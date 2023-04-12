Федоров о словах Ротенберга про закрытие чемпионского окна ЦСКА: «Есть доля правды. Посмотрите на наш средний возрастной уровень»

Сергей Федоров прокомментировал слова Романа Ротенберга о ЦСКА.

Главный тренер ответил на вопросы по итогам игр со СКА (4-2 в серии) в финале Западной конференции.

– В чем секрет побед ЦСКА над СКА?

– Вынуждаете меня на очень правдивые слова, но не скажу. Я не могу сказать за все годы.

Знаю одно: ЦСКА формировался, когда я был менеджером, характером, мастерством и самое главное – выполнением тренерского задания.

Эти три фактора все те, кто комплектуют команды, прекрасно знают.

После этого сложно что-то сказать, потому что в мой второй год есть определённые изменения как в составе, так и в тренерском штабе. Все это не в новинку, не ново. Но хоккей есть хоккей.

Я реагирую на определенные вещи, но очень много направлений для главного тренера, на которые либо стоит, либо не стоит реагировать. Здесь всегда есть выбор. Это отвлекает от прямой деятельности на лавке.

– Ротенберг сказал, что чемпионское окно для ЦСКА закрывается.

– В этих словах есть доля правды. Посмотрите на наш средний возрастной уровень.

Дальше я не знаю, как будет. Я немножко в другой роли выступаю, работая над повседневными моментами.

Я не главный менеджер, если банально можно объяснить. Поживем – увидим, – сказал .

Роман Ротенберг: «Чемпионское окно ЦСКА скоро закроется, а у СКА только открывается. Никто не ждал, что мы будем так ярко играть»