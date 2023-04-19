Сергей Светлов: «В мае «Россия 25» заставит болельщиков забыть о ЧМ. В стране сегодня хоккейный бум, турне пройдет на ура»
Сергей Светлов считает, что сборная «России 25» заставит болельщиков забыть о ЧМ по хоккею.
Тренерский совет ФХР утвердил Романа Ротенберга главным тренером команды. Матчи со сборными Беларуси и Казахстана пройдут со 2 по 16 мая в городах трех стран.
– Дискуссии вызвал не только состав штаба, но и сам формат «России 25». Что скажете?
– В наше время в советском хоккее были и первая сборная, и вторая, и олимпийская. Помню, какой импульс мне, молодому форварду московского «Динамо», дали матчи за вторую сборную во главе со знаменитым Анатолием Кострюковым. В СССР работала система, если бы не прошел все ее этапы, то не стал бы олимпийским чемпионом и чемпионом мира, не играл бы на Кубках Канады.
Поэтому формат команды 25 мне нравится. С одной стороны можно посмотреть много молодежи, с другой – уравновесить ее опытными хоккеистами. Оптимальное сочетание.
– Вызовет ли эта сборная интерес?
– Мой прогноз – в мае «Россия 25» заставит болельщиков забыть о чемпионате мира. Год назад уже был проведен этот эксперимент, когда на чемпионат мира не были допущены команды России и Беларуси. Смотреть такой турнир, откровенно говоря, было тяжеловато, он представлял интерес разве что для нас, тренеров и специалистов.
Между тем в России сегодня хоккейный бум. Посмотрите на Нижний Новгород, где на финале МХЛ аншлаги – под пять тысяч зрителей на игре. Или на финал ВХЛ «Сокол» – «Химик», где зрителей еще больше. Я уж не говорю о КХЛ, где на трибунах – за десять тысяч.
Поэтому не сомневаюсь, что в мае в стране будет большая ностальгия по хоккею. И турне сборной 25 по России, учитывая уровень организации, пройдет на ура. В нынешней ситуации это очень важно – показать, что страна в порядке и по-прежнему живет хоккеем, – сказал член тренерского совета ФХР.
Челябинск, Астана, Красноярск, Тула, Минск.
В мае будет разгар ПО НХЛ.
Кому интересны покатушки потешной команды Ромы?
Точно не любителям хоккея.
Хоккеистов жалко, все в отпуске, а эти бедолаги вынуждены бегать перед Ромой не за х.. собачий))
В КАЧЕСТВЕ ЭКСКЛЮЗИВА КАЖДЫЙ БОЛЕЛЬЩИК ОФОРМИТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОПУСК ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ МАТЧЕЙ ГЛОБАЛЬНОГО МАСШТАБА»- РБ