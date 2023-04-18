Федоров о новостях про назначение тренером в НХЛ: «Есть и есть. Я о них и не знал до того, как вы сказали. У меня контракт с ЦСКА»

Теги ЦСКА Сергей Федоров НХЛ КХЛ Хоккей

Сергей Федоров.

Ранее автор The Athletic Аарон Портцлайн, который рассказывает о событиях вокруг «Коламбуса», включил Сергея Федорова в список тренеров, которые потенциально могут возглавить команду.

– Вас не расшатывают слухи о вашем возможном назначении в разные клубы НХЛ? Как вы реагируете на эти новости?

– Они есть и есть.

До того, как вы сказали, я о них особо и не знал. Тема закрыта. Я в прошлом году об этом четко ответил. У меня есть контракт с ЦСКА, – сказал Федоров.

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4 комментария

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Кеша
Федоров красавчик ! Раскрылся , как тренер и человек . Раньше я о нем знал много, но сейчас он раскрылся в моих глазах , как прекрасно воспитанный человек . Скромный и порядочный. Смотрю все матчи . А на Федорова с восхищением . Когда была рубка в сезоне 89/90 с Федоровым , Кравчуком , Малаховым, Буре , Коваленко , Зубовым, Быковым , Хомутовым , Каменским , Буцаевым в составе . Федоров уже тогда блистал фантастическим катанием , прекрасными руками и великолепным игровым интеллектом среди звезд мирового уровня . Потом он уехал и вновь его увидел уже зрелым мужчиной . Федоров, конечно , по своему интеллекту и ментальности (столько лет провел за океаном) , безусловно , смог бы работать тренером клуба НХЛ . Но он все сказал лаконично.
+10
-2
+8
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Ваганов Фидаиль
Там ещё "Профессор" идёт по пятам!
Его только вместо Третьяка надо поставить!
+3
-1
+2
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Иммонен
Ответ Кеша
Федоров красавчик ! Раскрылся , как тренер и человек . Раньше я о нем знал много, но сейчас он раскрылся в моих глазах , как прекрасно воспитанный человек . Скромный и порядочный. Смотрю все матчи . А на Федорова с восхищением . Когда была рубка в сезоне 89/90 с Федоровым , Кравчуком , Малаховым, Буре , Коваленко , Зубовым, Быковым , Хомутовым , Каменским , Буцаевым в составе . Федоров уже тогда блистал фантастическим катанием , прекрасными руками и великолепным игровым интеллектом среди звезд мирового уровня . Потом он уехал и вновь его увидел уже зрелым мужчиной . Федоров, конечно , по своему интеллекту и ментальности (столько лет провел за океаном) , безусловно , смог бы работать тренером клуба НХЛ . Но он все сказал лаконично.
Фёдоров с Билом отличные тренера и даже похожие характером),
+2
0
+2
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Кеша
Ответ Иммонен
Фёдоров с Билом отличные тренера и даже похожие характером),
Согласен . Настолько оба выдержанные .
+1
-1
0
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