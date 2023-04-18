Агент Толчинского: «Хабибулин хотел обменять Сергея из «Авангарда» до дедлайна. За эти поступки я должен еще 50% прибавить к новому контракту»

Агент Сергея Толчинского рассказал, как «Авангард» хотел обменять хоккеиста в этом сезоне.

рассказал о взаимоотношениях с генеральным менеджером « » Рашидом Хабибулиным.

– У нас не дружеские отношения, но товарищеские, нормальные отношения, созваниваемся.

Когда у него нет работы генерального менеджера – никаких проблем нет. Он мне звонит, я перезваниваю. Уважительно к нему отношусь, нормально.

Но как он занимает должность генерального менеджера – ситуация кардинально меняется. Я превращаюсь в сторону, против которой он борется.

Знаешь, что он сделал первое, когда пришел на должность в «Авангард»? Что он хотел сделать? Он хотел обменять Толчинского.

– Когда это было?

– Сразу как он приступил в должность.

Он хотел обменять Толчинского, порезать зарплату Белякову и отдать Михайлова. Это называется товарищеские [отношения]? Я – первый, до кого он докопался.

– А почему Толчинского обменять?

– Не знаю. Он ему мешал, зарплаты не хватало. Я не знаю.

Я ему говорил: «Ты понимаешь, что меняешь ведущего игрока команды?» Мало того, мы уже нашли команду. Если бы не господа Крылов и Кравец, Толчинского в Омске не было бы после дедлайна.

Поменять Толчинского в первые дни – не самый хороший жест.

– Может, есть какое-то объяснение, которое мы не понимаем?

– Ну, сэкономить денег, или на следующий год [на] Толчинского денег не будет. Вот такое было объяснение.

Сколько я должен просить денег за Толчинского? Я еще должен прибавить 50 процентов за эти поступки, – заявил Бабаев.

У Толчинского 30 апреля истекает срок договора с «Авангардом».

набрал рекордные для себя 56 (16+40) очков в 68 матчах нынешнего Фонбет регулярного чемпионата .