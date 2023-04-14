Депутат Свищев о словах Висневски про алкоголизм в КХЛ: «Есть традиция: после матча все пьют пиво. Надо воспринимать его интервью как шутку»

Теги Джеймс Висневски КХЛ Дмитрий Свищев Адмирал алкоголь и спорт Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев назвал шуткой слова Джеймса Висневски об алкоголизме россиян.

Экс-защитник клубов НХЛ и «Адмирала» ранее заявил: «Русские – просто алкоголики. Им дают не так много выходных, потому что ребята будут уходить в запои. В Финляндии так же».

«Это интервью нужно воспринимать все-таки с долей иронии. Ничего здесь серьезного нет.

По праздникам ребята выпивают, да и есть традиция: после хоккейного матча все пьют пиво.

Я знаю многих хоккеистов, и ни один из них не напивался до чертиков. Я лично Виcневски не знаю, но думаю, что надо воспринимать его интервью как шутку», – сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Радулов о пиве после матчей: «Для меня ничего зазорного нет, чтобы выпить 1-2 бутылки. Не на постоянке, когда есть желание»

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3 комментария

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Геннадий Тимченко
Свищёв по долгу службы (или по партийному заданию) пил с каждым хоккеистом❓🤔 прямо богатырь былинный 🤦
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Dinamik1
Пивко после игры.святое дело.Жажду как рукой снимает.Сам то он наверно что нибудь курит или еще хлеще колится.
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Серый
он же про запой говорил
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