Капитан «Колорадо» Ландескуг перенес операцию на колене. Он пропустит 12 недель

Капитан пропустит еще 12 недель.

Главный тренер команды сообщил, что вчера игрок перенес операцию на колене.

Ожидается, что он пропустит 12 недель.

Ландескуг еще не играл в нынешнем сезоне .

Напомним, в марте форвард перенес операцию на колене, из-за которой не играл в последних 23 матчах регулярного чемпионата-2021/22. В плей-офф швед вернулся в строй и помог команде выиграть Кубок Стэнли.