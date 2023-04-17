Буре о Ротенберге во главе «России 25»: «Роман любит заниматься хоккеем, ему нравится быть тренером. Он выиграл Кубок Континента»

Теги СКА ФХР Павел Буре КХЛ Кубок Континента Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Павел Буре высказался о том, что Роман Ротенберг возглавил сборную «России 25».

 – На тренерском совете Федерации хоккея России (ФХР) было принято решение, что Роман Ротенберг возглавит сборную «России 25» во время майского турне по городам и странам (Челябинск, Астана, Красноярск, Тула, Минск). Решение было поддержано единогласно, в том числе и вами. Можете объяснить?

– Важно, что сборная России играет в мае, и на нее смогут посмотреть наши болельщики. К сожалению, мы сейчас не участвуем в международных соревнованиях. Но нужно продолжать работу и дальше собирать национальную команду. И участвовать в тех турнирах, где мы можем играть – с белорусами, казахстанцами.

Роман Ротенберг – молодой тренер, но уже выиграл первый свой кубок. Это Кубок Континента имени Виктора Тихонова, награду вручают за победу в регулярном чемпионате. Я знаю, что Роман любит заниматься хоккеем, ему нравится быть тренером. По-хорошему, я могу назвать Ротенберга… Человек, который полностью себя посвящает хоккею.

– Фанат?

– Наверное, это правильное слово, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам Буре.

💣 Ротенберг – главный тренер сборной (но есть нюанс!). Его выбрали Буре, Третьяк и Билялетдинов

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34 комментария

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kulik13
Вот и Буре плавно перешёл в разряд "заслуженных" ветеранов, которые пытаются сделать наш хоккей лучше.
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йозе марино
но ты ведь был русской ракетой и челом который забил 5 финам, а не вот это вот всё((
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GaasJT
👅👅👅
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+24
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Ковид 07.10.52
И этот в холопы по Пугачевой пошел...тьфу...Ладно Третьяк еще при Брежневе власть лизал....по другому не может, а этот вроде в НХЛ поиграл из семьи приличной...с историей...и такой поворот....тьфу еще раз...
+16
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GaasJT
Смотрю Матч ТВ «Есть тема». Ощущение, что там все невменяемые из психбольницы, а Дмитрий Федоров единственный санитар, который пытается вразумить остальных)
+14
-3
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Ковид 07.10.52
И этот в холопы по Пугачевой пошел...тьфу...Ладно Третьяк еще при Брежневе власть лизал....по другому не может, а этот вроде в НХЛ поиграл из семьи приличной...с историей...и такой поворот....тьфу еще раз...
А брат то Валерка в стране НАТО и жена у него американка как то нескрепно
+10
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Граф Котэ-Кристо
Кубок Континента это достижение?
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RusselAlexAbrams
Сосед Василий любит заниматься футболом, ему нравится быть тренером. Он выиграл в Fantasy Football на sports.ru
Карпин на выход из сборной, есть тут кандидат.
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Руслан Х
Прогиб засчитан.
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Rer
Да вы все ему очко лижите потому что он вас может от кормушки хоккейной убрать вот и приходится созидать а царь то голы на самом деле
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55region
У меня только один вопрос к нашим экспертам Почему вы считаете нас простых болельщиков мягко говоря Не Далёкими Что значит он Любит хоккей? Любить и давать результат это разные вещи Да Вы пытаетесь нас обмануть Но зачем Вы обманываете самих себя? Вот дайте ему команду которая находится внизу турнирной таблицы Хоть с Запада хоть с Востока У которой не большой бюджет и пусть Он пройдёт хотя бы первый раунд ПлейОфф И Я уверяю Вас что всё разговоры закончатся Вот тогда Люди скажут что он действительно МОЖЕТ
+3
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Tungus85
Как же противно от всего этого. Ну за что же нам такое?
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Ковид 07.10.52
Ответ Адильхан Абдусаламов
А брат то Валерка в стране НАТО и жена у него американка как то нескрепно
Вместе с Овечкиным на чужбине страдает...
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HellLight
не, ну если действительно любит заниматься хоккеем, то тогда ладно)
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Анатолий Magicbrain
Ответ Адильхан Абдусаламов
А брат то Валерка в стране НАТО и жена у него американка как то нескрепно
Они борются с врагом на его территории! Опасная и тяжелая работа в тылу врага!
+3
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Пылесос
Специальный представитель ФХР по международным делам Буре.
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По-моему, с февраля 2022 эта должность должна была быть упразднена.
+5
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Fanil Mazitov
Да хоть промолчал бы,а вроде в НХЛ играл,все уважение к себе потерял.
+2
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rookie84
эх Паша Паша ...
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Uriah Heep
Кто ещё не похвалил великого Ротенберга?!
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Rubilov
Эх, Паша, Паша... Шикарный был игрок, ИМХО один из лучших из наших за всю историю, и тут такое... (((
P.S. Это как про известного мостостроителя и минет...
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Синяя Кровь
ща паша еще часиков российской думе продаст миллионов так на двацать.
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Don_Krebs
Он любит быть тренером и он посмотрел 800 матчей. Че вы еще от Ромчика хотите? Какие еще нужны аргументы, чтобы стать тренером национальной сборной?
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Цзю Константина
Ответ Руслан Х
Прогиб засчитан.
на 5 баллов))туше)))
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Цзю Константина
ну и Паша...
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Ибн Хоттабыч
От Павла не ожидал...
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