«У «Ак Барса» есть дисциплина, мастера, мощь. Но игроки ЦСКА выглядят как киллеры». Бабаев о финале Кубка Гагарина

Теги Ак Барс ЦСКА Шуми Бабаев КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Шуми Бабаев считает, что у ЦСКА будет преимущество над «Ак Барсом» в финале Кубка Гагарина.

– Многие называют ЦСКА фаворитом финальной серии Кубка Гагарина. Что такой сбалансированной команде может противопоставить «Ак Барс»?

– У «Ак Барса» тоже есть дисциплина, мастера, мощь. Есть большие игроки, которые могут вступать в единоборства. Но игроки ЦСКА выглядят как киллеры.

Великолепно сыграл вратарь Рейдеборн – считаю, что он вытащил серию с «Локомотивом». Ярославль выглядел лучше и должен был проходить. В этом году я не ставил, что ЦСКА дойдет до финала. Сначала думал, что проиграют «Локомотиву». Потом – что СКА их пощиплет. Как оказалось, Рейдеборн нашел свой лучший хоккей, и ребята почувствовали уверенность, увидели, что все хорошо в обороне. И использовали максимально свои моменты – процент реализации бросков вы видели.

– Кто-то удивил в ЦСКА?

– Не сказал бы, что кто-то удивил. Радует, что команда прибавляет с каждой игрой. Феномен – они каждый год прибавляют к шестой игре. В каждой серии. Несмотря на то, что играют по семь матчей. Наверное, пара с «Ак Барсом» равная, но за ЦСКА играет то, что у него больше опыта игр в таких важных матчах и сериях.

– Какие аргументы в пользу Казани?

– Есть Радулов – кто поджигает команду, заставляет ее двигаться, это мотор команды. Билялетдинов – человек, который привнес дисциплину, а игроки почувствовали уверенность. Понятно, что есть мастера в «Ак Барсе». Но по опыту плей-офф ЦСКА, думаю, смотрится предпочтительнее.

– Можно ли спрогнозировать, сколько будет матчей?

– Думаю, шесть.

– Ваши симпатии – на стороне ЦСКА?

– Хочу просто увидеть хороший хоккей. Боюсь, он будет закрытый. Как у болельщика ЦСКА – у меня всегда симпатии на его стороне, но в обоих клубах есть мои игроки, за которых я буду болеть.

Если выиграют казанцы, тоже буду рад – эти игроки поднимут кубок. Так что буду болеть в этой серии за красивый хоккей. Не хочется увидеть хоккей от обороны, – сказал хоккейный агент.

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9 комментариев

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Bulat89
С фига ли везде фаворит ЦСКА?
+9
-2
+7
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Волк16
Ответ Bulat89
С фига ли везде фаворит ЦСКА?
админресурс!!! вот в чём дело!!! там и судьи будут, будут чинуши вякать...
+6
0
+6
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Против Питера
Ответ Волк16
админресурс!!! вот в чём дело!!! там и судьи будут, будут чинуши вякать...
да! это как Зенит все тянут по ресурсу, согласен! хоть как играть будут, но 1 место их) вчера с Ростовом это показало
+5
0
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Михаил Вагин
У ЦСКа опыт, а АК Барса мощь
+3
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Artyom Tarasov
Если АкБарс будет как в играх с авангардом в начале игры пускать 2-3, а потом пытаться отыграться, то боюсь с цска так не прокатит.
Авангард ведя 2-0 в матче не понимали, что им надо делать дальше. У ЦСКА таких проблем нет
+2
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Илья Муромцев
Ни чё, ни чё ) У нас имеются и свои антикиллеры!!!)
+3
-1
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Ачиваков Марат
Все хотят красивой игры, но большая роль будет за судьями, надеемся на их компетентность.
+3
-2
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Олег
Я считаю что повезёт сильнейшим.
Обе команды хороши, у Акбарса опыт, в лице Хойдарыча, у ЦСКА амбициозность в лице Фёдорова.
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zychik
Ак Барс в финал зашел по чемпионски! Уж верните "должки" цска за Северсталь, за 1й и 2й матчи со СКА и везуху с Локо. Да и еще за прошлый кубок, а то Шутов бы они все одно не осилили, тем паче все на карантине сидели а они на олимпиаде тусили и тут дело не в Федорове)))))
+1
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