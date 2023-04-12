Роман Ротенберг: «Чемпионское окно ЦСКА скоро закроется, а у СКА только открывается. Никто не ждал, что мы будем так ярко играть»

Роман Ротенберг считает, что чемпионское окно ЦСКА закрывается.

СКА проиграл ЦСКА со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции.

«Для меня это второй финал конференции в качестве главного тренера, и уже в этом финале мы увидели улучшения.

ЦСКА – это команда, которой нельзя давать создавать шансы. Там мастера высокого уровня, это очень сильный соперник. У них костяк не меняется.

Мы также будем усиливать наш костяк. Мы понимаем, как побеждать. В это же время у ЦСКА чемпионское окно скоро закроется, а у нас только открывается. У нас молодая команда, и мы смотрим только вперед.

ЦСКА шесть лет строил эту команду. Я помню, что, когда мы только начинали свою серию, у них еще Квартальнов был главным тренером.

У них ничего не поменялось с системы Квартальнова. Система оттачивается годами. Когда нюансы уже работают на автомате. Мы тоже оттачиваем детали своей игры. Два года мы их оттачиваем.

Команда сильно поменялась. Летом говорили, что СКА будет ослаблен. У нас ушли лидеры, все иностранцы, которые были в прошлом году.

Сейчас мы играли без иностранцев. Да, у нас есть белорусы, есть русский чех Яшкин. Играли своими ребятами.

И никто не ожидал, что СКА будет так ярко играть. Мы задали себе высокую планку, забив больше всех голов в регулярке и выиграв Кубок Континента.

Теперь бронза в чемпионате КХЛ. У нас все только начинается», – сказал главный тренер СКА.

СКА проиграл ЦСКА шестую серию подряд в плей-офф КХЛ