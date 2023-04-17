Дмитрий Орлов: «Хотелось бы, чтобы в НХЛ было больше русских защитников. Надо придумывать систему воспитания игроков обороны, которые должны все уметь»

Дмитрий Орлов хочет, чтобы в НХЛ было больше русских защитников.

– Среди россиян в НХЛ очень мало защитников, выступающих в элитных командах. Можно выделить вас, и, пожалуй, . С чем вы связываете такой дефицит по сравнению с обилием в лиге первоклассных отечественных вратарей и нападающих? И может ли ситуация измениться к лучшему в ближайшем будущем?

– Хотелось бы, чтобы такая ситуация поменялась, и это зависит от детских тренеров, которые говорят и помогают детям расти. Да, у нас есть вратари и нападающие, но нет защитников, и с ними у нас никогда не работали.

Сейчас ситуация поменялась, потому что раньше всю жизнь говорили бросать шайбу по борту и особо ничего не выдумывать, не ошибаться. И была еще такая фраза – «если защитник незаметен, значит, он лучший игрок», хотя это не так.

Надо придумывать систему воспитания игроков обороны, которые должны быть и атакующими, и оборонительными, все уметь, как и нападающие. Это на самом деле ценные игроки, и, возможно, люди не всегда понимают, насколько они проводят много работы. Тем более сейчас, если рассматривать нынешний хоккей, они больше полузащитники, поскольку умеют кататься, видят площадку.

На самом деле это такая глубокая тема, о которой можно много рассуждать, думать об этом. Поэтому хотелось, чтобы было больше русских защитников в , и дай бог, такое время настанет, – сказал защитник « »