Тренер «Ак Барса» Бабенко: «Финал – это праздник. Надо дорожить этим моментом, приложить максимум сил, чтобы шагнуть еще дальше»

Теги Ак Барс ЦСКА Юрий Бабенко КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко высказался перед стартом серии с ЦСКА.

Первый матч серии финала Кубка Гагарина пройдет сегодня, 17 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

– Финал – это праздник для всех: для игроков, болельщиков. У вас какие чувства сейчас?

– Вы правильно сказали, финал – это праздник. Это то, к чему хоккеисты идут на протяжении всего сезона. Надо дорожить этим моментом. Их немного в жизни. Нужно приложить максимум сил, чтобы шагнуть еще дальше.

– Доводится слышать мнение, что ЦСКА и «Ак Барс» – похожие команды. Согласны? В чем команды похожи, а в чем – нет?

– У них больше красного, у нас больше зеленого. На самом деле, количество опытных мастеровитых хоккеистов в обоих коллективах одинаковое. Многие что-то выигрывали. Все будет решаться в нюансах, в деталях.

– Вы дважды брали Кубок Гагарина с «Динамо». Секрет побед же не меняется, вы его знаете. Что самое главное в плей-офф?

– Не жалеть себя, концентрация и правильное выполнение задания. Играть правильно – это самое сложное, – сказал Юрий Бабенко.

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3 комментария

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Альф Третий
Ответ sheep_catcher
Еще дальше? Это, типа, после Кубка Гагарина со сборной «России25» схлестнуться?
Ну почему же сборной России-25? Может, сразу с сборной России схлестнуться! 😄 Но, конечно, это уже следующий уровень целей для хоккеистов. Сейчас главное - сосредоточиться на финале и дать все силы для победы.
+1
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sheep_catcher
Еще дальше?
Это, типа, после Кубка Гагарина со сборной «России25» схлестнуться?
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ЧакЧак
Все на матч ! АК БАРС Верим !
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