«Авангард» дает Ткачеву 95 млн рублей в год. Бабаев заявил, что предложение не устроило

«Авангард» готов платить Владимиру Ткачеву 95 миллионов рублей в год.

О соответствующем предложении от клуба сообщил агент хоккеиста .

– Сколько сейчас стоит Ткачев?

– Я не разговаривал о цифрах. Меня они спросили: «Ты сколько хочешь? Мало, нормально или очень много?» Я говорю: «Конечно, очень много». А кто хочет мало?

– Что такое категория – очень много?

– Не знаю. Они оценивают вот так.

– Это что за переговоры странные. Там вообще умеют общаться?

– Говорю дословно, что происходит.

– То есть они не предлагали никакую сумму?

– Они предложили такие цифры, как у Буше и Найта.

– 95 миллионов?

– Да.

– Вас это не устраивает?

– Нет, конечно. С чего меня должно это устроить? Праздник наступил?

– 95 млн – это на уровне лидеров «Авангарда».

– Ткачев и Толчинский – два лидера «Авангарда».

Статистику Ткачева видел? 52 очка в равных составах. Первый в лиге. 73 очка – лучший результат « » в их истории. , – сказал Шуми Бабаев в разговоре с журналистами Алексеем Шевченко и Михаилом Зислисом.

Ранее появилась информация о том, что сторона хоккеиста запрашивает зарплату для игрока в размере 120-130 миллионов рублей в год.

Нападающий стал лучшим бомбардиром «Авангарда» в Фонбет регулярном чемпионате , набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах.

В плей-офф Ткачев записал на свой счет 14 (3+11) баллов в 14 играх.