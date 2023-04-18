Форвард «Далласа» Павелски получил травму в 1-м матче серии с «Миннесотой» после хита Дамбы

Форвард «Далласа» Джо Павелски получил травму в 1-м матче серии с «Миннесотой».

«Старс» уступили «Уайлд» (2:3 2ОТ) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Во втором периоде Павелски получил травму после силового приема защитника «Миннесоты» Мэтта Дамбы.

Главный тренер техасцев Питер Дебур не уверен в том, что 38-летний нападающий сможет сыграть во втором матче. При этом он уточнил, что в целом игрок чувствовал себя лучше, чем когда уходил со льда с посторонней помощью.

«Я думаю, что хит был чистым. Плечо в плечо. Я не знаю, почему там дали удаление за грубость. Наверное, из-за того, что сразу отправили в штраф-бокс», – сказал Дамба, получивший две минуты штрафа в этом эпизоде.