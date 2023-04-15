Ковальчук о завершении карьеры: «Я такого не говорил! Летом потренируюсь – и решим. Отлично себя чувствую»
Илья Ковальчук сказал, что может возобновить карьеру хоккеиста.
Сегодня форварду исполняется 40 лет. Его последним клубом был «Авангард» в сезоне-2020/21.
Ковальчук был менеджером сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.
– Вы сами уже все, в хоккей отыграли?
– Я такого не говорил! Летом потренируюсь – и решим.
– Реально есть шанс, что снова увидим Ковальчука на льду?
– Я в этом году отлично себя чувствую. Провожу время с семьей, с детьми. Еще больше летаю, чем когда играл. Очень важно сейчас быть с пацанами. Возраст у них пограничный, отец нужен рядом.
А так – тренируюсь. Сразу после интервью поеду играть в хоккей. Выступаю в одной команде с Алексеем Жамновым, кстати, – сказал Ковальчук.
Есть еще клоунский хоккей, в нём побеждают игроки обеих команд, если главный клоун много раз попадёт по воротам, не упадёт на лед и будет доволен))