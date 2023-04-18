Агент Толчинского: «Хабибулин хотел обменять Сергея из «Авангарда» до дедлайна. За эти поступки я должен еще 50% прибавить к новому контракту»

Теги Авангард Шуми Бабаев Рашид Хабибулин КХЛ Федор Беляков Сергей Толчинский Никита Михайлов Хоккей

Агент Сергея Толчинского рассказал, как «Авангард» хотел обменять хоккеиста в этом сезоне.

Шуми Бабаев рассказал о взаимоотношениях с генеральным менеджером «Авангарда» Рашидом Хабибулиным.

– У нас не дружеские отношения, но товарищеские, нормальные отношения, созваниваемся.

Когда у него нет работы генерального менеджера – никаких проблем нет. Он мне звонит, я перезваниваю. Уважительно к нему отношусь, нормально.

Но как он занимает должность генерального менеджера – ситуация кардинально меняется. Я превращаюсь в сторону, против которой он борется.

Знаешь, что он сделал первое, когда пришел на должность в «Авангард»? Что он хотел сделать? Он хотел обменять Толчинского.

– Когда это было?

– Сразу как он приступил в должность.

Он хотел обменять Толчинского, порезать зарплату Белякову и отдать Михайлова. Это называется товарищеские [отношения]? Я – первый, до кого он докопался. 

– А почему Толчинского обменять?

– Не знаю. Он ему мешал, зарплаты не хватало. Я не знаю.

Я ему говорил: «Ты понимаешь, что меняешь ведущего игрока команды?» Мало того, мы уже нашли команду. Если бы не господа Крылов и Кравец, Толчинского в Омске не было бы после дедлайна.

Поменять Толчинского в первые дни – не самый хороший жест.

– Может, есть какое-то объяснение, которое мы не понимаем?

– Ну, сэкономить денег, или на следующий год [на] Толчинского денег не будет. Вот такое было объяснение.

Сколько я должен просить денег за Толчинского? Я еще должен прибавить 50 процентов за эти поступки, – заявил Бабаев.

У Толчинского 30 апреля истекает срок договора с «Авангардом».

Сергей Толчинский набрал рекордные для себя 56 (16+40) очков в 68 матчах нынешнего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ.

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20 комментариев

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TyaxO
чего только не сделают лишь бы цену набить! слабо верится что его реально хотели обменять
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Hell-On Earth
И правильно что хотел. Жаль не обменял
+11
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shibai1388@gmail.com
☆аткните этого прон☆ру уже, самый главный подлец в нашей лиге, всегда играет на публику и через прессу, грошь его словам, что было доказано и не раз
+7
-2
+5
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cherpak
по сути, обмен игрока с истекающим контрактом, которого возможно и не будут продлевать, не такая уж и плохая идея, жаль не срослось, на освободившиеся деньги можно было бы усилить слабые места к плей-офф
+4
0
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Влад Пахомов
Да уж))
+3
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Волк16
Омск не Балашиха) там никто не хочет просто так жить!!!
+6
-3
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Misson
Хорошо быть агентом, когда твои игроки провели хороший сезон и у них заканчивается контракт. Можно смело выкручивать яйца генменеджерам. И ведь кто-то из них даст +/- ту сумму, которую хотят агент и игрок, так как всем менеджерам надо укреплять состав перед новым сезоном.
+3
0
+3
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Vadoniy
Ответ Evgenii Brovko
вот поэтому у нас в КХЛ никогда не будет команд - Династий как в НХЛ ,потому как агенты и манагеры срутся из за денег.А сохраните состав,усильте точечно , и кубок придет.Как по мне состав в этом году был близок к идеалу, но бабки,бабки,баббки..
Вон на западе 2 династии)))
+2
0
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vimir
Ответ Волк16
Омск не Балашиха) там никто не хочет просто так жить!!!
А, что где-то хотят просто так жить кроме Москвы, Питера?
Может в Магнитке или Челябе или может в Череповце?
+2
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Евгений Афурин
Просто пользуются моментом что рынок пуст вот и всё
+2
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Vadoniy
Ответ cherpak
по сути, обмен игрока с истекающим контрактом, которого возможно и не будут продлевать, не такая уж и плохая идея, жаль не срослось, на освободившиеся деньги можно было бы усилить слабые места к плей-офф
А кем усиливать?
+2
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Андреасъ Штукеншнайдеръ
Бабаев как всегда набрасывает на вентилятор. Мерзкий тип
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ЧакЧак
уйдет в АБ
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Rialto
Бабаев помоему обкуренный, причём по жизни
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Liwin
Ответ Влад Пахомов
Да уж))
По ходу, Вадик, сезон будет Огонь!))
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Серый
докАпался?
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vimir
Ответ Evgenii Brovko
вот поэтому у нас в КХЛ никогда не будет команд - Династий как в НХЛ ,потому как агенты и манагеры срутся из за денег.А сохраните состав,усильте точечно , и кубок придет.Как по мне состав в этом году был близок к идеалу, но бабки,бабки,баббки..
А как его сохранить состав то?, если всем дать, что просит агент, то более 3х звеньев не набрать с учётом потолка и лимитов на легов
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Dr Gonzo
Ответ Evgenii Brovko
вот поэтому у нас в КХЛ никогда не будет команд - Династий как в НХЛ ,потому как агенты и манагеры срутся из за денег.А сохраните состав,усильте точечно , и кубок придет.Как по мне состав в этом году был близок к идеалу, но бабки,бабки,баббки..
"вот поэтому у нас в КХЛ никогда не будет команд - Династий как в НХЛ ,потому как агенты и манагеры срутся из за денег."
Ну во-первых, сам пассаж про династии очень спорный (и в плане их наличия и в плане того, насколько это однозначно хорошо для лиги), во-вторых, с контрактами, агентами и менеджерами там ситуация как минимум не лучше. У нас такого количества историй про игроков, которые бастуют из-за контракта нет.
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Deathspell Omega
Ответ Серый
докАпался?
Авторы спортсру - безграмотные животные.
Прими это как данность.
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