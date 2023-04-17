Александр Кожевников: «Федоров заслужил поработать в НХЛ. В ЦСКА он доказал, что является хорошим тренером»

Теги ЦСКА Сергей Федоров НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников считает, что Сергею Федорову стоит попробовать свои силы в НХЛ.

Ранее Федоров был включен в список кандидатов на пост главного тренера «Коламбуса» по версии автора The Athletic Аарона Портцлайна.

«Конечно, Сергею стоит пробовать свои силы в НХЛ – это рост. Почему не попробовать? Не каждому тренеру удается поработать в НХЛ. К тому же он очень хорошо знает лигу.

Работой в ЦСКА он доказал, что является хорошим тренером: второй раз играет в финале Кубка Гагарина, а также стал чемпионом. Федоров заслужил поработать в НХЛ», – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

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11 комментариев

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душнила
Никто его там главным после кхл сразу не поставит.если только помощником или одним из тренеров
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Maxim Shumov
Кожевников говорит, что отъезд в НХЛ - это рост, ничего себе. Так у нас же уровень типа не ниже, зачем ехать к этим врагам?
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Sever12
Но сборную пока рано, тут только рот доказал, что это его уровень)))
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KSA1985
По чему бы и нет, если будут предложения. Два финала из двух. Один кубок. Второй разыгрывается. По сути, в КХЛ есть составы не хуже ЦСКА ( сегодня например Ак барс). А были в истории НХЛ наши главными тренерами?
+1
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Виктор Дубов
Ответ KSA1985
По чему бы и нет, если будут предложения. Два финала из двух. Один кубок. Второй разыгрывается. По сути, в КХЛ есть составы не хуже ЦСКА ( сегодня например Ак барс). А были в истории НХЛ наши главными тренерами?
Нет не было.Там за всю историю вроде всего два европейских тренера было.
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catcher69
это что же получается что КХЛ хуже НХЛ что ле ????
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ebn3ccf6ih
Эйэйэй полегче господин кожевников … это же крамола , предательство , инагенство и тд и тд и тд
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Nikolay_exp
Кажэва, тебе тоже стоит пробовать бросить пить
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стивен хоккеинг
Ответ KSA1985
По чему бы и нет, если будут предложения. Два финала из двух. Один кубок. Второй разыгрывается. По сути, в КХЛ есть составы не хуже ЦСКА ( сегодня например Ак барс). А были в истории НХЛ наши главными тренерами?
Вроде нет
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sheep_catcher
Ответ KSA1985
По чему бы и нет, если будут предложения. Два финала из двух. Один кубок. Второй разыгрывается. По сути, в КХЛ есть составы не хуже ЦСКА ( сегодня например Ак барс). А были в истории НХЛ наши главными тренерами?
Главными - нет. Билялетдинов работал ассистентом в системе старого «Виннипега», который потом стал «Финиксом»(а сейчас - «Аризона»)
И Фетисов был ассистентом у Ларри Робинсона в «девилс», даже чашку брал.
Еще Гончар в «Питтсбурге» ассистентом 2 чашки взял.
В НХЛ и из Европы-то главных по пальцам можно пересчитать. Я навскидку Ивана Глинку и Ральфа Крюгера назову
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