛ и примет участие в следующем сезоне лиги.

Белоусов уже играл за клуб в КХЛ с 2014 по 2018 год.