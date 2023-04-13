Максим Сушинский: «Никому не нужен был СКА в финале Кубка Гагарина. ЦСКА сыграл в свой лучший хоккей»

Теги ЦСКА СКА Максим Сушинский КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Максим Сушинский считает, что ЦСКА сыграл в свой лучший хоккей в серии со СКА (4-2).

«Никому не нужен был СКА в финале Кубка Гагарина. Мне непонятно, почему лучшие игроки, которые тащили команду весь сезон, не играют против ЦСКА. Кому забивать-то у питерцев? Придумали какие-то глупые ситуации – просто бред какой-то.

ЦСКА сыграл в свой лучший хоккей – большие молодцы! Очень сплоченный и дисциплинированный коллектив. Несмотря ни на что, идут по своей дороге, одним своим составом. А у питерцев многие игроки даже дальше первого раунда плей-офф еще не проходили», – сказал бывший нападающий СКА Сушинский.

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10 комментариев

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Серёжа Новиков
СКА подошел к плей-офф не в лучшей форме.
Вот и все объяснение их плохой игры.
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chto s licom?
Ответ Максут Дюсембинов
Здравствуйте, у тренера Ска опыта нет увы и он не умееть с игроками находить общей язык простите но Ска еще лет 10 будет на одном мести
здравствуйте
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Gattuzo7
Согласен с Сушинским!😁 Правильные слова говорит мужик! 👍💯
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Олег
Генеральный способности Ротенберга,
зделали своё дело. Финал будет жаркий...
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Enich
Гусева он воспитывает, а в большинстве играть некому. Решили физикой задавить, но сами потом и сдулись. Пара случайных шайб скрасило общее впечатление от безысходности СКА. ЦСКА прошел на классе играя в своем темпе и делая, что умеют. Не стали изобретать велосипед по ходу ПО.
С Казанью будет нудно, но интересно.
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FaithDevotion
Ответ Кеша
Убрать в решающем матче лидеров команды в целях воспитания - это гениально !
Справедливости ради, и ДВК убирал в своё время Да Косту с Доусом в запас в важнейших матчах с авангардом. Другой вопрос, что Гусев играл не как эти Биба с Бобой тогда
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Don Cherry 67
Ответ Максут Дюсембинов
Здравствуйте, у тренера Ска опыта нет увы и он не умееть с игроками находить общей язык простите но Ска еще лет 10 будет на одном мести
У СКА нет тренера.
+1
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+1
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Кеша
Убрать в решающем матче лидеров команды в целях воспитания - это гениально !
+10
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+10
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Игорь Иванов
Чрезмерные амбиции псевдо тренера сделали своё дело.
+10
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+10
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Максут Дюсембинов
Здравствуйте, у тренера Ска опыта нет увы и он не умееть с игроками находить общей язык простите но Ска еще лет 10 будет на одном мести
+4
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+4
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