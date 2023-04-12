Петтерссон – 6-й игрок в истории «Ванкувера» со 100 очками в сезоне НХЛ. В списке 4 шведа и 2 россиянина

Элиас Петтерссон – 6-й игрок в истории «Ванкувера» со 100 очками в сезоне НХЛ.

24-летний форвард «Кэнакс» дважды ассистировал партнерам в матче с «Анахаймом» (3:2).

В его активе 101 (38+63) очко в 79 играх.

Ранее в истории клуба трехзначное число очков набирали 5 игроков (3 шведа и 2 россиянина).

Это Павел Буре (2 раза), (1, рекорд клуба – 112 баллов в 82 играх, 29+83, 2009/10), , и (по 1).

В текущем сезоне НХЛ 100+ очков набрали уже 11 игроков. Это лучший результат за 27 лет.