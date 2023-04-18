«Авангард» дает Ткачеву 95 млн рублей в год. Бабаев заявил, что предложение не устроило

Теги Авангард Шуми Бабаев КХЛ Владимир Ткачев 1995 Хоккей

«Авангард» готов платить Владимиру Ткачеву 95 миллионов рублей в год.

О соответствующем предложении от клуба сообщил агент хоккеиста Шуми Бабаев.

– Сколько сейчас стоит Ткачев?

– Я не разговаривал о цифрах. Меня они спросили: «Ты сколько хочешь? Мало, нормально или очень много?» Я говорю: «Конечно, очень много». А кто хочет мало?

– Что такое категория – очень много?

– Не знаю. Они оценивают вот так.

– Это что за переговоры странные. Там вообще умеют общаться?

– Говорю дословно, что происходит.

– То есть они не предлагали никакую сумму?

– Они предложили такие цифры, как у Буше и Найта.

– 95 миллионов?

– Да.

– Вас это не устраивает?

– Нет, конечно. С чего меня должно это устроить? Праздник наступил?

– 95 млн – это на уровне лидеров «Авангарда».

– Ткачев и Толчинский – два лидера «Авангарда».

Статистику Ткачева видел? 52 очка в равных составах. Первый в лиге. 73 очка – лучший результат «Авангарда» в их истории. , – сказал Шуми Бабаев в разговоре с журналистами Алексеем Шевченко и Михаилом Зислисом.

Ранее появилась информация о том, что сторона хоккеиста запрашивает зарплату для игрока в размере 120-130 миллионов рублей в год.

Нападающий стал лучшим бомбардиром «Авангарда» в Фонбет регулярном чемпионате КХЛ, набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах.

В плей-офф Ткачев записал на свой счет 14 (3+11) баллов в 14 играх.

