Дмитрий Орлов: «Флорида» сейчас на подъеме. «Бостону» надо стараться показывать лучшие моменты своего хоккея. Наша серия будет очень интересной»
Дмитрий Орлов поделился ожиданиями от серии плей-офф НХЛ с «Флоридой».
«Флорида» сейчас на подъеме, боролась за плей-офф. На этой стадии никогда не бывает легко, все команды, по сути, заново стартуют, и наша серия будет очень интересной.
У соперника сильно атакующая команда, которая много забивает. Поэтому нам надо, конечно, стараться больше показывать именно свою игру и лучшие моменты своего хоккея», – сказал защитник «Бостона» Орлов.
Думаю, Лайон будет стартером, а там уже дальше по обстоятельствам.
Так-то у них плей-офф еще в регулярен начался, Лайон последние 8 игр стартером был