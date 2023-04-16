Ротенберг поздравил с Пасхой: «Мы празднуем торжество жизни над смертью, добра над злом. Всем желаю добра, мира, радости и света!»

Роман Ротенберг поздравил с праздником Пасхи.

«Сегодня православные отмечают самый важный и добрый праздник – Пасху или Воскресение Христово.

Мы празднуем торжество жизни над смертью, добра над злом. Сегодняшний день лучше всего провести с самыми добрыми мыслями, поделиться радостью и теплотой с окружающими.

Так совпало, что сегодня мы встретим Пасху в кругу близких для нашей команды людей – хоккеисты и тренеры проведут закрытие сезона в Ледовом и еще раз скажут спасибо нашим преданным болельщикам.

Желаю всем добра, мира, радости и света! Христос Воскресе!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент в телеграм-канале.