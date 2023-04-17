Морозов о Фазеле: «Мы встречаемся как друзья. Рене охотно делится хоккейным опытом, мы прислушиваемся к его мнению»

Алексей Морозов сообщил, что Рене Фазель помог КХЛ в разработке новой стратегии.

– Экс-президент Международной федерации хоккея ( ) присутствовал на Совете директоров КХЛ как почетный гость. Все ждут, что он войдет в рабочую группу по реформированию судейства. Может ли Фазель со своим колоссальным опытом активнее участвовать в жизни КХЛ?

– Мы будем разговаривать, конечно. Очень благодарны Рене. Кстати, он очень помог в разработке новой стратегии КХЛ – мы с ним встречались, советовались. Фазель участвовал во многих рабочих группах, принимал участие в разных встречах. С ним общались представители клубов – например, . А финальную часть стратегии мы прорабатывали со всеми клубами КХЛ. Нам помогал Рене.

Мы были бы только рады использовать его колоссальный опыт, и Фазель готов им делиться, приходить на помощь лиге и хоккею. Он столько лет провел в нашем виде спорта, прекрасно знает хоккей изнутри. А нам советы таких людей очень дороги.

– Фазель сейчас имеет официальную должность в КХЛ?

– Он просто пока наш почетный друг (улыбается).

– Но в правление лиги думаете его включить?

– Надо в первую очередь понять его желание, хочет ли Фазель получить такой статус. А пока мы встречаемся как друзья, и Рене это общение устраивает. Он охотно делится хоккейным опытом, а мы прислушиваемся к его мнению, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ.

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