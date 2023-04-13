Григоренко о 3:0 со СКА: «Самая ровная игра ЦСКА в плей-офф, без перепадов. Рейдеборн действовал здорово»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Михаил Григоренко Матч ТВ Адам Рейдеборн Хоккей

Михаил Григоренко оценил игру ЦСКА в шестом матче серии против СКА (3:0, 4-2).

 – Почему так ЦСКА прибавил при 2-2 в серии? Забросил 10 шайб в двух матчах.

– Мы хорошо поговорили в команде про хорошее начало. Сейчас в первой же смене забили гол. И получилась наша самая ровная игра в плей-офф. Без перепадов, все здорово и солидно играли. Адам Рейдеборн действовал здорово. Так все и вышло.

– Так ли это, что ЦСКА прибавляет с каждой серией?

– Возможно, где-то так. В плей-офф идет совсем другой хоккей. В нашей игре хватало шероховатостей. Где-то не все вместе включались, а поочередно. А теперь наша команда играла более грамотно, – сказал нападающий ЦСКА Григоренко.

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1 комментарий

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*BG*
Главное, чтобы и на финал сил хватило. Команда, действительно, добавляет по ходу ПО. 🔴🔵👍✊
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