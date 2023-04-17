Павел Буре: «Билялетдинов совершил маленькое чудо, когда принял «Ак Барс» и выиграл с ним Восточную конференцию»

Теги Ак Барс ЦСКА Зинэтула Билялетдинов Сергей Федоров Павел Буре КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Павел Буре поделился мнением о тренере «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинове.

Первый матч серии финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом» пройдет сегодня, 17 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

– Зинэтула Билялетдинов сотворил хорошие вещи с «Ак Барсом», который шел даже девятым в Восточной конференции. Но Казань при Билле пошла на взлет.

– Я могу сказать, что мне повезло – Билялетдинов был и моим тренером в сборной, когда работал там ассистентом. Я видел, как он работает.

Зинэтула Хайдярович очень разбирается в хоккее, может настроить ребят и объяснить все понятно, что очень важно. Донести до игроков свою тренерскую мысль, чтобы его все поняли – очень ценное качество.

Билялетдинов совершил маленькое чудо, когда принял «Ак Барс» и выиграл с ним Восточную конференцию. Поэтому нас ждет очень интересный финал, в котором сойдутся два интересных тренера. Думаю, нашим болельщикам очень понравится эта серия, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам Буре.

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