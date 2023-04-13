КХЛ сохранит двухочковую систему: «Больше ничейных результатов стало из-за выравнивания. Плей-офф это подтверждает»
КХЛ решила не менять двухочковую систему начисления очков.
Об этом сообщил президент лиги Алексей Морозов.
– Обсуждался ли переход на трехочковую систему? Кажется, что с двухочковой системой команды стали чаще делить очки между собой.
– Обсуждали, долго обсуждали. И прорабатывали это в стратегии, анализировали статистику.
И видим, что больше ничейных результатов стало из-за выравнивания. Это подтверждает и плей-офф.
На следующий год планируем оставить систему начисления очков из сезона-2022/2023, – сказал Морозов.
А в другом 2. Там поляна длиннее? Или ворота меньше?