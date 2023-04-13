Максим Сушинский: «Никому не нужен был СКА в финале Кубка Гагарина. ЦСКА сыграл в свой лучший хоккей»
Максим Сушинский считает, что ЦСКА сыграл в свой лучший хоккей в серии со СКА (4-2).
«Никому не нужен был СКА в финале Кубка Гагарина. Мне непонятно, почему лучшие игроки, которые тащили команду весь сезон, не играют против ЦСКА. Кому забивать-то у питерцев? Придумали какие-то глупые ситуации – просто бред какой-то.
ЦСКА сыграл в свой лучший хоккей – большие молодцы! Очень сплоченный и дисциплинированный коллектив. Несмотря ни на что, идут по своей дороге, одним своим составом. А у питерцев многие игроки даже дальше первого раунда плей-офф еще не проходили», – сказал бывший нападающий СКА Сушинский.
СКА провалил финал Запада: не сдержал чужих лидеров, отказался от своих и был плох в большинстве
Вот и все объяснение их плохой игры.
зделали своё дело. Финал будет жаркий...
С Казанью будет нудно, но интересно.