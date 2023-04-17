Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко высказался перед стартом серии с ЦСКА.

Первый матч серии финала Кубка Гагарина пройдет сегодня, 17 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

– Финал – это праздник для всех: для игроков, болельщиков. У вас какие чувства сейчас?

– Вы правильно сказали, финал – это праздник. Это то, к чему хоккеисты идут на протяжении всего сезона. Надо дорожить этим моментом. Их немного в жизни. Нужно приложить максимум сил, чтобы шагнуть еще дальше.

– Доводится слышать мнение, что и «Ак Барс» – похожие команды. Согласны? В чем команды похожи, а в чем – нет?

– У них больше красного, у нас больше зеленого. На самом деле, количество опытных мастеровитых хоккеистов в обоих коллективах одинаковое. Многие что-то выигрывали. Все будет решаться в нюансах, в деталях.

– Вы дважды брали с «Динамо». Секрет побед же не меняется, вы его знаете. Что самое главное в плей-офф?

– Не жалеть себя, концентрация и правильное выполнение задания. Играть правильно – это самое сложное, – сказал .