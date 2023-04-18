Федоров о новостях про назначение тренером в НХЛ: «Есть и есть. Я о них и не знал до того, как вы сказали. У меня контракт с ЦСКА»
Сергей Федоров.
Ранее автор The Athletic Аарон Портцлайн, который рассказывает о событиях вокруг «Коламбуса», включил Сергея Федорова в список тренеров, которые потенциально могут возглавить команду.
– Вас не расшатывают слухи о вашем возможном назначении в разные клубы НХЛ? Как вы реагируете на эти новости?
– Они есть и есть.
До того, как вы сказали, я о них особо и не знал. Тема закрыта. Я в прошлом году об этом четко ответил. У меня есть контракт с ЦСКА, – сказал Федоров.
Его только вместо Третьяка надо поставить!