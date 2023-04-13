Гаджиев о Висневски: «Играл в России, зарабатывал неплохие бабки, называть алкоголиками – абсурд. Российские хоккеисты играют точно лучше, чем американские»

Теги Джеймс Висневски КХЛ Адмирал Камил Гаджиев Матч ТВ алкоголь и спорт Хоккей

Камил Гаджиев прокомментировал слова Джеймса Висневски об алкоголизме в России.

Бывший хоккеист «Адмирала» заявил: «Русские – просто алкоголики. Им дают не так много выходных, потому что ребята будут уходить в запои. В Финляндии так же».

«Это слова обиженного человека. Играл в России, зарабатывал здесь неплохие бабки, был свой зритель, к нему нормально относились.

Сейчас приехал к себе на родину и в связи с ухудшившейся политической ситуацией начать говорить заказные вещи – его это не красит.

Не будем делать вид, что в России все не пьют, даже не будем делать вид, что не пьют – пьют, как и все остальные люди.

Другое дело, называть алкоголиками – это абсурд.

Российские хоккеисты точно играют лучше, чем американские», – сказал президент AMC Fight Nights и бывший заместитель генерального директора «Адмирала».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vvl
уже и мнение цирковых спрашивают. и что здесь за редакция?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий