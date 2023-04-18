«Авангард» не договорился с Грицюком о новом контракте. Игрок хочет 110 млн рублей за 2 сезона («Чемпионат»)

Теги Авангард Нью-Джерси Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Чемпионат.com Арсений Грицюк деньги Хоккей

«Авангард» не договорился с форвардом Арсением Грицюком о новом контракте.

Сторона 22-летнего игрока просит 2-летний контракт с зарплатой 50 миллионов рублей в первом сезоне и 60 – во втором, сообщает «Чемпионат».

Такие условия не устраивают клуб. По действовавшему в этом сезоне договору Грицюк получал 20 млн рублей.

В этом сезоне нападающий набрал 40 (15+25) очков в 66 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. В 11 играх плей-офф добавил 4 (3+1) очка.

В КХЛ Грицюк является ограниченно свободным агентом, права на него принадлежат «Авангарду».

В НХЛ права принадлежат «Нью-Джерси». «Девилс» выбрали игрока на драфте НХЛ-2019 под 129-м номером.

Интересы игрока представляет агент Шуми Бабаев.

69 комментариев

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Великий Кукурузо
вот вам и лимит на легов😬👏
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+33
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Mr Heisenberg
Ответ мич
Хороший конечно игрок, и наш родной, но куда рвать такие деньги с родного клуба???? не красиво по моему, надеялся что останется, но конечно скромнее нужно быть, тем более в плофе потерялся((((
какие такие?! Сколько Найт и Буше получают? Сколько Ткачев просит? В 2 раза больше? Они в 2 раза больше очков набирают? За Пьянова готовы 50 платить, а Грицюку нет? 50 вполне адекватный ценник.
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+26
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Александр Балабанов
Ответ ftw2002@yandex.ru
Странное решение клуба. Он просит адекватные деньги. Если в нхл он получит односторонний контракт новичка, то надо ехать. А Авангард потеряет перспективного игрока.
==Если в нхл он получит односторонний контракт новичка==

То небо упадет на землю. Такого понятия не существует.
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Сергей Жарковский
Да по нынешним меркам просит немного, а игрок он толковый.
+25
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*BG*
Ответ Великий Кукурузо
вот вам и лимит на легов😬👏
Здесь дело не только в лимите, а в том, что до этого насыпали с горкой денег Найту и Буше. Теперь от их контрактов и будут плясать другие игроки, у которых заканчиваются контракты (Ткачев, Толчинский, Грицюк, Шарипзянов).
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Великий Кукурузо
Ответ *BG*
Здесь дело не только в лимите, а в том, что до этого насыпали с горкой денег Найту и Буше. Теперь от их контрактов и будут плясать другие игроки, у которых заканчиваются контракты (Ткачев, Толчинский, Грицюк, Шарипзянов).
найт и буше свои бабки отработали на 100%, а эти товарищи не факт что прибавят. ткача чисто для регулярки подписывать,против чайхоны он никакущий как и Толч впрочем😬
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Ivan Juniorovich
Надо потолок понижать до 50млн рублей, чтоб такие бездарные деревья, которые в сериях с сильными соперниками набирают 0+0 получали 100тысяч рублей в месяц, не больше
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Ястреб
Грицука, Толчи и Ткачева надо постараться оставить, а то совсем бесперспективный новый сезон будет …
С ними то в финал не попали, а что будет без них ?!
+11
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Tosha NeoN
Ответ Mr Heisenberg
какие такие?! Сколько Найт и Буше получают? Сколько Ткачев просит? В 2 раза больше? Они в 2 раза больше очков набирают? За Пьянова готовы 50 платить, а Грицюку нет? 50 вполне адекватный ценник.
Пьянов за 50 это утка татарских журналистов
+12
-2
+10
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мич
Хороший конечно игрок, и наш родной, но куда рвать такие деньги с родного клуба???? не красиво по моему, надеялся что останется, но конечно скромнее нужно быть, тем более в плофе потерялся((((
+17
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+7
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Анахайм Анахайм
Он считает, что наиграл на эту сумму?
+9
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Дмитрий Травницкий
Его агент Шуми Бабаев. Сейчас начнётся эпопея с интересом других команд, отъездом в НХЛ. Мой прогноз: попробует пробиться в НХЛ, если не получится, то подпишется с середняком за 25-35 . Напоминает эпопею Жафярова и Торпедо.
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Haman
Ответ ftw2002@yandex.ru
Странное решение клуба. Он просит адекватные деньги. Если в нхл он получит односторонний контракт новичка, то надо ехать. А Авангард потеряет перспективного игрока.
Контракт новичка не бывает односторонним. ELC (контракт начального уровня) это всегда соглашение со строго ограниченным сроком и зарплатой, а также без пунктов, запрещающих любые перемещения.
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McGregor
Ответ Анахайм Анахайм
Он считает, что наиграл на эту сумму?
Это Бабаев считает, что у него есть рычаги для выбивания такой суммы.
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Mr Heisenberg
Ответ Tosha NeoN
Пьянов за 50 это утка татарских журналистов
ок, давай посмотрим, кто зарабатывал 50 или около того в этом сезоне?
Алекс Бродхерст – 45 млн, Иван Телегин – 45 млн, Владимир Жарков – 40 млн
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Ферзь на р1
Что-то совсем пальцы гнут пацаны , с контрактами лупят, надо аппетиты то убавить
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kopl.roma
Спасибо и досвидания .
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Ринат Халиков
отпускать и брать из академии игроков, имхо но Гриц не стоит этих денег, его потолок это 30 млн а не 50
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Домингес Казань
адекватные деньги за такого российского игрока,если бы он был нса то его бы с удовольствием забрали другие клубы,да и Авангард бы согласился,а так будут выкручивать руки либо Авангард,либо АХЛ
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2vdhrvmmzf
Добро пожаловать в ска
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Makarosh
"удачи" у дьяволов
он таких денег не стоит
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Дмитрий Попов
Ответ VasyaFilkin
Он наиграл на эту сумму
Только адекватные болельщики в Омске знают шо он отыграл максимум на 20 , за 15 голов давать 60 ? Бабаев там конфет перекушал
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Владислав Тукмачев
Ответ *BG*
Здесь дело не только в лимите, а в том, что до этого насыпали с горкой денег Найту и Буше. Теперь от их контрактов и будут плясать другие игроки, у которых заканчиваются контракты (Ткачев, Толчинский, Грицюк, Шарипзянов).
На сегодня это самые актуальные стартовые цены на системооьразующих игроков. Авангард не даст, другие дадут. В целом, после глупой ситуации с Леонидом Вайсфельдом надежды на хитрые умные переходы подписания и тд ждать не стоит. Плюс в этом сезоне уже пилят бюджет следующего.
Пьянов со своим контрактом отлично отображает глубину ямы в менеджменте Авангарда. Снова уходим в период долгого пике... (
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Booligan
Хотел же в НХЛ паря?
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HockeyMan
Ограниченному агенту платить 50-60 миллионов это очень много. 40 оптимально. А вот когда сможет гнуть свою линию и стабильно будет набирать 40+ очков, то можно и хоть 70-80 просить
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