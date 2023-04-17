Владимир Крикунов: «Ак Барс» и ЦСКА практически одинаковы по силам. Серия легко может затянуться до седьмого матча»

Теги Ак Барс ЦСКА Кирилл Петров Зинэтула Билялетдинов Дмитрий Кагарлицкий Владимир Крикунов Александр Радулов Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Артем Лукоянов Тимур Билялов Адам Рейдеборн Хоккей

Владимир Крикунов поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА.

«Говоря о главном финале, я бы сказал, что соперники достойны друг друга. Понятно, что Билялетдинов опытнее своего коллеги. Плюс у него удачный сплав молодости и опыта в коллективе, есть Шипачев, Кагарлицкий, Радулов, Петров, Лукоянов – на них можно положиться…

Да, Федоров с ЦСКА уже побеждал в Кубке Гагарина. Но все равно Билялетдинов какое-то преимущество имеет.

По вратарской линии, наверное, Рейдеборн сейчас сильнее Билялова. По линии обороны – соперники примерно одинаковые по уровню. А нападение у армейцев будет посильнее.

Но «Ак Барс» показывает закрытый хоккей, и в финале, наверное, будет больше действовать от обороны, не станет прессинговать. За счет строгой игры «барсы» способны уравнять доминирование форвардов соперника.

Армейцы хотя и провели на старте розыгрыша две семиматчевые серии – с «Северсталью» и «Локомотивом», но противостояние со СКА показало, что сил у них вполне достаточно.

Понятно, что безоговорочный лидер казанцев Радулов. Но Федоров его хорошо знает, работал на руководящих постах в ЦСКА, когда Александр выступал за армейцев. Поэтому разберет его досконально. Если надо будет, закроет персонально или какой-то другой путь нейтрализации найдет.

Впрочем, команды практически одинаковы по силам. 50 на 50. Я бы ни одного процента преимущества не дал в чью-то пользу, хотя линия атаки, повторяю, посильнее у ЦСКА. Думаю, серия легко может затянуться до седьмого матча», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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