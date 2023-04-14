«Бостон» завершил регулярку с 65 победами и 135 очками, обновив рекорды НХЛ
«Бостон» завершил регулярку с 65 победами и 135 очками, подняв планку рекордов НХЛ.
«Брюинс» обыграли «Монреаль» (5:4) в заключительном матче регулярного чемпионата.
Клуб выиграл Президентский кубок, набрав 135 очков в 82 матчах при 65 победах. Это новые рекордные показатели в истории лиги.
«Брюинс» одержали 54 победы в основное время – лучший показатель после локаута-2004/05.
Команда под руководством Джима Монтгомери сыграет с «Флоридой» (прошлогодним победителем регулярки) в первом раунде Кубка Стэнли.
То что было с Тампой тоже случается. Но сказать про какую-то тенденцию сложно с командами с рекордными или околорекордными результатами. Другой вопрос, что действительно давно не было, чтобы команда, которая выиграла Президентс Трофи и Кубок Стэнли выигрывала.
Посмотрим на плей-офф..
Надеюсь, порадуют другими рекордами!
Не факт что тогда Монреаль набрал бы 136 очков тогда, учитывая что тогда были ещё ничьи.