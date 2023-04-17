Дмитрий Орлов: «Флорида» сейчас на подъеме. «Бостону» надо стараться показывать лучшие моменты своего хоккея. Наша серия будет очень интересной»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Дмитрий Орлов ТАСС Хоккей

Дмитрий Орлов поделился ожиданиями от серии плей-офф НХЛ с «Флоридой».

«Флорида» сейчас на подъеме, боролась за плей-офф. На этой стадии никогда не бывает легко, все команды, по сути, заново стартуют, и наша серия будет очень интересной.

У соперника сильно атакующая команда, которая много забивает. Поэтому нам надо, конечно, стараться больше показывать именно свою игру и лучшие моменты своего хоккея», – сказал защитник «Бостона» Орлов.

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6 комментариев

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SmilingBy
Флорида конечно не подарок для первого раунда. С другой стороны на Востоке вообще в первом раунде никому легко не будет.
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Mikl_5555
ждем комментарий от кожевникова,эксперта по нхл..
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Эдик Горбачёв
У Флориды шансов НЕТ .
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D Lee
Ответ sheep_catcher
«Пантерс» действительно хорошо на финише выглядели. До крайних двух матчей победный стрик на 6 игр был. Думаю, Лайон будет стартером, а там уже дальше по обстоятельствам.
Вот совсем не уверен что поставят лиона в раму как основным
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sheep_catcher
«Пантерс» действительно хорошо на финише выглядели. До крайних двух матчей победный стрик на 6 игр был.
Думаю, Лайон будет стартером, а там уже дальше по обстоятельствам.
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sheep_catcher
Ответ D Lee
Вот совсем не уверен что поставят лиона в раму как основным
Посмотрим.
Так-то у них плей-офф еще в регулярен начался, Лайон последние 8 игр стартером был
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