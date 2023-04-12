Федоров о словах Ротенберга про закрытие чемпионского окна ЦСКА: «Есть доля правды. Посмотрите на наш средний возрастной уровень»
Сергей Федоров прокомментировал слова Романа Ротенберга о ЦСКА.
Главный тренер ЦСКА ответил на вопросы по итогам игр со СКА (4-2 в серии) в финале Западной конференции.
– В чем секрет побед ЦСКА над СКА?
– Вынуждаете меня на очень правдивые слова, но не скажу. Я не могу сказать за все годы.
Знаю одно: ЦСКА формировался, когда я был менеджером, характером, мастерством и самое главное – выполнением тренерского задания.
Эти три фактора все те, кто комплектуют команды, прекрасно знают.
После этого сложно что-то сказать, потому что в мой второй год есть определённые изменения как в составе, так и в тренерском штабе. Все это не в новинку, не ново. Но хоккей есть хоккей.
Я реагирую на определенные вещи, но очень много направлений для главного тренера, на которые либо стоит, либо не стоит реагировать. Здесь всегда есть выбор. Это отвлекает от прямой деятельности на лавке.
– Ротенберг сказал, что чемпионское окно для ЦСКА закрывается.
– В этих словах есть доля правды. Посмотрите на наш средний возрастной уровень.
Дальше я не знаю, как будет. Я немножко в другой роли выступаю, работая над повседневными моментами.
Я не главный менеджер, если банально можно объяснить. Поживем – увидим, – сказал Сергей Федоров.
Роман Ротенберг: «Чемпионское окно ЦСКА скоро закроется, а у СКА только открывается. Никто не ждал, что мы будем так ярко играть»
Роттенберг на посту тренера - это плевок в хоккей. И это сделал Газпром
Правильная политика, а Ларионов пусть уматывает в свою Америку. Не нужен атакующий кахей.
А он мудрить начал клоун....