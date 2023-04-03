Лукоянов о 2:3 с «Авангардом»: «Ак Барс» полтора периода с металлоискателями катался. Наше первое звено – лучшее в КХЛ, генералы команды»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Кубок Гагарина Артем Лукоянов Хоккей

Артем Лукоянов дал комментарий о поражении от Авангарда»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов высказался после поражения от «Авангарда» со счетом 2:3 (1-1 в серии).

– Совсем другая игра получилась. Если в первой игре у нас было хорошее начало и движение, то сегодня мы начали вяло.

Вообще все было по-другому. Самое главное – мы проиграли в движении и в желании. Тяжело сказать, почему так, но мы внутри команды разберёмся.

Вроде бы проиграли, но есть и положительные моменты. Мы не бросили играть и показали, как нужно играть с этим соперником в третьем периоде, как его обыгрывать. 

Нужно дальше делать все то, что мы делали последние полтора периода. Все положительное перенесем на следующий матч.

Скажу так: мы будем злее и будем понимать, что ждать от соперника и что будем нам предлагать. 

– Можно ли сказать, что «Авангард» был злее вас?

– Им, понятно, по любому нужно было побеждать и реабилитироваться за проигрыш в первом матче.

Мы стараемся не обращать внимание на соперника, мы должны смотреть как играем и начинаем. Скажу честно: это самое сонное наше начало матча в этом плей-офф. С таким соперником так играть нельзя.

Нужно, чтобы их защитники летали выше стекол, стараться действовать агрессивнее и не проигрывать единоборства. Мы в первом периоде сегодня проиграли все единоборства, которые можно.

– Вы забили красивый гол. Ждать и дальше подвигов от вас?

– Нужно стараться и работать, и бросать. Мы сегодня полтора периода катались с металлоискателями, а следующие полтора – бросали и нагружали, показали, что сопернику можно забивать.

Не нужно искать лишних передач. Этот отрезок нужно перенести на следующие матчи и больше в целом бросать.  

– Первое звено в этой серии ни разу еще не забило. Что с ними происходит?

– Эти ребята – они, так скажем, генералы нашей команды. Они диктуют нам игру, заводят нас.

Они очень многое делают для команды, наши моторчики. Это же хорошо, когда и другие забивают. Придет время и они обязательно забьют.

На мой взгляд, это лучшее звено в лиге, – сказал Лукоянов.

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5 комментариев

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urec18@mail.ru
Лучшее звено лиги -Найт, Буше, Ткачёв, а это старые калоши
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Angryslon
🤡, он и есть 🤡! Смотри, чтобы самому не взлететь!
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Антон Третьяков
как у одного классика в песне: "Ласкают взглядом как металлоискателем"
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Tina
Ответ Кеша
Звено Лукьянова похоже и играло . Остальные так и не проснулись до финальной сирены .
Согласна, эти ребята молодцы. Как можно так начинать игру, было же понятно что Ава будет рвать и метать.
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Кеша
Звено Лукьянова похоже и играло . Остальные так и не проснулись до финальной сирены .
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