Форвард «Далласа» Павелски получил травму в 1-м матче серии с «Миннесотой» после хита Дамбы

Теги травмы Кубок Стэнли Миннесота Даллас Джо Павелски НХЛ Мэтт Дамба Хоккей

Форвард «Далласа» Джо Павелски получил травму в 1-м матче серии с «Миннесотой».

«Старс» уступили «Уайлд» (2:3 2ОТ) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Во втором периоде Павелски получил травму после силового приема защитника «Миннесоты» Мэтта Дамбы.

Главный тренер техасцев Питер Дебур не уверен в том, что 38-летний нападающий сможет сыграть во втором матче. При этом он уточнил, что в целом игрок чувствовал себя лучше, чем когда уходил со льда с посторонней помощью.

«Я думаю, что хит был чистым. Плечо в плечо. Я не знаю, почему там дали удаление за грубость. Наверное, из-за того, что сразу отправили в штраф-бокс», – сказал Дамба, получивший две минуты штрафа в этом эпизоде.

18 комментариев

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Антон Якимцев
Кароче решили сразу в первом раунде и матче переубивать друг друга...
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Михаил Майоров
Вообще вопросов не было бы, будь шайба у Павелски. Здесь похоже на атаку игрока не владеющего шайбой
+8
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Toroboro
Прибил,но всё чисто.
Здоровья Павельски
+7
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+5
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Сергей Орлов
Ответ Егор Добрый
Прибили парня сильно 👍 не поспоришь ) там Капризов красава малача чутка дал!!!
Павелски, наверное, думает: оно мне надо на старости лет?)
+3
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makarr24
Снова команда Дебура, снова хит, снова голова Павелски приземляется на лёд.. Коди Икина тогда вообще ни за что удалили
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TR31HK
Здоровья Павс!!! И хорошего и результативного продолжения карьеры!!!!
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Bambus
Что за цирк устроили?Там вообще нарушения не было.По 2 минуты дали обоим игрокам за потасовку,после просмотра судьями повтора.
P.S.любители котиков вы спортом ошиблись.
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makarr24
Ответ PatologoanatoM
Ни за что? Там был кросс чек , первый хит был чистый , а второй втыкал потерявшего равновесие Джо в лёд головой, кровь же не с пустого места взялась
Так чистый хит был от Икина, потому и пишу,что его ни за что удалили.
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Егор Добрый
Прибили парня сильно 👍 не поспоришь ) там Капризов красава малача чутка дал!!!
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Сергей Орлов
в КХЛ, где судят по последствиям, дали бы до конца, да еще и дисквал впаяли.
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Deathspell Omega
Интересно, что при Дебуре же Павельски попал в похожую ситуацию, когда "СанХосе" играло против "Вегаса"....
И тогда проигрывали 0-4, а удаление на Павельском 5- минутное, "Шаркс" превратили в ничью, а потом и серию выиграли.
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Егор Добрый
Ответ Сергей Орлов
Павелски, наверное, думает: оно мне надо на старости лет?)
Капризов и компания скоро дадут деду отдохнуть))
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Сергей Орлов
Ответ Егор Добрый
Капризов и компания скоро дадут деду отдохнуть))
Смешно) Даллас, конечно же, пройдет в следующий раунд.
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гилберт
Ответ Toroboro
Прибил,но всё чисто. Здоровья Павельски
Если вы спец, поясните. Это же поздний хит, самое опасное что есть в хоккее, когда организм уже расслаблен и не ждёт хита, так как шайбы давно нет, она уже дошла до ворот. Такое нужно очень сурово наказывать.
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PatologoanatoM
Ответ makarr24
Снова команда Дебура, снова хит, снова голова Павелски приземляется на лёд.. Коди Икина тогда вообще ни за что удалили
Ни за что? Там был кросс чек , первый хит был чистый , а второй втыкал потерявшего равновесие Джо в лёд головой, кровь же не с пустого места взялась
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Deathspell Omega
Ответ PatologoanatoM
Ни за что? Там был кросс чек , первый хит был чистый , а второй втыкал потерявшего равновесие Джо в лёд головой, кровь же не с пустого места взялась
кровь же не с пустого места взялась...
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Как же не из пустого места, если из головы Павельского....
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