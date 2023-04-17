Бучневич о невыходе «Сент-Луиса» в плей-офф: «Так и не смогли найти свою игру. Помешали травмы. Меньшинство и большинство не сработали совсем»

Павел Бучневич высказался о невыходе «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ.

– Как оценишь сезон для своей команды?

– Сезон для команды получился не очень хорошим. Перед началом сезона ожидания были совсем другие. Печально было осознавать, что мы никуда не попали и сезон закончился так рано.

– Почему не получилось выйти в плей-офф?

– Много факторов сложилось не так, как хотели. На протяжении сезона так и не смогли найти свою игру. Помешали травмы.

Также меньшинство и большинство, которые входили в топ-5 лиги в прошлом году, не сработали совсем. Меньшинство вообще вошло в топ-3 худших в лиге. Так что надо разобраться с этим в первую очередь.

– Как оценишь сезон лично для себя?

– Считаю, что провел этот сезон хуже по сравнению с прошлым. Хоть статистика это и не показывает, но сам понимаю, что играл хуже. Были травмы в середине сезона, которые я особо не мог контролировать. В общем, не особо хороший сезон как для меня, так и для команды.

– Следил ли за играми «Северстали» в этом сезоне?

– Особо не получилось следить, но играл в фентези. Знал результаты команды, но получалось смотреть только отрывки игр, когда была возможность.

– Как оценишь последние новости «Северстали»?

– Ничего критичного в смене главного тренера не вижу. Тренеры приходят и уходят. Надеюсь, что в « » придет хороший тренер и команда будет показывать отличную игру.

– Какие у тебя планы на ближайшее будущее?

– Пока в планах посетить пару мест тут, в Америке. Потом доеду до друзей в Вегас и Нью-Йорк. Также собираюсь с друзьями в Европу на футбол, – сказал нападающий « », воспитанник «Северстали» .