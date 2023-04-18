Федоров о новостях про назначение тренером в НХЛ: «Есть и есть. Я о них и не знал до того, как вы сказали. У меня контракт с ЦСКА»

Сергей Федоров.

Ранее автор The Athletic Аарон Портцлайн, который рассказывает о событиях вокруг «Коламбуса», включил в список тренеров, которые потенциально могут возглавить команду.

– Вас не расшатывают слухи о вашем возможном назначении в разные клубы ? Как вы реагируете на эти новости?

– Они есть и есть.

До того, как вы сказали, я о них особо и не знал. Тема закрыта. Я в прошлом году об этом четко ответил. У меня есть контракт с , – сказал Федоров.