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71 комментарий

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Mi4eL
А кто в КХЛ будет платить 100+ как хочет Бабаев? 95 оч достойное предложение .... Ну давай вези Володю ещё раз в НХЛ просто так.
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Алексей Тарлыков
Ответ Фёдор Кузнецов
Авангард даёт Ткачеву, Буше и Найту по 90,но не хочет давать 60 Грицюку
Рашевский 30, Сафонов и Воронков по 25-30. Они приблизительно ровесники. Какие 60 Грицюку после такого сезона??? Он получал 20, он что в три раза лучше сыграл, чтобы 60 просить? 40 объективная цена с учётом перспективы
+31
-2
+29
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Алексей Тарлыков
95 логичные и сопоставимые цифры. Кто будет платить 130 одному игроку при потолке в 900? Пусть со своей троицей в НХЛ едет с такими запросами
+22
-1
+21
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Seraf
Бабай совсем уже берегов не видит. Нет предела его жадности...
+16
0
+16
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Большое сердце Неймара
значит скажем Володе до свидания, платёжка не резиновая
+10
-1
+9
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Butcher555
Следующий сезон у Ткача будет слабый (статистику не обмануть) , так что за такие деньги его никто не подпишет. Бабай хочет урвать и качает лодку
+8
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Mi4eL
Ответ Andrey w
Шипачеву 34 летнему платили 120 мил , а Ткачев явно лучше и возраст не тот . Гусев его уровня единственный в лиге сейчас .
у Шипачева 75. то что ему платили 120 это был нонсенс. щас с учётом комплектации топом 100 не заплатит никто наверно ...
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Zidane0907
Ссаными тряпками гнать бабайку. Тот ещё агент
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Dinamik1
А это нормально что солдатам в СВО платят 200 тысяч и они ежедневно рискуют жизнью а тут 95 лямов и играй в свое удовольствие.
+10
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+7
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marshal .masha
Ответ Seraf
Сравнил Воронкова и Грицюка... Воронков - просто молоток, такой же тупой и прямолинейный, им только гвозди заколачивать
Именно поэтому наверное Воронков за 54 игры забил 18 голов, а Грицук за 66 -15 голов. А про плей-офф вообще молчу. И помимо голов Воронков это первое меньшинство Ак Барса и точка в районе 60%
+8
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Руслан Х
Югра ждёт?…🤔
+6
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Robs
Ответ Фёдор Кузнецов
Авангард даёт Ткачеву, Буше и Найту по 90,но не хочет давать 60 Грицюку
сколько очков набрал Арсений в серии с ак барсом?)
+5
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арегон
Ответ Рамис Зарипов
А что есть проблема насыпать бонусов еще 80-90? Псу вон татары насыпали.
Со следующего года бонусы тоже в потолок учитываются
+6
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marshal .masha
Ответ Seraf
Больше времени на льду проводит. К тому же я не говорил, что Воронков не забивает голы. Он забивает, но именно как молоток. Запихать шайбу/соперника с шайбой/воткнуться в воротчика - вот это его. Никакого созидания в его исполнении или игрового интеллекта не заметно.
Воронков третий бомбардир Ак Барса в плей-офф, который сейчас в финале играет, вы о чем ?
+4
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Антон Фёдоров
Ткачёв, игрок очень сильный. Но, в меньшинстве никогда не играет, как Найт и Буше. И рекорд по очкам он достиг при большем количестве матчей, чем Червенка. Если, игроки не хотят играть в клубе, то не надо их здесь удерживать (толчинский и Ткачёв). Хотя любого человека возьми, всё хотят высокую зарплату. По-хорошему на выход-киселевич, телегин, Жарков.
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Andrey w
Ответ Фёдор Кузнецов
Авангард даёт Ткачеву, Буше и Найту по 90,но не хочет давать 60 Грицюку
За что ? Я бы лучше Порядина подписал за 50 - 55 мил
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Seraf
Ответ Andrey w
А кого он должен жалеть?)) Если можно было получить 200 мил я что бы взял 150 мил что ли?)
Только олень будет требовать 150 млн (я уж не говорю про 200 млн.) за одного игрока при потолке в 900.
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bars1998
Ответ Алексей Тарлыков
Рашевский 30, Сафонов и Воронков по 25-30. Они приблизительно ровесники. Какие 60 Грицюку после такого сезона??? Он получал 20, он что в три раза лучше сыграл, чтобы 60 просить? 40 объективная цена с учётом перспективы
Воронкову на следующий сезон 60 лям Ак Барс предложил уже)
+3
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HockeyMan
Ответ Andrey w
Шипачеву 34 летнему платили 120 мил , а Ткачев явно лучше и возраст не тот . Гусев его уровня единственный в лиге сейчас .
У шипы всегда было больше очка за игру и он всегда был в топ бомбардиров. Из года в года, из сезона в сезон. А что Ткачев?
+3
0
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dosatuy
Да пусть едет в 4 звено Кингз, хотя его туда уже не возьмут.
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matolckachev
Бабаю надо спуститься на землю ....сейчас пойдет в ход известный прием - мифические переговоры в НХЛ с десятком клубов)))
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magentrumen
послать агента и Володю
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Олег Хоркуш
Полтора миллиона за очко, мне бы так жить. Урезать ещё потолок надо.
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FaithDevotion
Ответ Алексей Тарлыков
Рашевский 30, Сафонов и Воронков по 25-30. Они приблизительно ровесники. Какие 60 Грицюку после такого сезона??? Он получал 20, он что в три раза лучше сыграл, чтобы 60 просить? 40 объективная цена с учётом перспективы
Так Сафонов и Воронков вроде подписывали так, что в первый сезон (когда они под потолок в силу возраста не попадают) получили больше, чем в следующие
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ilya1809
Ответ FaithDevotion
Так Сафонов и Воронков вроде подписывали так, что в первый сезон (когда они под потолок в силу возраста не попадают) получили больше, чем в следующие
Нет у них были копеечные контракты, их переподписывали просто заранее видя прогресс.У Воронкова был контракт 12 миллионов в месяц, заранее его переподписали на 30
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