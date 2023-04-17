Буре о Ротенберге во главе «России 25»: «Роман любит заниматься хоккеем, ему нравится быть тренером. Он выиграл Кубок Континента»

Павел Буре высказался о том, что Роман Ротенберг возглавил сборную «России 25».

– На тренерском совете Федерации хоккея России (ФХР) было принято решение, что Роман Ротенберг возглавит сборную «России 25» во время майского турне по городам и странам (Челябинск, Астана, Красноярск, Тула, Минск). Решение было поддержано единогласно, в том числе и вами. Можете объяснить?

– Важно, что сборная России играет в мае, и на нее смогут посмотреть наши болельщики. К сожалению, мы сейчас не участвуем в международных соревнованиях. Но нужно продолжать работу и дальше собирать национальную команду. И участвовать в тех турнирах, где мы можем играть – с белорусами, казахстанцами.

Роман Ротенберг – молодой тренер, но уже выиграл первый свой кубок. Это Кубок Континента имени Виктора Тихонова, награду вручают за победу в регулярном чемпионате. Я знаю, что Роман любит заниматься хоккеем, ему нравится быть тренером. По-хорошему, я могу назвать Ротенберга… Человек, который полностью себя посвящает хоккею.

– Фанат?

– Наверное, это правильное слово, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам Буре.

💣 Ротенберг – главный тренер сборной (но есть нюанс!). Его выбрали Буре, Третьяк и Билялетдинов