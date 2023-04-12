Ротенберг поздравил с Днем космонавтики: «Мы знаем, как Гагарин любил хоккей. Для нас всех большая честь бороться за Кубок его имени»

Теги СКА ФХР КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Юрий Гагарин Хоккей

Роман Ротенберг поздравил с Днем космонавтики.

«Ровно 62 года назад случилось одно из самых значимых событий в истории нашей страны и всей нашей планеты. Событие светлое, радостное и дающее надежду – как улыбка Юрия Гагарина.

Советский человек стал первым в космосе – Гагарин шагнул в неизвестность и за 108 минут своего полета стал известен всему миру. По сей день он – один из главных героев нашей эпохи.

Мы знаем, как Гагарин любил хоккей – смотрел матчи с трибун и играл сам. Для нас всех большая честь бороться за Кубок, названный его именем.

С днем космонавтики! 🚀» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР в телеграм-канале. 

12 комментариев

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Fat Boy
Отличный тамада получится из Йодомарина, когда с хоккеем наконец завяжет.
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Серый
А теперь его внучка радует нас своими песнями, добавил Йозе.
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Серый
Интересно, сколько матчей посмотрел Гагарин? Уж не коллеги ли вы часом, ромборисыч?
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Ми Ша
Ротенберга поздравили с Днём космонавтики
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Arthur Ugly
Рома, ты просто космос)
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Fat Boy
Он сказал Поехали
Он взмахнул рукой
И назад до Питера, Питера
Роман пронёсся над Землей
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Kyancey
Ответ Евгений Мешков
СКА просто надо усилится на следующий год - хорошего вратаря, пару защитников уровня сборной, 4-5 напов с опытом игры в НХЛ. и попрет полюбасу
Ну и тренера, конечно же
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Амфитрион
Сколько лет я прожил без поздравления от Ротенберга с днем космонавтики... А ведь он даже знает как Гагарин любил хоккей. Спасибо Роману за то что он есть!
+4
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+3
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Евгений Мешков
СКА просто надо усилится на следующий год - хорошего вратаря, пару защитников уровня сборной, 4-5 напов с опытом игры в НХЛ. и попрет полюбасу
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Олег
Пора улетать Йёська,надоело смотреть на то,что ты вытворяеш с командой. СКА заслуживает лучшего.
+5
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Сергей Омиго
Да,Гагарин даже клюшку подарил с надписью"Хоккей-это не твое"
+10
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Кеша
Я так и знал , что Ротенберг сегодня обязательно поздравит население Планеты с Днём космонавтики пламенной речью . Это , как к бабе Мане не ходи . У него календарь , наверное , весь исписан : день строителя , день гинеколога , день окулиста , день музыкантов консерватории, день рождения Миллера и день рождения Газпрома - это святое - два самых больших праздника в году . Забыл добавить Роман Борисович , что Гагарин , наверное , болел за СКА.
+17
-1
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