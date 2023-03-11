У форварда «Салавата» Шмелева 1 гол в 30 матчах плей-офф КХЛ. Сергей – лучший бомбардир уфимцев в регулярке
Нападающий «Салавата Юлаева» Сергей Шмелев не забил ни одного гола в серии с «Адмиралом».
Уфимская команда завершила выступление в плей-офф Кубка Гагарина после поражения в шестом матче серии (2:3, 2-4 в серии).
Шмелев записал на свой счет 4 (0+4) очка за результативность в шести играх при показателе полезности «минус 5» и игровом времени 19:38.
В прошлом сезоне в плей-офф Шмелев забил 1 гол в 11 матчах, набрав в общей сложности 7 (1+6) очков.
За карьеру в розыгрыше Кубка Гагарина Шмелев забросил 1 шайбу и сделал 16 передач в 30 играх.
В текущем сезоне в регулярном чемпионате нападающий занял первое место в списке лучших бомбардиров «Салавата Юлаева», записав на свой счет 51 (19+32) балл в 67 матчах.
Контракт хоккеиста с уфимским клубом рассчитан до 30 апреля 2023 года.
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