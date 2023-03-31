Макдэвид – 5-й игрок в истории НХЛ с 300 голами и 500 передачами до 600-й игры

Теги рейтинги Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Петер Штястны Брайан Троттье Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид – 5-й игрок в истории НХЛ с 300 голами и 500 передачами до 600-й игры.

Капитан «Эдмонтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (2:0) при игре в меньшинстве.

На счету 26-летнего канадца 144 (61+83) очка в 76 играх. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов.

За карьеру в рамках регулярок Макдэвид набрал 841 (300+541) очко в 563 играх.

Ранее в истории НХЛ только 4 игрока имели в активе 300+ голов и 500+ передач до достижения отметки 600 игр.

Это Уэйн Гретцки (в итоге на отрезке – 1448 очков в 599 играх, 524+924), Марио Лемье (1211 в 599, 494+717), Петер Штястны (901 в 599, 321+580) и Брайан Троттье (827 в 599, 306+521).

Макдэвид забросил 300 шайб в НХЛ в 563 матчах – 3-й результат среди действующих игроков

9 комментариев

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ГнатьСКАвВХЛ
полено
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MacAr4i
МакДэвид - это благо, дар мировому хоккейному сообществу, данный чтобы люди познали новый уровень, новый предел возможностей и таланта игры в хоккей в 21 веке. Кто знает, увидим ли мы в эту эпоху что-то лучшее …
+1
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Kasilas__1
Ответ Art Ebosh
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Это ты про кого?
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e1ther - e1ther
Ответ Art Ebosh
Don’t farting)
или просто чье то лицемерие)))о котором вы резко забыли))))
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Art Ebosh
Ответ e1ther - e1ther
Ну видишь ,как мало ты помнишь)))я ещё можно чуток посижу,что такая статистика в сторону Овечкина ни о чем,а вот в сторону Макдака, найс)))
Don’t farting)
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e1ther - e1ther
Ответ Art Ebosh
8====Э присаживайся ;-)
Ну видишь ,как мало ты помнишь)))я ещё можно чуток посижу,что такая статистика в сторону Овечкина ни о чем,а вот в сторону Макдака, найс)))
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Splin
99ый😱😱😱😱😱😱😱
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Art Ebosh
Ответ e1ther - e1ther
Можно,я тихонечко тут посижу,и почитаю,про никому не нужные достижения ,ведь он не первый?)
8====Э присаживайся ;-)
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e1ther - e1ther
Можно,я тихонечко тут посижу,и почитаю,про никому не нужные достижения ,ведь он не первый?)
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Art Ebosh
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