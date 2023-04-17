Александр Кожевников: «Федоров заслужил поработать в НХЛ. В ЦСКА он доказал, что является хорошим тренером»

Александр Кожевников считает, что Сергею Федорову стоит попробовать свои силы в НХЛ.

Ранее Федоров был включен в список кандидатов на пост главного тренера «Коламбуса» по версии автора The Athletic Аарона Портцлайна.

«Конечно, Сергею стоит пробовать свои силы в НХЛ – это рост. Почему не попробовать? Не каждому тренеру удается поработать в НХЛ. К тому же он очень хорошо знает лигу.

Работой в он доказал, что является хорошим тренером: второй раз играет в финале Кубка Гагарина, а также стал чемпионом. Федоров заслужил поработать в », – сказал двукратный олимпийский чемпион .