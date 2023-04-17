Работы по подготовке арены «Лады» к сезону КХЛ завершат к 1 августа
Работы по подготовке «Лады-Арены» к сезону будут завершены к 1 августа.
Об этом сообщил генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.
Ранее стало известно, что клуб возвращается в Фонбет Чемпионат КХЛ и примет участие в следующем сезоне лиги.
«К 1 августа все работы по подготовке домашней арены к сезону КХЛ будут выполнены.
Там пройдет «Кубок «Лады». Мы укладываемся в сроки», – сказал Чеботарев.
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