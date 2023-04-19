Сергей Светлов: «В мае «Россия 25» заставит болельщиков забыть о ЧМ. В стране сегодня хоккейный бум, турне пройдет на ура»

Теги ФХР болельщики КХЛ МХЛ ЧМ по хоккею Сергей Светлов ВХЛ сборная России U25 Хоккей

Сергей Светлов считает, что сборная «России 25» заставит болельщиков забыть о ЧМ по хоккею.

Тренерский совет ФХР утвердил Романа Ротенберга главным тренером команды. Матчи со сборными Беларуси и Казахстана пройдут со 2 по 16 мая в городах трех стран. 

– Дискуссии вызвал не только состав штаба, но и сам формат «России 25». Что скажете?

– В наше время в советском хоккее были и первая сборная, и вторая, и олимпийская. Помню, какой импульс мне, молодому форварду московского «Динамо», дали матчи за вторую сборную во главе со знаменитым Анатолием Кострюковым. В СССР работала система, если бы не прошел все ее этапы, то не стал бы олимпийским чемпионом и чемпионом мира, не играл бы на Кубках Канады.

Поэтому формат команды 25 мне нравится. С одной стороны можно посмотреть много молодежи, с другой – уравновесить ее опытными хоккеистами. Оптимальное сочетание.

– Вызовет ли эта сборная интерес?

– Мой прогноз – в мае «Россия 25» заставит болельщиков забыть о чемпионате мира. Год назад уже был проведен этот эксперимент, когда на чемпионат мира не были допущены команды России и Беларуси. Смотреть такой турнир, откровенно говоря, было тяжеловато, он представлял интерес разве что для нас, тренеров и специалистов.

Между тем в России сегодня хоккейный бум. Посмотрите на Нижний Новгород, где на финале МХЛ аншлаги – под пять тысяч зрителей на игре. Или на финал ВХЛ «Сокол» – «Химик», где зрителей еще больше. Я уж не говорю о КХЛ, где на трибунах – за десять тысяч.

Поэтому не сомневаюсь, что в мае в стране будет большая ностальгия по хоккею. И турне сборной 25 по России, учитывая уровень организации, пройдет на ура. В нынешней ситуации это очень важно – показать, что страна в порядке и по-прежнему живет хоккеем, – сказал член тренерского совета ФХР.

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48 комментариев

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Амфитрион
Интересно, надо ли верить в этот бред, чтобы так уверенно его нести?
+63
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Red.Wings
я думал в мае о ЧМ заставляет забыть Кубок Стэнли
+51
-2
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Melnikov1968
Сборная под руководством Ротенберга? Нет, это я смотреть не собираюсь.
+33
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Алар
Смешной чувак)))) Как может непонятная сборная, в непонятном турнире затмить чемпионат мира!?
+30
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HCBV
Суперсерия с Беларусью до 8 побед! Как тебе такое НХЛ?
+30
0
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sled
Ответ Red.Wings
я думал в мае о ЧМ заставляет забыть Кубок Стэнли
Думать вредно, работать надо, как герои труда Ротенберг и Миллер!!!
+16
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faaakkkeee
Ответ HCBV
Суперсерия с Беларусью до 8 побед! Как тебе такое НХЛ?
Историческая ##### (с)
+12
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Александр Романов
Первый раз услышал об этом турнире сейчас
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Александр Сандалов
ЧМ то проходит без особого энтузиазма у болельщиков ,а это недоразумение вообще,кроме как функционерам и их прихвостням никому не нужны ,нужно уже понимать ,что спорт , особенно футбол и хоккей это давно уже игрушка в руках некоторых людей
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Александр Митраков
Халва
+8
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Юрий Байбурдин
Серёга да не возьмут тебя тринадцатым в СКА,если даже с Сочи прогнали.
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Sever12
Каких болельщиков заставит забыть, тех которые и раньше не вспоминали)). Никому эта ротосборная не интересна вообще, ну в городах конечно люди на стадион придут, я бы возможно тоже сходил от нечего делать, но в масштабах страны это вообще днище из дна а не интерес.
+3
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Дмитрий Галкин
Светлов - член тренерского совета ФХР , поэтому логично, что он несёт подобную чушь .
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goshforever
Ответ Александр Романов
Первый раз услышал об этом турнире сейчас
Это и не турнир, а серия матчей с участием сборной России. 8 игр с Белоруссией и 1 с Казахстаном.
Челябинск, Астана, Красноярск, Тула, Минск.
+3
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heivani
Стоит под тополем скамейка,и лбом уткнувшийся в ладонь,на ней уснул и видит Рому ,эксперт с фамилией Светлов.
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Эразм
Держи наркомана!
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justbored
Интересно каких там интересных психоактивных веществ им Ротенберг занёс. Хочу такие же.
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SmilingBy
Люди до сих пор удивляются? Сейчас только лозунгами и будут все говорить. Скоро и транспоранты во всю расчехлят, не сомневаюсь.
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Al561
Чемпионат мира интересен, начиная с игр на вылет.
В мае будет разгар ПО НХЛ.
Кому интересны покатушки потешной команды Ромы?
Точно не любителям хоккея.
Хоккеистов жалко, все в отпуске, а эти бедолаги вынуждены бегать перед Ромой не за х.. собачий))
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internazionale_nerazzurri
«СУПЕР МОДНЫЙ, ПАТРИОТИЧНЫЙ, МОЛОДЁЖНЫЙ ТУРНИР РОССИЯ-25.
В КАЧЕСТВЕ ЭКСКЛЮЗИВА КАЖДЫЙ БОЛЕЛЬЩИК ОФОРМИТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОПУСК ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ МАТЧЕЙ ГЛОБАЛЬНОГО МАСШТАБА»- РБ
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Квебек
Сабаки барабаки. Позорят хоккей.
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Раменки за Динамо
Как в Нижнем Новгороде на игре финала МХЛ может быть 5 тысяч зрителей, если дворец вмещает 4? К тому же Светлов говорит в прошедшем времени, а первый домашний матч Чайка проведёт только сегодня.
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Александр Василич
Ответ Александр Митраков
Халва
ещё раз скажи.)) и ещё раз.. и ещё. Так будет точнее)
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Серый
Какой позор, Сергей Александрович...
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вован63
Ну ни как этот прогон не заставит забыть чемпионат мира!!!
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