Ковальчук о завершении карьеры: «Я такого не говорил! Летом потренируюсь – и решим. Отлично себя чувствую»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ Матч ТВ Хоккей

Илья Ковальчук сказал, что может возобновить карьеру хоккеиста.

Сегодня форварду исполняется 40 лет. Его последним клубом был «Авангард» в сезоне-2020/21.

Ковальчук был менеджером сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине. 

– Вы сами уже все, в хоккей отыграли?

– Я такого не говорил! Летом потренируюсь – и решим.

– Реально есть шанс, что снова увидим Ковальчука на льду?

– Я в этом году отлично себя чувствую. Провожу время с семьей, с детьми. Еще больше летаю, чем когда играл. Очень важно сейчас быть с пацанами. Возраст у них пограничный, отец нужен рядом.

А так – тренируюсь. Сразу после интервью поеду играть в хоккей. Выступаю в одной команде с Алексеем Жамновым, кстати, – сказал Ковальчук. 

16 комментариев

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ФКСМ..ХКСЮ
Как играющий тренер? Может, например в Спартаке. Красиво завершить карьеру. Аиграть постоянно? Извини, уровень лиги не потянешь. С такими намерениями в евролиги или АХЛ или ВХЛ.
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ФКСМ..ХКСЮ
Ответ Vadoniy
Леглв нет, Ладу взяли - можно и Дацюку с Мозякиным клюшки достать, да и Морозов на таком фоне ещё попылит.
Ягр в НХЛ с 40 чем то лет играл.
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ФКСМ..ХКСЮ
Ответ DiZ0893
А что драфта расширения нету, а это же другая лига...
Драфт расширения есть и была.
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Al561
Ветеранский хоккей - тоже хоккей.
Есть еще клоунский хоккей, в нём побеждают игроки обеих команд, если главный клоун много раз попадёт по воротам, не упадёт на лед и будет доволен))
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Кую коней
Ответ Vadoniy
Леглв нет, Ладу взяли - можно и Дацюку с Мозякиным клюшки достать, да и Морозов на таком фоне ещё попылит.
Там еще Месси на распутье
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Руслан Х
СДР!✊🏻
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kopl.roma
Ответ DiZ0893
А что драфта расширения нету, а это же другая лига...
Надеюсь что и не будет, пускай ветераны да молодеж играет не задействованые в других командах.
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Александр Ковалёвский
Сдался он кому, будет только занимать место и мешать развитию молодых игроков.
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NN281061
С Днём рождения! Здоровья и всех благ! Хоккей хоккеем, а семья - это святое. Семья для Ильи всегда в приоритете и это здорово!
+2
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+2
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DiZ0893
Ответ kopl.roma
Давай в Ладу тогда, все равно играть некому в команде .
А что драфта расширения нету, а это же другая лига...
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Вадим Сидоров
"Ещё мечтаю забить 500 шайбу в НХЛ"
0
-1
-1
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Дмитрий Кутузов
Ответ Liss172
И Игнашевича в защиту можно💪
Онопко
+1
-1
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Liss172
Ответ Vadoniy
Леглв нет, Ладу взяли - можно и Дацюку с Мозякиным клюшки достать, да и Морозов на таком фоне ещё попылит.
И Игнашевича в защиту можно💪
+6
-2
+4
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Liss172
В АкБарс самое то ему, так как раз пенсионеров собирает Биляш☝️
+1
-4
-3
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kopl.roma
Давай в Ладу тогда, все равно играть некому в команде .
+1
-1
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Vadoniy
Леглв нет, Ладу взяли - можно и Дацюку с Мозякиным клюшки достать, да и Морозов на таком фоне ещё попылит.
+4
-1
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