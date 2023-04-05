«Вашингтон» не попал в плей-офф НХЛ впервые с 2014 года. При Овечкине в 4-й раз не сыграет в Кубке Стэнли

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Питер Лавиолетт Александр Овечкин НХЛ Хоккей

«Вашингтон» не попал в плей-офф НХЛ впервые с 2014 года

«Кэпиталс» потеряли математические шансы на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли.

Об этом стало известно после победы «Флориды» над «Баффало» (2:1) в регулярном чемпионате.

«Вашингтон» набрал 77 очков в 77 играх и ни при каких раскладах не сможет обогнать идущих сейчас на 1-м и 2-м месте в зоне wild card Восточной конференции «Флориду» и «Айлендерс» (по 87 очков в 78 играх).

Даже при гипотетическом равенстве очков по итогам регулярки клуб из столицы США уступит по дополнительным показателям.

«Кэпиталс» не сыграют в плей-офф впервые за девять сезонов. В прошлый раз команда не выходила во второй этап чемпионата в сезоне-2013/14.

«Вашингтон» в том регулярном чемпионате занял 9-е место в таблице Восточной конференции с 90 очками в 82 играх, отстав от занявших 1-е и 2-е места в зоне wild card «Коламбуса» и «Детройта» на 3 балла. 

С Александром Овечкиным в составе «Вашингтон» не попал в плей-офф в четвертый раз.

Помимо сезона-2013/14, «Кэпиталс» не пробились в розыгрыш Кубка Стэнли в сезонах-2005/06 и 2006/07. Это были первые два года российского нападающего в клубе.

40 комментариев

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ЧакСевернаяКорея
Не удивительно ни разу
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Бобби Боливия
Ответ Retimus
Не вышли в Кубок Стенли... Боже, наймите уже корректора! Не вошли/Не отобрались/Не пробились в розыгрыш Кубка Стенли Что ж такое?.. Тем более что в тексте корректно написано
Sports.ua :]
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vallabaza
позорники
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iron_m
Ответ Retimus
Не вышли в Кубок Стенли... Боже, наймите уже корректора! Не вошли/Не отобрались/Не пробились в розыгрыш Кубка Стенли Что ж такое?.. Тем более что в тексте корректно написано
Вы забыли поставить пробелы между косыми чертами :-) И в следующей реплике допустили просторечное "спортсе" вместо sports.ru – вольность никак не меньшая, чем просторечное "выйти в кубок".
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ольга
Ответ Дима Рогач
Играет на Овечкина
Когда Овечкин уезжал на похороны и команде не надо было на его стату играть,сколько Вашингтон матчей выиграл?
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PolarBear
Ответ Partizanski
Сколько до Гретцки?
Нисколько. Если он приблизится к Гретцки . То великий Уэйн оденет коньки , и забьет еще сотню шайб , договорятся в регулярке с командами , каждая пропускает хотя бы по одной от Уэйна
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filippa
Ответ Геннадий Томилин
Нужно не о личном думать, а о команде
о команде должны думать тренера и менеджеры! а не игрок который в 37 лучший бомбардир.
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Максим Пузиков
Ответ loko08
Ждём ови на чемпионате мира! ой...
Как смешно то))
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filippa
Ответ loko08
Ждём ови на чемпионате мира! ой...
вот это шутка! петросян прям радуется ! хорошую замену выростил ! камеди ищут контакты нового резидента!
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Retimus
Ответ Vanek1411
Если Ови забьёт 895 шайбу, то на спортсе выйдет новость с заголовком "Овечкин выиграл Гретцки".)
Точно! В Лото на щелбаны :D
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Виктор Ш.
Ответ Vanek1411
Если Ови забьёт 895 шайбу, то на спортсе выйдет новость с заголовком "Овечкин выиграл Гретцки".)
Выйграл)
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старые кеды
Ответ Jetter
Там одно очко разница. Все от них зависит.
у них на 1 очко меньше. значит не все от них зависит. а от айлов и флориды.
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leon74
Предсказуемо.
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Jetter
Ответ старые кеды
неудачный сезон для команды. нужно отдохнуть и вперед в следующий сезон. за рекордом и плейофф. птицы -то ,похоже, тоже мимо плейофф.
Там одно очко разница. Все от них зависит.
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Jetter
Ответ Влад Кабалов
Овечкин точно в этом не виноват. Забить 42 гола в 37 лет нужно смочь. Вопрос: где остальная команда, по-большей части?
Остальная команда отрабатывает в защите в это время. Выводит на броски в большинстве.
+12
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Дима Рогач
Ответ Влад Кабалов
Овечкин точно в этом не виноват. Забить 42 гола в 37 лет нужно смочь. Вопрос: где остальная команда, по-большей части?
Играет на Овечкина
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-5
+21
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DiZ0893
Задача за оставшиеся матчи регулярного сезона выбить полтишок... Сестру Шубской в студию, т.е. на матчи велком!!!
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Савелий Борисов
Нужно биться в оставшихся матчах, проявлять характер и радовать болельщиков. Вашингтон не только платформа для нового рекорда Ови
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Partizanski
Сколько до Гретцки?
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Cola
Ответ Bartez1986
скудоумные хейтеры сейчас налетят, конечно, и напишут кто в этом виноват. а по факту Ови один из немногих, кто бьётся в каждом матче и уж точно сезон не провалил
Один из немногих? Сразу видно, что следишь ты за нхл максимум по флэшскору. Боролись как раз почти все и основные причины вылета - травмы и глупые обмены.
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Дмитрий Травницкий
до семейных проблем Ови команда билась за плей-офф несмотря на травмы лидеров. После его отъезда команда посыпалась и руководство решилось нырнуть на драфт. Пошли обмены. Ови это явно не понравилось. Но решение принято и команда сползает вниз. Сейчас идеальный вариант: Ови забивает, а команда проигрывает. Руководство надеется на хороший посев на драфте, а болельщики следят за погоней за рекордом. Всё довольны. Если смогут свалиться до 25 место то будут неплохие шансы на драфт. Было бы идеально выцепить на драфте новое лицо франшизы, Ови бы его подготовил как Лемье подготовил Кросби. И тогда после ухода Овечкина франшиза продолжит жить а не выживать как было до него.
+5
-5
0
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старые кеды
неудачный сезон для команды. нужно отдохнуть и вперед в следующий сезон. за рекордом и плейофф. птицы -то ,похоже, тоже мимо плейофф.
+1
-1
0
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te quiero
Ответ Сергей Галынский
Нужно отдохнуть,привести тело и голову в порядок И на штурм рекорда Гретцки в следующем сезоне
А команда будет штурмовать высокие места на драфте.
+13
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Геннадий Томилин
Ответ Сергей Галынский
Нужно отдохнуть,привести тело и голову в порядок И на штурм рекорда Гретцки в следующем сезоне
Нужно не о личном думать, а о команде
+12
-8
+4
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Иван Павлов
Будет в какой-то степени символично, если синхронно с Вашингтоном в плей-офф не выйдет и Питтсбург
+14
0
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