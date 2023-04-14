«Бостон» завершил регулярку с 65 победами и 135 очками, обновив рекорды НХЛ

Теги Бостон Кубок Стэнли НХЛ рекорды Джим Монтгомери Хоккей

«Бостон» завершил регулярку с 65 победами и 135 очками, подняв планку рекордов НХЛ.

«Брюинс» обыграли «Монреаль» (5:4) в заключительном матче регулярного чемпионата. 

Клуб выиграл Президентский кубок, набрав 135 очков в 82 матчах при 65 победах. Это новые рекордные показатели в истории лиги. 

«Брюинс» одержали 54 победы в основное время – лучший показатель после локаута-2004/05. 

Команда под руководством Джима Монтгомери сыграет с «Флоридой» (прошлогодним победителем регулярки) в первом раунде Кубка Стэнли. 

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13 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
Теперь осталось самое главное - Кубок
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Влад Кабалов
Теперь ждем ПО , как там сложится. 1 раунд - Флорида. Должно быть весело, для Бостона это, по мне, лучше, чем Алендерс, сами играют и другим дают. А вот дальше, вообще, будет огонь, жду с нетерпением. Ну, а 135 за регулярку- это крутяк-крутейший!!!
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Вячеслав Бельчиков
Ответ Дмитрий Валерьевич
Как обычно кто выдаёт такую регулярку шикарную сливают в первом или втором раунде.
Чикаго в 13ом году КС выиграл, Детройт в 96ом аж в финале конфы играл, а Монреаль Династию оформил.

То что было с Тампой тоже случается. Но сказать про какую-то тенденцию сложно с командами с рекордными или околорекордными результатами. Другой вопрос, что действительно давно не было, чтобы команда, которая выиграла Президентс Трофи и Кубок Стэнли выигрывала.
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tigermv
Много рекордов в этом сезоне!
Посмотрим на плей-офф..
Надеюсь, порадуют другими рекордами!
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Бобынин
Чешский Бостон.
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Andry 72
Ответ See what
Сотворили историю на наших глазах
У Монреаля было по моему 62 победы и 11 ничьих ,тогда не было овертаймов в основное время
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rereg84
Просто батяни! Все ставки в плюс! Не бывало такого никогда на моей жизни.
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-3
-3
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Jarome
Удивительно, что сотворили они ее с таким составом. Монтгомери отработал на все деньги. Интересно, что Флорида взяла разгон в концовке.
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АРХАТ
Чтобы фаны Монреаля не говорили, а если бы сезон 1976/1977 был из 82 матчей мы бы набрали больше очков)
Не факт что тогда Монреаль набрал бы 136 очков тогда, учитывая что тогда были ещё ничьи.
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Амфитрион
Вылет в первом/втором раунде будет прям классикой НХЛ) Хотя, по игре в это никак не верится, но ведь сколько уже раз подобное было.
+5
-1
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Дмитрий Валерьевич
Как обычно кто выдаёт такую регулярку шикарную сливают в первом или втором раунде.
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-2
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Xell
Еще и КС возьмет. Шикарно.
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See what
Сотворили историю на наших глазах
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