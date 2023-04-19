Сергей Светлов: «В мае «Россия 25» заставит болельщиков забыть о ЧМ. В стране сегодня хоккейный бум, турне пройдет на ура»

Сергей Светлов считает, что сборная «России 25» заставит болельщиков забыть о ЧМ по хоккею.

Тренерский совет утвердил Романа Ротенберга главным тренером команды. Матчи со сборными Беларуси и Казахстана пройдут со 2 по 16 мая в городах трех стран.

– Дискуссии вызвал не только состав штаба, но и сам формат «России 25». Что скажете?

– В наше время в советском хоккее были и первая сборная, и вторая, и олимпийская. Помню, какой импульс мне, молодому форварду московского «Динамо», дали матчи за вторую сборную во главе со знаменитым Анатолием Кострюковым. В СССР работала система, если бы не прошел все ее этапы, то не стал бы олимпийским чемпионом и чемпионом мира, не играл бы на Кубках Канады.

Поэтому формат команды 25 мне нравится. С одной стороны можно посмотреть много молодежи, с другой – уравновесить ее опытными хоккеистами. Оптимальное сочетание.

– Вызовет ли эта сборная интерес?

– Мой прогноз – в мае «Россия 25» заставит болельщиков забыть о чемпионате мира. Год назад уже был проведен этот эксперимент, когда на чемпионат мира не были допущены команды России и Беларуси. Смотреть такой турнир, откровенно говоря, было тяжеловато, он представлял интерес разве что для нас, тренеров и специалистов.

Между тем в России сегодня хоккейный бум. Посмотрите на Нижний Новгород, где на финале аншлаги – под пять тысяч зрителей на игре. Или на финал «Сокол» – «Химик», где зрителей еще больше. Я уж не говорю о , где на трибунах – за десять тысяч.

Поэтому не сомневаюсь, что в мае в стране будет большая ностальгия по хоккею. И турне сборной 25 по России, учитывая уровень организации, пройдет на ура. В нынешней ситуации это очень важно – показать, что страна в порядке и по-прежнему живет хоккеем, – сказал член тренерского совета ФХР.