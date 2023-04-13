КХЛ сохранит двухочковую систему: «Больше ничейных результатов стало из-за выравнивания. Плей-офф это подтверждает»

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КХЛ решила не менять двухочковую систему начисления очков.

Об этом сообщил президент лиги Алексей Морозов.

– Обсуждался ли переход на трехочковую систему? Кажется, что с двухочковой системой команды стали чаще делить очки между собой.

– Обсуждали, долго обсуждали. И прорабатывали это в стратегии, анализировали статистику.

И видим, что больше ничейных результатов стало из-за выравнивания. Это подтверждает и плей-офф.

На следующий год планируем оставить систему начисления очков из сезона-2022/2023, – сказал Морозов.

2 комментария

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Hitgoe Himgob
В НХЛ эта система прекрасно работает.
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Хрен Винтов
Зря... Логики нет. В одном матче разыгрываются 3 очка.
А в другом 2. Там поляна длиннее? Или ворота меньше?
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