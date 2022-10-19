Капитан «Колорадо» Ландескуг перенес операцию на колене. Он пропустит 12 недель
Капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг пропустит еще 12 недель.
Главный тренер команды Джаред Беднар сообщил, что вчера игрок перенес операцию на колене.
Ожидается, что он пропустит 12 недель.
Ландескуг еще не играл в нынешнем сезоне НХЛ.
Напомним, в марте форвард перенес операцию на колене, из-за которой не играл в последних 23 матчах регулярного чемпионата-2021/22. В плей-офф швед вернулся в строй и помог команде выиграть Кубок Стэнли.
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