Лукоянов о перекрестном плей-офф: «Разговаривали в раздевалке, никому это не интересно. Нам важнее дерби на Востоке»

Артем Лукоянов поделился мнением о перекрестном плей-офф.

– Вы смотрели серию СКА – ?

– В той серии я болел за ЦСКА. Знаете, я раньше никогда за «коней» не болел. Но если сравнивать две команды, то мне ЦСКА больше нравится.

Там ребята знакомые, привлекает их игра. Трудолюбивые, все через работу. Нравится их борьба, как они играют. Там все душевно. Я хотел с ними в финале сыграть.

– Вы согласны с тем, что ЦСКА без слабых мест? Что «Ак Барс» может им противопоставить?

– У каждого есть свои разные стороны. Две сильные команды встретились в финале. Что к этому добавишь? Нужно работать, а лед все покажет. Победит сильнейший. Не надо ковыряться в голове, что мы можем им противопоставить. Просто надо выигрывать.

– На днях ввела перекрестный плей-офф со второго раунда. Что об этом думают игроки?

– Мы между собой разговаривали в раздевалке. Никому это не интересно. Об этом думали: «А если? А если?»

Но если честно, нам важнее дерби на Востоке, – сказал форвард « » .