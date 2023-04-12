Ротенберг поздравил с Днем космонавтики: «Мы знаем, как Гагарин любил хоккей. Для нас всех большая честь бороться за Кубок его имени»

Роман Ротенберг поздравил с Днем космонавтики.

«Ровно 62 года назад случилось одно из самых значимых событий в истории нашей страны и всей нашей планеты. Событие светлое, радостное и дающее надежду – как улыбка Юрия Гагарина.

Советский человек стал первым в космосе – Гагарин шагнул в неизвестность и за 108 минут своего полета стал известен всему миру. По сей день он – один из главных героев нашей эпохи.

Мы знаем, как Гагарин любил хоккей – смотрел матчи с трибун и играл сам. Для нас всех большая честь бороться за , названный его именем.

С днем космонавтики! 🚀» – написал главный тренер и первый вице-президент в телеграм-канале.