«Авангард» не договорился с Грицюком о новом контракте. Игрок хочет 110 млн рублей за 2 сезона («Чемпионат»)

«Авангард» не договорился с форвардом Арсением Грицюком о новом контракте.

Сторона 22-летнего игрока просит 2-летний контракт с зарплатой 50 миллионов рублей в первом сезоне и 60 – во втором, сообщает «Чемпионат».

Такие условия не устраивают клуб. По действовавшему в этом сезоне договору Грицюк получал 20 млн рублей.

В этом сезоне нападающий набрал 40 (15+25) очков в 66 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. В 11 играх плей-офф добавил 4 (3+1) очка.

В КХЛ Грицюк является ограниченно свободным агентом, права на него принадлежат « ».

В НХЛ права принадлежат « ». «Девилс» выбрали игрока на драфте НХЛ-2019 под 129-м номером.

Интересы игрока представляет агент Шуми Бабаев.