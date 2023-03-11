У форварда «Салавата» Шмелева 1 гол в 30 матчах плей-офф КХЛ. Сергей – лучший бомбардир уфимцев в регулярке

Теги Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Сергей Шмелев Адмирал Хоккей

Нападающий «Салавата Юлаева» Сергей Шмелев не забил ни одного гола в серии с «Адмиралом».

Уфимская команда завершила выступление в плей-офф Кубка Гагарина после поражения в шестом матче серии (2:3, 2-4 в серии).

Шмелев записал на свой счет 4 (0+4) очка за результативность в шести играх при показателе полезности «минус 5» и игровом времени 19:38.

В прошлом сезоне в плей-офф Шмелев забил 1 гол в 11 матчах, набрав в общей сложности 7 (1+6) очков.

За карьеру в розыгрыше Кубка Гагарина Шмелев забросил 1 шайбу и сделал 16 передач в 30 играх.

В текущем сезоне в регулярном чемпионате нападающий занял первое место в списке лучших бомбардиров «Салавата Юлаева», записав на свой счет 51 (19+32) балл в 67 матчах.

Контракт хоккеиста с уфимским клубом рассчитан до 30 апреля 2023 года.

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5 комментариев

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Роберт Ганиев
Пассажир, Кадейкин хорош как разрушитель,но не центр первого звена
+1
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srs
Ответ Байрас Идельбаев
Ну что сказать, не кубковый борец получается?
Бомбардир с сомнительным соотношением цена-качество
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artist777
Посредственный игрок
+3
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strash
Ну видимо и он и Кадей решили покинуть СЮ, раз так невыразительно играли... Других вариантов не вижу...
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Байрас Идельбаев
Ну что сказать, не кубковый борец получается?
+3
0
+3
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