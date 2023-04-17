Дмитрий Орлов: «Флорида» сейчас на подъеме. «Бостону» надо стараться показывать лучшие моменты своего хоккея. Наша серия будет очень интересной»

Дмитрий Орлов поделился ожиданиями от серии плей-офф НХЛ с «Флоридой».

« » сейчас на подъеме, боролась за плей-офф. На этой стадии никогда не бывает легко, все команды, по сути, заново стартуют, и наша серия будет очень интересной.

У соперника сильно атакующая команда, которая много забивает. Поэтому нам надо, конечно, стараться больше показывать именно свою игру и лучшие моменты своего хоккея», – сказал защитник « » Орлов.