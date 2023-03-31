Макдэвид – 5-й игрок в истории НХЛ с 300 голами и 500 передачами до 600-й игры

– 5-й игрок в истории НХЛ с 300 голами и 500 передачами до 600-й игры.

Капитан « » отличился в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (2:0) при игре в меньшинстве.

На счету 26-летнего канадца 144 (61+83) очка в 76 играх. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов.

За карьеру в рамках регулярок Макдэвид набрал 841 (300+541) очко в 563 играх.

Ранее в истории НХЛ только 4 игрока имели в активе 300+ голов и 500+ передач до достижения отметки 600 игр.

Это Уэйн Гретцки (в итоге на отрезке – 1448 очков в 599 играх, 524+924), (1211 в 599, 494+717), (901 в 599, 321+580) и Брайан Троттье (827 в 599, 306+521).

Макдэвид забросил 300 шайб в НХЛ в 563 матчах – 3-й результат среди действующих игроков