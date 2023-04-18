Агент Толчинского: «Хабибулин хотел обменять Сергея из «Авангарда» до дедлайна. За эти поступки я должен еще 50% прибавить к новому контракту»
Агент Сергея Толчинского рассказал, как «Авангард» хотел обменять хоккеиста в этом сезоне.
Шуми Бабаев рассказал о взаимоотношениях с генеральным менеджером «Авангарда» Рашидом Хабибулиным.
– У нас не дружеские отношения, но товарищеские, нормальные отношения, созваниваемся.
Когда у него нет работы генерального менеджера – никаких проблем нет. Он мне звонит, я перезваниваю. Уважительно к нему отношусь, нормально.
Но как он занимает должность генерального менеджера – ситуация кардинально меняется. Я превращаюсь в сторону, против которой он борется.
Знаешь, что он сделал первое, когда пришел на должность в «Авангард»? Что он хотел сделать? Он хотел обменять Толчинского.
– Когда это было?
– Сразу как он приступил в должность.
Он хотел обменять Толчинского, порезать зарплату Белякову и отдать Михайлова. Это называется товарищеские [отношения]? Я – первый, до кого он докопался.
– А почему Толчинского обменять?
– Не знаю. Он ему мешал, зарплаты не хватало. Я не знаю.
Я ему говорил: «Ты понимаешь, что меняешь ведущего игрока команды?» Мало того, мы уже нашли команду. Если бы не господа Крылов и Кравец, Толчинского в Омске не было бы после дедлайна.
Поменять Толчинского в первые дни – не самый хороший жест.
– Может, есть какое-то объяснение, которое мы не понимаем?
– Ну, сэкономить денег, или на следующий год [на] Толчинского денег не будет. Вот такое было объяснение.
Сколько я должен просить денег за Толчинского? Я еще должен прибавить 50 процентов за эти поступки, – заявил Бабаев.
У Толчинского 30 апреля истекает срок договора с «Авангардом».
Сергей Толчинский набрал рекордные для себя 56 (16+40) очков в 68 матчах нынешнего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ.
Может в Магнитке или Челябе или может в Череповце?
Ну во-первых, сам пассаж про династии очень спорный (и в плане их наличия и в плане того, насколько это однозначно хорошо для лиги), во-вторых, с контрактами, агентами и менеджерами там ситуация как минимум не лучше. У нас такого количества историй про игроков, которые бастуют из-за контракта нет.
Прими это как данность.