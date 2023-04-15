Илья Ковальчук сказал, что может возобновить карьеру хоккеиста.

Сегодня форварду исполняется 40 лет. Его последним клубом был «Авангард» в сезоне-2020/21.

Ковальчук был менеджером сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Вы сами уже все, в хоккей отыграли?

– Я такого не говорил! Летом потренируюсь – и решим.

– Реально есть шанс, что снова увидим на льду?

– Я в этом году отлично себя чувствую. Провожу время с семьей, с детьми. Еще больше летаю, чем когда играл. Очень важно сейчас быть с пацанами. Возраст у них пограничный, отец нужен рядом.

А так – тренируюсь. Сразу после интервью поеду играть в хоккей. Выступаю в одной команде с , кстати, – сказал Ковальчук.