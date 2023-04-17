Тренер «Ак Барса» Бабенко: «Финал – это праздник. Надо дорожить этим моментом, приложить максимум сил, чтобы шагнуть еще дальше»
Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко высказался перед стартом серии с ЦСКА.
Первый матч серии финала Кубка Гагарина пройдет сегодня, 17 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.
– Финал – это праздник для всех: для игроков, болельщиков. У вас какие чувства сейчас?
– Вы правильно сказали, финал – это праздник. Это то, к чему хоккеисты идут на протяжении всего сезона. Надо дорожить этим моментом. Их немного в жизни. Нужно приложить максимум сил, чтобы шагнуть еще дальше.
– Доводится слышать мнение, что ЦСКА и «Ак Барс» – похожие команды. Согласны? В чем команды похожи, а в чем – нет?
– У них больше красного, у нас больше зеленого. На самом деле, количество опытных мастеровитых хоккеистов в обоих коллективах одинаковое. Многие что-то выигрывали. Все будет решаться в нюансах, в деталях.
– Вы дважды брали Кубок Гагарина с «Динамо». Секрет побед же не меняется, вы его знаете. Что самое главное в плей-офф?
– Не жалеть себя, концентрация и правильное выполнение задания. Играть правильно – это самое сложное, – сказал Юрий Бабенко.
Это, типа, после Кубка Гагарина со сборной «России25» схлестнуться?