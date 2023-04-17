Александр Кожевников: «Федоров заслужил поработать в НХЛ. В ЦСКА он доказал, что является хорошим тренером»
Александр Кожевников считает, что Сергею Федорову стоит попробовать свои силы в НХЛ.
Ранее Федоров был включен в список кандидатов на пост главного тренера «Коламбуса» по версии автора The Athletic Аарона Портцлайна.
«Конечно, Сергею стоит пробовать свои силы в НХЛ – это рост. Почему не попробовать? Не каждому тренеру удается поработать в НХЛ. К тому же он очень хорошо знает лигу.
Работой в ЦСКА он доказал, что является хорошим тренером: второй раз играет в финале Кубка Гагарина, а также стал чемпионом. Федоров заслужил поработать в НХЛ», – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.
И Фетисов был ассистентом у Ларри Робинсона в «девилс», даже чашку брал.
Еще Гончар в «Питтсбурге» ассистентом 2 чашки взял.
В НХЛ и из Европы-то главных по пальцам можно пересчитать. Я навскидку Ивана Глинку и Ральфа Крюгера назову