«Бостон» завершил регулярку с 65 победами и 135 очками, обновив рекорды НХЛ

«Бостон» завершил регулярку с 65 победами и 135 очками, подняв планку рекордов НХЛ.

«Брюинс» обыграли «Монреаль» (5:4) в заключительном матче регулярного чемпионата.

Клуб выиграл Президентский кубок, набрав 135 очков в 82 матчах при 65 победах. Это новые рекордные показатели в истории лиги.

«Брюинс» одержали 54 победы в основное время – лучший показатель после локаута-2004/05.

Команда под руководством Джима Монтгомери сыграет с «Флоридой» (прошлогодним победителем регулярки) в первом раунде Кубка Стэнли.