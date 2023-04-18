«Авангард» дает Ткачеву 95 млн рублей в год. Бабаев заявил, что предложение не устроило
«Авангард» готов платить Владимиру Ткачеву 95 миллионов рублей в год.
О соответствующем предложении от клуба сообщил агент хоккеиста Шуми Бабаев.
– Сколько сейчас стоит Ткачев?
– Я не разговаривал о цифрах. Меня они спросили: «Ты сколько хочешь? Мало, нормально или очень много?» Я говорю: «Конечно, очень много». А кто хочет мало?
– Что такое категория – очень много?
– Не знаю. Они оценивают вот так.
– Это что за переговоры странные. Там вообще умеют общаться?
– Говорю дословно, что происходит.
– То есть они не предлагали никакую сумму?
– Они предложили такие цифры, как у Буше и Найта.
– 95 миллионов?
– Да.
– Вас это не устраивает?
– Нет, конечно. С чего меня должно это устроить? Праздник наступил?
– 95 млн – это на уровне лидеров «Авангарда».
– Ткачев и Толчинский – два лидера «Авангарда».
Статистику Ткачева видел? 52 очка в равных составах. Первый в лиге. 73 очка – лучший результат «Авангарда» в их истории. , – сказал Шуми Бабаев в разговоре с журналистами Алексеем Шевченко и Михаилом Зислисом.
Ранее появилась информация о том, что сторона хоккеиста запрашивает зарплату для игрока в размере 120-130 миллионов рублей в год.
Нападающий стал лучшим бомбардиром «Авангарда» в Фонбет регулярном чемпионате КХЛ, набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах.
В плей-офф Ткачев записал на свой счет 14 (3+11) баллов в 14 играх.
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