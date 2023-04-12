Федоров о словах Ротенберга про закрытие чемпионского окна ЦСКА: «Есть доля правды. Посмотрите на наш средний возрастной уровень»

Теги ЦСКА СКА Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Сергей Федоров прокомментировал слова Романа Ротенберга о ЦСКА.

Главный тренер ЦСКА ответил на вопросы по итогам игр со СКА (4-2 в серии) в финале Западной конференции.

– В чем секрет побед ЦСКА над СКА?

– Вынуждаете меня на очень правдивые слова, но не скажу. Я не могу сказать за все годы.

Знаю одно: ЦСКА формировался, когда я был менеджером, характером, мастерством и самое главное – выполнением тренерского задания.

Эти три фактора все те, кто комплектуют команды, прекрасно знают.

После этого сложно что-то сказать, потому что в мой второй год есть определённые изменения как в составе, так и в тренерском штабе. Все это не в новинку, не ново. Но хоккей есть хоккей.

Я реагирую на определенные вещи, но очень много направлений для главного тренера, на которые либо стоит, либо не стоит реагировать. Здесь всегда есть выбор. Это отвлекает от прямой деятельности на лавке.

– Ротенберг сказал, что чемпионское окно для ЦСКА закрывается.

– В этих словах есть доля правды. Посмотрите на наш средний возрастной уровень.

Дальше я не знаю, как будет. Я немножко в другой роли выступаю, работая над повседневными моментами.

Я не главный менеджер, если банально можно объяснить. Поживем – увидим, – сказал Сергей Федоров.

Роман Ротенберг: «Чемпионское окно ЦСКА скоро закроется, а у СКА только открывается. Никто не ждал, что мы будем так ярко играть»

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9 комментариев

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Кеша
«Сергей Викторович мудрый и воспитанный ! А этот выскочка пусть кудахчет ко-ко -ко . Вас уже нет на горизонте , а ЦСКА в финале . А что будет на следующий сезон - на воде вилами написано . У ЦСКА еще 30 человек выпуск из академии , плюс МХК и ВХЛ . Найдут кто вас будет возить в следующем году . Спасибо Федорову , что по достоинству оценил работу менеджеров и работу предыдущего тренерского штаба . Это профессионализм высочайшего уровня .
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Иван Колгашкин
Сегодня вся страна более за ЦСКА! С победой болельщиков и удачи в дальнейшем)
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Maxim Shumov
Как тонко обкакал Йозю)) Ведь разница в среднем возрасте там несколько десятых составляет))
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Shamarin
Ответ Wiley Fox
Ни один клуб не имеет права проигрывать мешку с баблом и клоуном-сынком Роттенберг на посту тренера - это плевок в хоккей. И это сделал Газпром
Ну так в регулярке Рома дёргал вообще всех. Он будет рулить сколько захочет и троллить всех вокруг)
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Vagner01
Красавец здорово потроллил неудачника!
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Wiley Fox
Ни один клуб не имеет права проигрывать мешку с баблом и клоуном-сынком

Роттенберг на посту тренера - это плевок в хоккей. И это сделал Газпром
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Shamarin
Окна, шмокна. Ерунда всё это. Лыжи уже смотрят больше, чем полуфиналы КХЛ. Генменеджеры откапывают Билла, Знарка и прочих Никитиных с их автобусами. 1:0, 2:1 и прочий футбольный счёт, который люди просто переключают. На это остаются смотреть только самые стойкие.
Правильная политика, а Ларионов пусть уматывает в свою Америку. Не нужен атакующий кахей.
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Олег
Да у Сергея голова есть на плечах. Чего не скажешь о Ротенберге. С таким составом как у СКА, можно было бы на раз кубок брать...
А он мудрить начал клоун....
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avcgloronalduMU
его стебут уже все
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