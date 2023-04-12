Петтерссон – 6-й игрок в истории «Ванкувера» со 100 очками в сезоне НХЛ. В списке 4 шведа и 2 россиянина

Теги рейтинги Ванкувер Маркус Нэслунд Даниэль Седин Хенрик Седин НХЛ Павел Буре Александр Могильный Элиас Петтерссон Хоккей

Элиас Петтерссон – 6-й игрок в истории «Ванкувера» со 100 очками в сезоне НХЛ.

24-летний форвард «Кэнакс» дважды ассистировал партнерам в матче с «Анахаймом» (3:2). 

В его активе 101 (38+63) очко в 79 играх. 

Ранее в истории клуба трехзначное число очков набирали 5 игроков (3 шведа и 2 россиянина).

Это Павел Буре (2 раза), Хенрик Седин (1, рекорд клуба – 112 баллов в 82 играх, 29+83, 2009/10), Александр Могильный, Маркус Нэслунд и Даниэль Седин (по 1). 

В текущем сезоне НХЛ 100+ очков набрали уже 11 игроков. Это лучший результат за 27 лет. 

11 комментариев

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Михаил Черный
Ответ Лёша Алёшин
наоборот
После Колдера у Петтерсона были серые сезоны по 60 очков. Ему явно не хватало хороших партнеров. Кузьменко стал тем самым.
0
-1
-1
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Кино Музыка
Самобытный список для канадского клуба.
0
-1
-1
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Мистер Кафель
Шикарный игрок, а шведы то крутые.
Элиас 101 очко, прекрасно, наследник Фопсы.
+2
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+2
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Лёша Алёшин
Ответ Михаил Черный
Кузьменко прокачал Петтерсона как Панарин Кейна в свое время
наоборот
+3
0
+3
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Габорик
Шведы и русские - рекордсмены в канадском клубе, приятно :)
+1
-1
0
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Дима Миронов
Ответ rereg84
+ ещё 2-е могут 100+ выбить. Вот вам и весь секрет Макдэвида. А то столько соплей и слюней распустили по нему. Просто мега результативный сезон. И сравнивать его с скажем серединой 00-х не правильно, когда 100+ и 50+ выбивало 2-3 хоккеиста.
согласен, Харт нужно отдать Ткачеку
+4
0
+4
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Белый офицер
Ответ Ебздрогыч
Забавно, что в канадском клубе не было ни одного канадца за всю историю со 100+ очками за сезон
Тодд Бертуцци был наиболее близко к этой отметке. В остальных даже намека на 100 очков не было.
0
0
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Михаил Черный
Кузьменко прокачал Петтерсона как Панарин Кейна в свое время
+11
-3
+8
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старые кеды
а где канадцы?
0
0
0
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rereg84
+ ещё 2-е могут 100+ выбить. Вот вам и весь секрет Макдэвида. А то столько соплей и слюней распустили по нему. Просто мега результативный сезон. И сравнивать его с скажем серединой 00-х не правильно, когда 100+ и 50+ выбивало 2-3 хоккеиста.
+2
-6
-4
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Ебздрогыч
Забавно, что в канадском клубе не было ни одного канадца за всю историю со 100+ очками за сезон
+13
-2
+11
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