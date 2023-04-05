«Вашингтон» не попал в плей-офф НХЛ впервые с 2014 года. При Овечкине в 4-й раз не сыграет в Кубке Стэнли

«Вашингтон» не попал в плей-офф НХЛ впервые с 2014 года

«Кэпиталс» потеряли математические шансы на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли.

Об этом стало известно после победы «Флориды» над «Баффало» (2:1) в регулярном чемпионате.

«Вашингтон» набрал 77 очков в 77 играх и ни при каких раскладах не сможет обогнать идущих сейчас на 1-м и 2-м месте в зоне wild card Восточной конференции «Флориду» и «Айлендерс» (по 87 очков в 78 играх).

Даже при гипотетическом равенстве очков по итогам регулярки клуб из столицы США уступит по дополнительным показателям.

«Кэпиталс» не сыграют в плей-офф впервые за девять сезонов. В прошлый раз команда не выходила во второй этап чемпионата в сезоне-2013/14.

«Вашингтон» в том регулярном чемпионате занял 9-е место в таблице Восточной конференции с 90 очками в 82 играх, отстав от занявших 1-е и 2-е места в зоне wild card «Коламбуса» и «Детройта» на 3 балла.

С Александром Овечкиным в составе «Вашингтон» не попал в плей-офф в четвертый раз.

Помимо сезона-2013/14, «Кэпиталс» не пробились в розыгрыш Кубка Стэнли в сезонах-2005/06 и 2006/07. Это были первые два года российского нападающего в клубе.