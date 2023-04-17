Владимир Крикунов: «Ак Барс» и ЦСКА практически одинаковы по силам. Серия легко может затянуться до седьмого матча»

Владимир Крикунов поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА.

«Говоря о главном финале, я бы сказал, что соперники достойны друг друга. Понятно, что Билялетдинов опытнее своего коллеги. Плюс у него удачный сплав молодости и опыта в коллективе, есть , , Радулов, , – на них можно положиться…

Да, Федоров с ЦСКА уже побеждал в Кубке Гагарина. Но все равно Билялетдинов какое-то преимущество имеет.

По вратарской линии, наверное, Рейдеборн сейчас сильнее Билялова. По линии обороны – соперники примерно одинаковые по уровню. А нападение у армейцев будет посильнее.

Но « » показывает закрытый хоккей, и в финале, наверное, будет больше действовать от обороны, не станет прессинговать. За счет строгой игры «барсы» способны уравнять доминирование форвардов соперника.

Армейцы хотя и провели на старте розыгрыша две семиматчевые серии – с «Северсталью» и «Локомотивом», но противостояние со СКА показало, что сил у них вполне достаточно.

Понятно, что безоговорочный лидер казанцев Радулов. Но Федоров его хорошо знает, работал на руководящих постах в ЦСКА, когда Александр выступал за армейцев. Поэтому разберет его досконально. Если надо будет, закроет персонально или какой-то другой путь нейтрализации найдет.

Впрочем, команды практически одинаковы по силам. 50 на 50. Я бы ни одного процента преимущества не дал в чью-то пользу, хотя линия атаки, повторяю, посильнее у ЦСКА. Думаю, серия легко может затянуться до седьмого матча», – сказал бывший главный тренер сборной России.