У форварда «Салавата» Шмелева 1 гол в 30 матчах плей-офф КХЛ. Сергей – лучший бомбардир уфимцев в регулярке

Нападающий «Салавата Юлаева» не забил ни одного гола в серии с « ».

Уфимская команда завершила выступление в плей-офф Кубка Гагарина после поражения в шестом матче серии (2:3, 2-4 в серии).

Шмелев записал на свой счет 4 (0+4) очка за результативность в шести играх при показателе полезности «минус 5» и игровом времени 19:38.

В прошлом сезоне в плей-офф Шмелев забил 1 гол в 11 матчах, набрав в общей сложности 7 (1+6) очков.

За карьеру в розыгрыше Кубка Гагарина Шмелев забросил 1 шайбу и сделал 16 передач в 30 играх.

В текущем сезоне в регулярном чемпионате нападающий занял первое место в списке лучших бомбардиров « », записав на свой счет 51 (19+32) балл в 67 матчах.

Контракт хоккеиста с уфимским клубом рассчитан до 30 апреля 2023 года.