Работы по подготовке арены «Лады» к сезону КХЛ завершат к 1 августа

Работы по подготовке «Лады-Арены» к сезону будут завершены к 1 августа.

Об этом сообщил генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.

Ранее стало известно, что клуб возвращается в Фонбет Чемпионат КХЛ и примет участие в следующем сезоне лиги.

«К 1 августа все работы по подготовке домашней арены к сезону КХЛ будут выполнены.

Там пройдет «Кубок «Лады». Мы укладываемся в сроки», – сказал Чеботарев.

«Лада» вернулась в КХЛ – ее уже дважды исключали! Болельщики выходили на митинги, а клуб просил помощи у Путина и Медведева