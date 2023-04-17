«У «Ак Барса» есть дисциплина, мастера, мощь. Но игроки ЦСКА выглядят как киллеры». Бабаев о финале Кубка Гагарина

Шуми Бабаев считает, что у ЦСКА будет преимущество над «Ак Барсом» в финале Кубка Гагарина.

– Многие называют ЦСКА фаворитом финальной серии Кубка Гагарина. Что такой сбалансированной команде может противопоставить « »?

– У «Ак Барса» тоже есть дисциплина, мастера, мощь. Есть большие игроки, которые могут вступать в единоборства. Но игроки выглядят как киллеры.

Великолепно сыграл вратарь Рейдеборн – считаю, что он вытащил серию с «Локомотивом». Ярославль выглядел лучше и должен был проходить. В этом году я не ставил, что ЦСКА дойдет до финала. Сначала думал, что проиграют «Локомотиву». Потом – что СКА их пощиплет. Как оказалось, Рейдеборн нашел свой лучший хоккей, и ребята почувствовали уверенность, увидели, что все хорошо в обороне. И использовали максимально свои моменты – процент реализации бросков вы видели.

– Кто-то удивил в ЦСКА?

– Не сказал бы, что кто-то удивил. Радует, что команда прибавляет с каждой игрой. Феномен – они каждый год прибавляют к шестой игре. В каждой серии. Несмотря на то, что играют по семь матчей. Наверное, пара с «Ак Барсом» равная, но за ЦСКА играет то, что у него больше опыта игр в таких важных матчах и сериях.

– Какие аргументы в пользу Казани?

– Есть Радулов – кто поджигает команду, заставляет ее двигаться, это мотор команды. Билялетдинов – человек, который привнес дисциплину, а игроки почувствовали уверенность. Понятно, что есть мастера в «Ак Барсе». Но по опыту плей-офф ЦСКА, думаю, смотрится предпочтительнее.

– Можно ли спрогнозировать, сколько будет матчей?

– Думаю, шесть.

– Ваши симпатии – на стороне ЦСКА?

– Хочу просто увидеть хороший хоккей. Боюсь, он будет закрытый. Как у болельщика ЦСКА – у меня всегда симпатии на его стороне, но в обоих клубах есть мои игроки, за которых я буду болеть.

Если выиграют казанцы, тоже буду рад – эти игроки поднимут кубок. Так что буду болеть в этой серии за красивый хоккей. Не хочется увидеть хоккей от обороны, – сказал хоккейный агент.