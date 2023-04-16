Ротенберг поздравил с Пасхой: «Мы празднуем торжество жизни над смертью, добра над злом. Всем желаю добра, мира, радости и света!»

Теги СКА ФХР болельщики светская хроника КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил с праздником Пасхи.

«Сегодня православные отмечают самый важный и добрый праздник – Пасху или Воскресение Христово.

Мы празднуем торжество жизни над смертью, добра над злом. Сегодняшний день лучше всего провести с самыми добрыми мыслями, поделиться радостью и теплотой с окружающими.

Так совпало, что сегодня мы встретим Пасху в кругу близких для нашей команды людей – хоккеисты и тренеры СКА проведут закрытие сезона в Ледовом и еще раз скажут спасибо нашим преданным болельщикам.

Желаю всем добра, мира, радости и света! Христос Воскресе!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР в телеграм-канале. 

Материалы по теме

72 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сим Сим
Ротенберг сказал добрые слова Христианам и правильно сделал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
Ответ Booligan
Торжество системы над хаосом. Христос воскрес благодаря системе, добавил Роман
Это ещё разобраться надо, как гр. Христос И.И. воскрес, и кто позволил. И не провокация ли это Моссада.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Marky777
За все годы вселенной никто не воскресал, если быть точнее
Бесконечность Вселенной то мы легко принимаем на веру )))
Ох уж эти агностики , стоящие в раскоряку межу тем и этим ! )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Ответ Злобный Конь
За 2000 лет никто больше не воскресал. Фигня какая то. Сказки.
У Бога спросишь это
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kulik-001
Зачем тут это выкладывать? Большой ребёнок которому всё досталось ничего не делая. Строит теперь из себя Мега шишку)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Персональные данные Номер 67327384
Внатуре, воскресе!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тренерские конспекты Бормана
Ответ Вован Азаров
в свое время некий менеджер СКА Ротенберг уволил тренера Знарка за поражение от ЦСКА в финале Запада, внимание вопрос уволит ли менеджер Ротенберг тренера Ротенберга
Хотел уволить, но болельщики попросили дать Роме поработать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Никитин
иудей поздравляет православных христиан с Пасхой. если это от души - то зачёт))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antistar-Z
Ответ oberkorn
Когда все успевает этот человек словомет
Когда у вас будет отряд медиа-менеджеров и других лакеев, вы тоже всё будете успевать 😁
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a-fon
Финская пасха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oberkorn
Когда все успевает этот человек словомет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bad_bear
Ответ Злобный Конь
За 2000 лет никто больше не воскресал. Фигня какая то. Сказки.
да ну 😱
а дед Мороз существует? 🤔
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Кузнецов
Ответ Booligan
Торжество системы над хаосом. Христос воскрес благодаря системе, добавил Роман
Спортс, уберите уже ротенберга с сайта. Мы им уже объелись.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aarau
Ответ mgaborik10
Давно, ну я так уж, риторический вопрос)) У нас в России условно два лагеря сейчас(их гораздо больше, не буду углубляться) тех кто не хочет чтоб их страну смешивали с гуано и любители покаяться, так вот с первой стороны(условной) я вижу только лютых фриков, Кожевников, Терюшков, Фетисов и пр и их комменты на главной. Суть как я понял в том чтобы подчеркнуть что весь лагерь такой и мыслит только абсолютными категориями
а что плохого в том, чтобы покаяться?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Иудей отмечает песах ничего не обычного
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LostHeaven
Ответ Maksat S
Ну он не виноват же что родился в такой семье
виноват в том, что делает из себя клоуна и выставляет посмещищем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Analjinn
Человек с такой интересной репутацией, что хоть самые добрые слова он скажи - в комментариях будет один негатив.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вован Азаров
в свое время некий менеджер СКА Ротенберг уволил тренера Знарка за поражение от ЦСКА в финале Запада, внимание вопрос уволит ли менеджер Ротенберг тренера Ротенберга
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aarau
Ответ Клирик
Так и тот не воскресал))
христос воскрес, а 180 тыс. нет )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Пушкин
Ответ Дмитрий
Иудей Ротенберг празднует пасху))))
Чтобы выгоды добиться- >l<ид всегда готов креститься.
(русская-народная пословица)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Клирик
Ответ Злобный Конь
За 2000 лет никто больше не воскресал. Фигня какая то. Сказки.
Так и тот не воскресал))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Клирик
И не будем оглядываться на улицах, как Мостовой!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Каракорум
Шалом православные что ли??)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PearlG
"Мира"??? Это случаем не дискредитация по новым представлениям?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bosniec
Спасибо, хозяин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий