Ротенберг поздравил с Днем космонавтики: «Мы знаем, как Гагарин любил хоккей. Для нас всех большая честь бороться за Кубок его имени»
Роман Ротенберг поздравил с Днем космонавтики.
«Ровно 62 года назад случилось одно из самых значимых событий в истории нашей страны и всей нашей планеты. Событие светлое, радостное и дающее надежду – как улыбка Юрия Гагарина.
Советский человек стал первым в космосе – Гагарин шагнул в неизвестность и за 108 минут своего полета стал известен всему миру. По сей день он – один из главных героев нашей эпохи.
Мы знаем, как Гагарин любил хоккей – смотрел матчи с трибун и играл сам. Для нас всех большая честь бороться за Кубок, названный его именем.
С днем космонавтики! 🚀» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР в телеграм-канале.
Он взмахнул рукой
И назад до Питера, Питера
Роман пронёсся над Землей