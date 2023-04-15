Лукоянов о перекрестном плей-офф: «Разговаривали в раздевалке, никому это не интересно. Нам важнее дерби на Востоке»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Артем Лукоянов Матч ТВ Хоккей

Артем Лукоянов поделился мнением о перекрестном плей-офф.

– Вы смотрели серию СКА – ЦСКА?

– В той серии я болел за ЦСКА. Знаете, я раньше никогда за «коней» не болел. Но если сравнивать две команды, то мне ЦСКА больше нравится.

Там ребята знакомые, привлекает их игра. Трудолюбивые, все через работу. Нравится их борьба, как они играют. Там все душевно. Я хотел с ними в финале сыграть.

– Вы согласны с тем, что ЦСКА без слабых мест? Что «Ак Барс» может им противопоставить?

– У каждого есть свои разные стороны. Две сильные команды встретились в финале. Что к этому добавишь? Нужно работать, а лед все покажет. Победит сильнейший. Не надо ковыряться в голове, что мы можем им противопоставить. Просто надо выигрывать.

– На днях КХЛ ввела перекрестный плей-офф со второго раунда. Что об этом думают игроки?

– Мы между собой разговаривали в раздевалке. Никому это не интересно. Об этом думали: «А если? А если?»

Но если честно, нам важнее дерби на Востоке, – сказал форвард «Ак Барса» Лукоянов.

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6 комментариев

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Владимир Гришин
Ответ Новый Орлеан
Ну а если все восточники до финала вылетят?
Я же не утверждаю, что каждый год финалисты с Востока будут. Но, определенно, дерби, да ещё и на кубок будет стоить того, чтобы посмотреть.
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Новый Орлеан
Ответ Владимир Гришин
В финале кубка Гагарина дерби Востока ещё интереснее будет.
Ну а если все восточники до финала вылетят?
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guizzy
ну что, всего то по пути к восточному финалу, нужно будет по пути выкинуть 4 команды с Запада ))
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Владимир Гришин
В финале кубка Гагарина дерби Востока ещё интереснее будет.
+2
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Andy
Теперь финалы будут ЦСКА-СКА, а Востоку останутся интересные дерби)
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-2
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ygcn5c2ty9
Да все руководство под две команды подстраивается, и аккурат после вылета СКА принимают так быстро решение
Чтобы Ротенберг называл СКА не бронзовым призером, а серебряным
+3
-2
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