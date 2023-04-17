Дмитрий Орлов: «Хотелось бы, чтобы в НХЛ было больше русских защитников. Надо придумывать систему воспитания игроков обороны, которые должны все уметь»

Теги Бостон НХЛ Дмитрий Орлов Владислав Гавриков детский хоккей Михаил Сергачев ТАСС Хоккей

Дмитрий Орлов хочет, чтобы в НХЛ было больше русских защитников.

– Среди россиян в НХЛ очень мало защитников, выступающих в элитных командах. Можно выделить вас, Михаила Сергачева и, пожалуй, Владислава Гаврикова. С чем вы связываете такой дефицит по сравнению с обилием в лиге первоклассных отечественных вратарей и нападающих? И может ли ситуация измениться к лучшему в ближайшем будущем?

– Хотелось бы, чтобы такая ситуация поменялась, и это зависит от детских тренеров, которые говорят и помогают детям расти. Да, у нас есть вратари и нападающие, но нет защитников, и с ними у нас никогда не работали.

Сейчас ситуация поменялась, потому что раньше всю жизнь говорили бросать шайбу по борту и особо ничего не выдумывать, не ошибаться. И была еще такая фраза – «если защитник незаметен, значит, он лучший игрок», хотя это не так.

Надо придумывать систему воспитания игроков обороны, которые должны быть и атакующими, и оборонительными, все уметь, как и нападающие. Это на самом деле ценные игроки, и, возможно, люди не всегда понимают, насколько они проводят много работы. Тем более сейчас, если рассматривать нынешний хоккей, они больше полузащитники, поскольку умеют кататься, видят площадку.

На самом деле это такая глубокая тема, о которой можно много рассуждать, думать об этом. Поэтому хотелось, чтобы было больше русских защитников в НХЛ, и дай бог, такое время настанет, – сказал защитник «Бостона» Орлов

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14 комментариев

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Namaste_88
Ответ sashkaaa
Задумался о топе лучших атакующих защитников в истории страны. И на вскидку четверых только могу отнести, но может и забыл кого-то: Зубов, Гончар, Марков, Малахов.
Андрей Марков, Фетисов, Тютин, … . Молодые Проворов, Сергачёв
+3
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+3
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sashkaaa
Задумался о топе лучших атакующих защитников в истории страны. И на вскидку четверых только могу отнести, но может и забыл кого-то: Зубов, Гончар, Марков, Малахов.
+2
0
+2
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Макс Смирнов
Никогда у нас при текущем развитиии детского хоккея не будет топовых пакмувером и соотвественно дирижеров большинства на синей линии , никогда , потому что атакующий защ это всегда риск обреза обрыва , поверьте в детских командах потенциально карслсонов и лидстремов маленьких вагон и маленькая тележка , но до первой ошибки , потом крик и ор от старого пердуна тренера и далее игра попроще ,ну а еще далее это психологическая да ну его на фиг рисковать выдумывать я буду ,лучше по бортику в среднюю выкину
+2
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Антон Якимцев
Ответ Namaste_88
Андрей Марков, Фетисов, Тютин, … . Молодые Проворов, Сергачёв
Твердовски и Войнов тож ниче. Каспарайтис. Защитник это же не только про очки.
+1
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oberkorn
Ответ sashkaaa
Задумался о топе лучших атакующих защитников в истории страны. И на вскидку четверых только могу отнести, но может и забыл кого-то: Зубов, Гончар, Марков, Малахов.
Константинов, татаринов
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Сельмаш1930
Эх, тут для начала надо спасать российский хоккей от Ромки Вротенберга
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sashkaaa
Мне тут наминусили за Фетисова который забил в нхл меньше 36 шайб? Или кого из атакующих не так озвучил?
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Namaste_88
Ответ Антон Якимцев
Твердовски и Войнов тож ниче. Каспарайтис. Защитник это же не только про очки.
Тогда Гавриков тоже заслуживает внимание 🤔
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Павел Зарубин
Ответ sashkaaa
Задумался о топе лучших атакующих защитников в истории страны. И на вскидку четверых только могу отнести, но может и забыл кого-то: Зубов, Гончар, Марков, Малахов.
Не так не пойдет:) давай топ защитников за всю историю нашего хоккея, а не только кто в НХЛ поиграл:)
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Макс
Ответ sashkaaa
Задумался о топе лучших атакующих защитников в истории страны. И на вскидку четверых только могу отнести, но может и забыл кого-то: Зубов, Гончар, Марков, Малахов.
Константинова не вспомнить, это жесть
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sashkaaa
Ответ Макс
Константинова не вспомнить, это жесть
В каком месте Константинов был атакующим!?
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sashkaaa
Ответ Namaste_88
Тогда Гавриков тоже заслуживает внимание 🤔
Сколько он забивает? я же про атакующих пишу в первом посте ребята. Если человек меньше 100 забросил, ну где атакующий потенциал?!
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Namaste_88
Ответ sashkaaa
Сколько он забивает? я же про атакующих пишу в первом посте ребята. Если человек меньше 100 забросил, ну где атакующий потенциал?!
Я не вам отвечал про Гаврикова. Я понял что вы за атаку топите.
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