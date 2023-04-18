«Авангард» не договорился с Грицюком о новом контракте. Игрок хочет 110 млн рублей за 2 сезона («Чемпионат»)
«Авангард» не договорился с форвардом Арсением Грицюком о новом контракте.
Сторона 22-летнего игрока просит 2-летний контракт с зарплатой 50 миллионов рублей в первом сезоне и 60 – во втором, сообщает «Чемпионат».
Такие условия не устраивают клуб. По действовавшему в этом сезоне договору Грицюк получал 20 млн рублей.
В этом сезоне нападающий набрал 40 (15+25) очков в 66 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. В 11 играх плей-офф добавил 4 (3+1) очка.
В КХЛ Грицюк является ограниченно свободным агентом, права на него принадлежат «Авангарду».
В НХЛ права принадлежат «Нью-Джерси». «Девилс» выбрали игрока на драфте НХЛ-2019 под 129-м номером.
Интересы игрока представляет агент Шуми Бабаев.
То небо упадет на землю. Такого понятия не существует.
С ними то в финал не попали, а что будет без них ?!
Алекс Бродхерст – 45 млн, Иван Телегин – 45 млн, Владимир Жарков – 40 млн
он таких денег не стоит
Пьянов со своим контрактом отлично отображает глубину ямы в менеджменте Авангарда. Снова уходим в период долгого пике... (