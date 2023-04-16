Ротенберг поздравил с Пасхой: «Мы празднуем торжество жизни над смертью, добра над злом. Всем желаю добра, мира, радости и света!»
Роман Ротенберг поздравил с праздником Пасхи.
«Сегодня православные отмечают самый важный и добрый праздник – Пасху или Воскресение Христово.
Мы празднуем торжество жизни над смертью, добра над злом. Сегодняшний день лучше всего провести с самыми добрыми мыслями, поделиться радостью и теплотой с окружающими.
Так совпало, что сегодня мы встретим Пасху в кругу близких для нашей команды людей – хоккеисты и тренеры СКА проведут закрытие сезона в Ледовом и еще раз скажут спасибо нашим преданным болельщикам.
Желаю всем добра, мира, радости и света! Христос Воскресе!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР в телеграм-канале.
Ох уж эти агностики , стоящие в раскоряку межу тем и этим ! )))
а дед Мороз существует? 🤔
(русская-народная пословица)