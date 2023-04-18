Форвард «Далласа» Павелски получил травму в 1-м матче серии с «Миннесотой» после хита Дамбы
Форвард «Далласа» Джо Павелски получил травму в 1-м матче серии с «Миннесотой».
«Старс» уступили «Уайлд» (2:3 2ОТ) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
Во втором периоде Павелски получил травму после силового приема защитника «Миннесоты» Мэтта Дамбы.
Главный тренер техасцев Питер Дебур не уверен в том, что 38-летний нападающий сможет сыграть во втором матче. При этом он уточнил, что в целом игрок чувствовал себя лучше, чем когда уходил со льда с посторонней помощью.
«Я думаю, что хит был чистым. Плечо в плечо. Я не знаю, почему там дали удаление за грубость. Наверное, из-за того, что сразу отправили в штраф-бокс», – сказал Дамба, получивший две минуты штрафа в этом эпизоде.
Здоровья Павельски
P.S.любители котиков вы спортом ошиблись.
И тогда проигрывали 0-4, а удаление на Павельском 5- минутное, "Шаркс" превратили в ничью, а потом и серию выиграли.
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Как же не из пустого места, если из головы Павельского....