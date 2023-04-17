Федор Канарейкин: «Не согласен, что ЦСКА показывает закрытый хоккей. У армейцев очень агрессивное построение игры»

Теги Ак Барс ЦСКА Федор Канарейкин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Федор Канарейкин высказался о серии финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА.

– ЦСКА и «Ак Барс» считаются закрытыми командами. Что может заставить игру открыться?

– Я не согласен, что ЦСКА показывает закрытый хоккей. У армейцев очень агрессивное построение игры. Они играют плотно, все время наседают на защитников и запирают противника в чужой зоне. Выйти из-под этого давления очень тяжело.

Думаю, что первые игры серии будут закрытыми, потому что ставки слишком высоки. Хоккеисты будут проводить их с максимальной концентрацией. Со временем игра может раскрыться. Игроки адаптируются друг к другу и постепенно найдут стратегию, которая позволит забивать чаще, – сказал заслуженный тренер России Канарейкин.

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