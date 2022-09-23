Капитан «Колорадо» Ландескуг, скорее всего, пропустит старт сезона НХЛ из-за травмы

Капитан пропустит старт сезона из-за травмы.

«У Лэнди была травма нижней части тела в прошлом сезоне, сейчас он не готов к работе.

Мы пока не знаем, когда он начнет тренировки на льду. В ближайшее время он не будет кататься», – сказал главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар.

По его словам, игрок, вероятно, пропустит старт регулярного чемпионата. «Эвс» начнут его 12 октября матчем против «Чикаго».

В марте форвард перенес операцию на колене, из-за которой не играл в последних 23 матчах регулярного чемпионата. К этому моменту он набрал 59 (30+29) очков в 51 матче.

В плей-офф швед вернулся в строй и помог команде выиграть Кубок Стэнли, набрав 22 (11+11) очка в 20 играх