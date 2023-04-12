Роман Ротенберг: «Чемпионское окно ЦСКА скоро закроется, а у СКА только открывается. Никто не ждал, что мы будем так ярко играть»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг считает, что чемпионское окно ЦСКА закрывается.

СКА проиграл ЦСКА со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции.

«Для меня это второй финал конференции в качестве главного тренера, и уже в этом финале мы увидели улучшения.

ЦСКА – это команда, которой нельзя давать создавать шансы. Там мастера высокого уровня, это очень сильный соперник. У них костяк не меняется.

Мы также будем усиливать наш костяк. Мы понимаем, как побеждать. В это же время у ЦСКА чемпионское окно скоро закроется, а у нас только открывается. У нас молодая команда, и мы смотрим только вперед.

ЦСКА шесть лет строил эту команду. Я помню, что, когда мы только начинали свою серию, у них еще Квартальнов был главным тренером.

У них ничего не поменялось с системы Квартальнова. Система оттачивается годами. Когда нюансы уже работают на автомате. Мы тоже оттачиваем детали своей игры. Два года мы их оттачиваем.

Команда сильно поменялась. Летом говорили, что СКА будет ослаблен. У нас ушли лидеры, все иностранцы, которые были в прошлом году.

Сейчас мы играли без иностранцев. Да, у нас есть белорусы, есть русский чех Яшкин. Играли своими ребятами.

И никто не ожидал, что СКА будет так ярко играть. Мы задали себе высокую планку, забив больше всех голов в регулярке и выиграв Кубок Континента.

Теперь бронза в чемпионате КХЛ. У нас все только начинается», – сказал главный тренер СКА.

СКА проиграл ЦСКА шестую серию подряд в плей-офф КХЛ

Материалы по теме

86 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юр'ок Петров
Ответ Angryman
Интересно, а что должно произойти, чтобы он сказал: это моя вина, я ухожу?
Евреи, они такие! Никогда сами не уйдут, надо чтобы его ушли💩💩💩 У ЦСКА окно чемпионское никогда не закроется! Без закулисных игр, что пи. ерцы любят делать в спорте, футболе например!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Johny85
Ответ Игорь Широков
Выиграть регулярку и выйти в финал Запада не каждый сможет даже и при таких ресурсах. Зачётный сезон для Ротенберга однозначно.
В финал запада этот состав выйдет вообще без тренера, а регулярка никому вообще не интересна
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nesterov.1970@icloud.com
Грустно все , придётся и хоккей перестать смотреть .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Речь обиженного школьника , проигравшего в дыр дыр на школьном дворе .
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Angryman
Интересно, а что должно произойти, чтобы он сказал: это моя вина, я ухожу?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad Pushkin
Я только единственное не могу понять, почему бы настоящим болельщикам СКА не прийти и скандировать Ротенберг в отставку на каждом матче. Или вообще перестать ходить....но ведь ходят
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ульян Реактивный
Куча отличных игроков, половина из которых могла сделать лучше и конкурентнее остальные команды кхл; стадо помощников в тренерском штабе…
Кучей и стадом их делает один заблудший идиот…
Деньги на ветер(
И судя по интервью, эта дичь продолжится…

П.С. Сергей Федоров-МОНСТР
Снимаю шляпу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cbj Fan
Ответ Serge Vendino
"Система оттачивается годами. Мы тоже оттачиваем детали своей игры. Два года мы их оттачиваем". Оттачивали-оттачивали да не выоттачивали
Федоров наверно тренирует годами. 😼
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Ермолаев
Миром правит ЕВРЕЙСКИЙ КАПИТАЛ,а Ротенберг его яркий папин представитель. мы можем говорить любые правильные слова,приводить железные аргументы,а Роману Борисовичу насрать на наше -ваше мнение,пока САМОМУ не надоест играть в игру "великий тренер" он никуда не уйдет,хоть мы все лопнем.ТЕРПИТЕ граждане Россияне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Огюст
Роман как бы ваша команда не играла, как вы считаете по сезону ярко,но ты вместе с командой проиграли самых важна четыре матча в серии финала Запада Цска ,а сегодняшний в сухую !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad Pushkin
Ответ donVincenzo
Это был эпиграф бестселлера "Системный хоккей для чайников"
Чайная система для хоккейников)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
chubrja
Выйди уже в это окно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sagnol
Где яркая игра? Все очень плохо: и со входом в зону и расхлябанность в обороне. Очень печальный финал конференции по качеству хоккея с обеих сторон, но у ЦСКА была видна команда, у Питера все на случайностях.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Суворов
Очередной орден- за финал Западной конференции.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Что ты несёшь ? Вы во всех третьих периодах
Еле задницу свою таскали . Не ты ли говорил , что баллоны -это прошлый век ? Спросил бы у Зубова и Лещева про баллоны Тихонова и для чего они нужны , если сам не тянешь . Раскатали вас по делу. Ничего у вас не начинается . У ЦСКА своя школа , одна из лучших в стране , игроки которой играют во всех командах лиги . А у тебя нет никакого будущего с твоей системой . Лучше поплачь , полегчает .
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
chubrja
Какой же он мерзкий тип
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АГОШКИН Алексей
Я посмотрю,только на спортивных сайтах люди и болельщики понимают,что он не тренер. Сами хоккеисты ска ,приспособленцы. ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AVKU
Никто не ожидал, что Роман пройдёт ЦСКА. И не прошёл. При том, что команда по составу вполне могла это сделать. Но не с таким тренером.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagner01
Он реально верит в то что несёт! Санитаров этому господину!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Ответ Дмитрий Шеховцов
Не оскорбляйте человека, он просто высказал своё мнение, вы предвзято к нему относитесь.
Да пусть дома сидит,детей няньчит. Это хоккей...На этой ветке едет обсуждение. Бездарности по имени Роман....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
slavura71
Верните в реальность мужчину. ). Когда пациент не в силах отрицать очевидное, его переполняют ярость, раздражение, зависть и негодование.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
elena
Рома рот-гора(берг) системно не контролирует свой рот. Что он несёт!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ми Ша
Дайте ему таблетки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Шеховцов
Ответ Олег
Вот клоун клоуном. И это всё...
Не оскорбляйте человека, он просто высказал своё мнение, вы предвзято к нему относитесь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vpered Zenit
Про какую яркую игру он говорит.
ЦСКА когда добавляло,СКА как аутсайдер играл.
Мы похоже разные матчи смотрим.Все видели как ЦСКА забивал и создавал моменты,три паса выходили из обороны в атаку,и уже либо один в ноль или два в одного.Вброс в зону СКА и тут же вязали каждого из наших,заставляли ошибаться,получали шайбу под заднюю линию,где уже защитник ждал,это наигранно у Фёдорова.Плюс большинство где ЦСКА заходит спокойно в нашу зону,вдавливают наших в пятак встают по периметру и свободный трафик перемещение шайбы.
А теперь давайте посмотрим яркую игру СКА.
Выход из обороны,не понятно какой,передерживают шайбу защитник,когда весь ЦСКА уже встал лицом к сопернику,соответсвенно ритм теряется,защитники зачем то идут в атаку,нападения без скорости потеря шайбы контра от ЦСКА и гол.
Либо СКА вбрасывает в зону,заходит один нападающий,остальные меняются,и что это за яркая игра.И большинство,это вообще смех,за 10 матчей один гол,это что вообще,чемпион регулярки?
Зайти в зону толком не могут,ЦСКА сразу вяжет каждого,естественно потеря,шайба вылетает,заходите позже.
Вот такое резюме для Ротенберга.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий