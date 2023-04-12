Роман Ротенберг: «Чемпионское окно ЦСКА скоро закроется, а у СКА только открывается. Никто не ждал, что мы будем так ярко играть»
Роман Ротенберг считает, что чемпионское окно ЦСКА закрывается.
СКА проиграл ЦСКА со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции.
«Для меня это второй финал конференции в качестве главного тренера, и уже в этом финале мы увидели улучшения.
ЦСКА – это команда, которой нельзя давать создавать шансы. Там мастера высокого уровня, это очень сильный соперник. У них костяк не меняется.
Мы также будем усиливать наш костяк. Мы понимаем, как побеждать. В это же время у ЦСКА чемпионское окно скоро закроется, а у нас только открывается. У нас молодая команда, и мы смотрим только вперед.
ЦСКА шесть лет строил эту команду. Я помню, что, когда мы только начинали свою серию, у них еще Квартальнов был главным тренером.
У них ничего не поменялось с системы Квартальнова. Система оттачивается годами. Когда нюансы уже работают на автомате. Мы тоже оттачиваем детали своей игры. Два года мы их оттачиваем.
Команда сильно поменялась. Летом говорили, что СКА будет ослаблен. У нас ушли лидеры, все иностранцы, которые были в прошлом году.
Сейчас мы играли без иностранцев. Да, у нас есть белорусы, есть русский чех Яшкин. Играли своими ребятами.
И никто не ожидал, что СКА будет так ярко играть. Мы задали себе высокую планку, забив больше всех голов в регулярке и выиграв Кубок Континента.
Теперь бронза в чемпионате КХЛ. У нас все только начинается», – сказал главный тренер СКА.
Кучей и стадом их делает один заблудший идиот…
Деньги на ветер(
И судя по интервью, эта дичь продолжится…
П.С. Сергей Федоров-МОНСТР
Снимаю шляпу
Еле задницу свою таскали . Не ты ли говорил , что баллоны -это прошлый век ? Спросил бы у Зубова и Лещева про баллоны Тихонова и для чего они нужны , если сам не тянешь . Раскатали вас по делу. Ничего у вас не начинается . У ЦСКА своя школа , одна из лучших в стране , игроки которой играют во всех командах лиги . А у тебя нет никакого будущего с твоей системой . Лучше поплачь , полегчает .
ЦСКА когда добавляло,СКА как аутсайдер играл.
Мы похоже разные матчи смотрим.Все видели как ЦСКА забивал и создавал моменты,три паса выходили из обороны в атаку,и уже либо один в ноль или два в одного.Вброс в зону СКА и тут же вязали каждого из наших,заставляли ошибаться,получали шайбу под заднюю линию,где уже защитник ждал,это наигранно у Фёдорова.Плюс большинство где ЦСКА заходит спокойно в нашу зону,вдавливают наших в пятак встают по периметру и свободный трафик перемещение шайбы.
А теперь давайте посмотрим яркую игру СКА.
Выход из обороны,не понятно какой,передерживают шайбу защитник,когда весь ЦСКА уже встал лицом к сопернику,соответсвенно ритм теряется,защитники зачем то идут в атаку,нападения без скорости потеря шайбы контра от ЦСКА и гол.
Либо СКА вбрасывает в зону,заходит один нападающий,остальные меняются,и что это за яркая игра.И большинство,это вообще смех,за 10 матчей один гол,это что вообще,чемпион регулярки?
Зайти в зону толком не могут,ЦСКА сразу вяжет каждого,естественно потеря,шайба вылетает,заходите позже.
Вот такое резюме для Ротенберга.